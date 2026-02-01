Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

El español se impuso sobre Djokovic y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams con solo 22 años.

Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
1 de Febrero de 2026 | 08:59

Escuchar esta nota

Carlos Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic en la final y alcanzó un hito histórico en el tenis mundial: se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.

El español, de 22 años y 272 días, se impuso al serbio por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en un partido que se extendió por poco más de tres horas y que tuvo un claro punto de inflexión luego del primer set. Djokovic comenzó dominando el encuentro, pero con el correr del partido cometió una serie de errores no forzados que Alcaraz supo capitalizar para revertir el resultado y quebrar el servicio de su rival en momentos decisivos.

Con este título en Melbourne, Alcaraz alcanzó su séptimo Grand Slam, tras los obtenidos en el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024 y 2025. De esta manera, superó la marca que ostentaba Don Budge, quien había logrado completar los cuatro grandes a los 22 años y 363 días.

En su camino hacia el título, el joven tenista español dejó en el camino a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev, mostrando solidez y regularidad a lo largo de todo el certamen.

Pese a la derrota, Novak Djokovic, cercano a los 39 años, volvió a demostrar su vigencia en la élite del tenis mundial y continúa en la búsqueda de lo que podría ser su 25° título de Grand Slam.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

Cetré, la compra histórica del Paranaense

“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

El Rojo igualó con el Fortín y no despega
Últimas noticias de Deportes

Boca busca resurgir y River, seguir dulce

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Cetré, la compra histórica del Paranaense
La Ciudad
Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata? 
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este domingo 1 de febrero
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Política y Economía
Reforma laboral: grieta en el PJ y ¿judicialización?
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
En qué gastaron sus dólares los argentinos
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla