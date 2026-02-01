Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
El español se impuso sobre Djokovic y se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slams con solo 22 años.
Escuchar esta nota
Carlos Alcaraz se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic en la final y alcanzó un hito histórico en el tenis mundial: se convirtió en el jugador más joven en ganar los cuatro torneos de Grand Slam.
El español, de 22 años y 272 días, se impuso al serbio por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en un partido que se extendió por poco más de tres horas y que tuvo un claro punto de inflexión luego del primer set. Djokovic comenzó dominando el encuentro, pero con el correr del partido cometió una serie de errores no forzados que Alcaraz supo capitalizar para revertir el resultado y quebrar el servicio de su rival en momentos decisivos.
Con este título en Melbourne, Alcaraz alcanzó su séptimo Grand Slam, tras los obtenidos en el US Open 2022 y 2025, Wimbledon 2023 y 2024, y Roland Garros 2024 y 2025. De esta manera, superó la marca que ostentaba Don Budge, quien había logrado completar los cuatro grandes a los 22 años y 363 días.
En su camino hacia el título, el joven tenista español dejó en el camino a Adam Walton, Yannick Hanfmann, Corentin Moutet, Tommy Paul, Alex de Miñaur y Alexander Zverev, mostrando solidez y regularidad a lo largo de todo el certamen.
Pese a la derrota, Novak Djokovic, cercano a los 39 años, volvió a demostrar su vigencia en la élite del tenis mundial y continúa en la búsqueda de lo que podría ser su 25° título de Grand Slam.
