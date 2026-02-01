Alquileres: los que eligen casa mientras entran al aula

La fisonomía de La Plata comienza a transformarse, como cada año, con la llegada de febrero y el inicio de la actividad académica. Sin embargo, este ciclo presenta una particularidad que mantiene la atención del sector inmobiliario: la tradicional búsqueda de departamentos por parte de estudiantes, que solía resolverse entre los meses de noviembre y diciembre, ahora muestra una variante que parece desplazar parte de la demanda hacia las horas previas al inicio de clases.

En el mercado inmobiliario se espera que desde mañana se registre una importante afluencia de interesados, asociada a consultas que han crecido en los últimos días. Este fenómeno respondería a un comportamiento más estratégico por parte de las familias de otros puntos. Hoy el factor económico introduce una nueva lógica que busca evitar el pago de meses de alquiler durante las vacaciones para iniciar el contrato en sintonía con el comienzo de los cursos de ingreso.

Para Gisela Agostinelli, martillera de Agostinelli Propiedades, el pulso de la actividad ganó intensidad en las últimas semanas. La especialista señala que hubo una gran cantidad de consultas sobre alquileres en el mes de enero y se esperan aún más para febrero, ya que por los mensajes que llegan a su oficina se percibe una gran cantidad de estudiantes buscando vivienda.

Desde otra perspectiva, Ramón Penayo, martillero propietario de “Penayo Propiedades”, analiza que el cierre de año fue sensiblemente “más ordenado” que en ocasiones anteriores y destaca que actualmente “hay propiedades en alquiler para estudiantes”.

El cambio en el escenario normativo y cambiario permitió que el mercado recupere oferta, por lo que ya no se ven aquellas postales de potenciales inquilinos corriendo entre inmobiliarias para contratar una vivienda. Incluso, sin visitarla. Según indica Penayo, en los últimos meses la dinámica fue más organizada. “Hubo una pequeña demanda, pero no fue tan desesperada como en años previos”, indica.

El contraste con el cierre del año anterior es perceptible. Agostinelli apunta que, mientras que en otros periodos el movimiento fuerte se daba entre octubre y diciembre, esta vez el flujo fue más pausado a fin de año. Según explica, “en años anteriores los estudiantes, ya en octubre o noviembre, como máximo diciembre, realizaban las averiguaciones, pero este año arrancaron más tarde y el factor principal es pagar directamente el alquiler el mismo mes que se inicia la facultad, para no pagar un mes más y mientras tanto iniciar la mudanza”.

En cuanto a la demanda, la martillera precisa que se concentra mayoritariamente en departamentos de una habitación o monoambientes.

En este contexto, emerge otra tendencia clara en el mercado platense: el hábito de compartir la vivienda para reducir el impacto de los gastos fijos. Esta modalidad permite dividir el valor del alquiler y los costos asociados, como pueden ser las expensas y los servicios básicos (luz, gas, agua, Internet), que ganaron peso en la estructura mensual.

La búsqueda con criterio de convivencia se ha vuelto una constante en las consultas que reciben las inmobiliarias. Sobre este punto, Agostinelli confirma que la cohabitación es la estrategia principal para enfrentar los valores actuales. “Por lo general, la mayoría de los estudiantes comparten porque así se les hace menos costoso. Dos o tres estudiantes en un departamento de un dormitorio”, explica la martillera. Asimismo, detalla que esta flexibilidad se adapta según el tipo de unidad, observando que “en los monoambientes no lo comparten con amigos pero sí dos hermanos, por ejemplo”.

REFERENCIA DE PRECIOS

Respecto a los valores, el mercado muestra hoy una mayor estabilidad tras una tendencia a la baja que se registró durante noviembre y diciembre. Según se calcula en las inmobiliarias, los alquileres de los monoambientes pueden estar actualmente en la banda de los 280.000 y 350.000 pesos, mientras que las unidades de un dormitorio oscilan entre los 340.000 y 480.000 pesos.

Para quienes buscan departamentos de dos dormitorios, ideales para compartir entre varios estudiantes, los valores se ubican entre los 500.000 y 650.000 pesos. Se aclara que estos precios siempre dependen de la ubicación estratégica, las características del edificio y el valor de las expensas.

Finalmente, sobre el esperado incremento de la demanda para esta semana, Penayo se mantiene expectante pero con cautela.

Penayo considera que, si bien es posible que haya un incremento en el mes de febrero, no cree que sea algo que mueva demasiado el tablero general dado que todas las facultades ya arrancan los cursos de ingreso este mismo lunes.

En este escenario, Agostinelli coincide en que el mercado está en condiciones de responder positivamente a la afluencia de público debido a que actualmente coexisten “mucha oferta y mucha demanda”, permitiendo que la ciudad universitaria se prepare para un inicio de clases con un ritmo de contrataciones que se estirará hasta el último minuto.