Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante enero de 2026 ascendió a 66.080 unidades, lo que representa una baja del 4,9% interanual. En enero de 2025 se habían registrado 69.520 unidades. Volkswagen y Fiat encabezaron las ventas.
Si la comparación es contra diciembre, se observa una suba del 174,4% ya que en el pasado mes de 2025 se habían registrado 24.079 unidades.
El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que “con un día hábil menos, el año se inicia prácticamente con el mismo nivel de actividad del anterior, y eso es una buena noticia ya que se trata de los mejores eneros de los últimos 8 años”.
“Proyectamos un año que irá de menor a mayor y que finalizará con un crecimiento superior al 5%, cercano a las 640.000 unidades”, señaló.
Dijo que “será clave el rol que siga jugando la financiación, con tasas que tienden a seguir bajando, así como también la continuidad de una economía estabilizada y un estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”, sostuvo Beato.
“Un Estado que haga su aporte para estimular la actividad, acompañando este buen momento con medidas fiscales que reduzcan la carga impositiva”, completó Beato, marcando uno de los reclamos estructurales del sector automotor.
El comportamiento del patentamiento en enero tiene implicancias directas sobre la cadena automotriz, que incluye concesionarios, terminales, autopartistas y servicios asociados. El fuerte repunte mensual sugiere una recomposición del flujo comercial tras el cierre de 2025, mientras que la leve baja interanual refleja un mercado aún sensible a las condiciones macroeconómicas.
Para los concesionarios, el dato de enero funciona como un piso alto en términos históricos, lo que refuerza el optimismo de cara al resto del año.
