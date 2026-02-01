La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional

La Región de La Plata y su zona de influencia enfrentan una compleja coyuntura este verano debido a un cuadro meteorológico que eleva el riesgo de incendios a niveles de preocupación. El viento, combinado con los picos de calor propios de la temporada, ha generado un escenario de alta combustión en predios abiertos y zonas rurales.

Ante esta realidad, Defensa Civil de la Provincia formalizó el estado de alerta naranja para el centro y norte bonaerense, una medida que pone en máxima vigilancia a la Ciudad, Berisso, Ensenada y el resto de los distritos cercanos, donde la simultaneidad de focos ígneos puede dar un promedio de veinte intervenciones por jornada.

Este escenario de riesgo obligó a una reconfiguración operativa de los servicios de emergencia para contener una demanda que se mantiene constante. Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de Berisso y presidente del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad, confirmó que el nivel naranja es una respuesta directa a la intensidad del calor y a la recurrencia de incendios en terrenos con vegetación. Para el funcionario, la situación presenta una dinámica de trabajo intensa, ya que el volumen de salidas de los cuarteles no disminuye a pesar de las recomendaciones, evidenciando un contexto donde el viento actúa como el principal factor de propagación de las llamas.

Fuentes oficiales consultadas por este diario indicaron que La Plata registra, por sí sola, entre 10 y 15 incendios de pastos o predios abiertos cada día. Este fenómeno, que en algunas jornadas llega a 20 emergencias, mantiene en guardia permanente a un cuerpo de 11 cuarteles que integran a unos 600 bomberos.

En Berisso, la situación es similar: Scafati apuntó que se reportan alrededor de cinco incendios diarios en zonas rurales, lo que representa una carga extenuante para el personal voluntario que debe lidiar con la simultaneidad de los focos bajo condiciones térmicas agobiantes. Allí cuentan con un centenar de bomberos.

La gravedad del escenario tuvo otra manifestación ayer, cuando un incendio consumió más de 80 hectáreas de forestación y pastos en la localidad de El Peligro, al noroeste de La Plata.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar trabajaron bomberos voluntarios de distintos puntos de la Región, quienes priorizaron la protección de viviendas que quedaron prácticamente rodeadas por el avance del fuego.

Las llamas lograron ser contenidas a unos 300 metros del “Autódromo Roberto Mouras”, gracias a un trabajo coordinado entre la Delegación de El Peligro y tres dotaciones de bomberos de la localidad, bajo la supervisión de la jefa de cuerpo, Nadia López Fariña, contando además con la participación de dotaciones de El Pato y Brandsen.

El riesgo de que una acción negligente derive en un siniestro de magnitud es inminente. Scafati recomendó enfáticamente no encender fuego, advirtiendo que un pequeño foco puede transformarse en breves minutos en un incendio incontrolable, como ocurrió hace poco más de una semana en la zona del Camino Real, poniendo en riesgo viviendas y animales.

Según analizó, bajo las condiciones actuales de viento, un fuego fuera de control demanda un enorme esfuerzo de los bomberos y una gran utilización de recursos por tiempos prolongados, afectando la operatividad general del sistema de emergencias.

Otro especialista platense apuntó que este año se repite un patrón de conducta usual: el intento de quemar basura o restos de poda en jornadas donde el viento descontrola las llamas de inmediato. Las zonas de mayor atención operativa se concentran en Villa Elvira, Abasto y Villa Elisa. Estas áreas abiertas y con abundante vegetación presentan un riesgo extremo ante cualquier contacto con el fuego o incluso ante el descuido de arrojar una colilla de cigarrillo al suelo.

La prevención y la detección temprana son las únicas herramientas efectivas para mitigar el impacto. Por ello, Scafati insistió en que, en caso de detectar un incendio, por más pequeño que sea, se debe dar aviso inmediato a los bomberos: “Mientras antes se intervenga, más probabilidades hay de controlarlo y extinguirlo rápida y efectivamente”. Hasta el momento, y pese a la intensidad de la temporada, no se han reportado en La Plata lesiones personales ni daños materiales en viviendas.