Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Cuenta regresiva para el lanzamiento de ATENEA

El satélite con sello local más cerca de la Luna

El proyecto con aporte de científicos de la UNLP, integra una misión de la NASA. Será el primero en liberarse al espacio

El satélite con sello local más cerca de la Luna

Del proyecto participaron científicos y alumnos de Ingeniería / UNLP

1 de Febrero de 2026 | 02:41
Edición impresa

El lanzamiento del satélite argentino ATENEA, programado para el 6 de febrero, generó una gran expectativa en la Ciudad, luego de que la NASA confirmara que será el primero en liberarse al espacio. El interés se debe a que el proyecto, que forma parte de la misión Artemis II de la agencia espacial estadounidense, contó con la participación de investigadores, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Se trata de una misión histórica, ya que será el primer vuelo tripulado del programa lunar, en el que cuatro astronautas orbitarán la Luna, marcando el regreso de los seres humanos al entorno lunar después de más de 50 años.

La Ciudad tendrá una participación sin precedentes a través de la casa de altos estudios platense, que desempeñó un rol activo en la creación del satélite ATENEA, un CubeSat científico de clase 12U. Será desplegado junto a otros tres nanosatélites —desarrollados por Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita— transportados por el cohete Space Launch System (SLS) rumbo a la Luna.

A días del lanzamiento, la NASA explicó el procedimiento de despliegue de los cuatro CubeSats y confirmó que ATENEA será el primer satélite en liberarse al espacio, tras la separación del adaptador de etapa de la nave Orión del cohete SLS para continuar su trayectoria.

La relevancia del orden de liberación radica en que en ese instante se establecen las trayectorias, los tiempos de activación y los márgenes operativos en un entorno tan extremo como el espacio profundo, según se indicó desde la agencia espacial estadounidense.

Respecto al procedimiento, se indicó que la liberación comenzará aproximadamente cinco horas después del despegue y se llevará a cabo de forma secuencial, con intervalos de un minuto entre cada satélite. Este esquema asegura que cada CubeSat se despliegue con su propia trayectoria, evitando cualquier tipo de interferencia.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional

LE PUEDE INTERESAR

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

La NASA destacó que estos pequeños satélites fueron concebidos para realizar experimentos de alto riesgo y con un valor científico significativo, subrayando la relevancia de la inclusión de ATENEA en la misión.

El lanzamiento se realizará desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos). Sin embargo, el equipo de científicos de la UNLP no participará de manera directa del despegue, aunque sí estará a cargo del monitoreo posterior, según lo que indicó a este diario uno de sus integrantes.

Cómo se gestó el satélite

ATENEA es un satélite experimental de pequeño tamaño diseñado para ensayar tecnologías esenciales en el entorno del espacio profundo. Su objetivo principal es poner a prueba sistemas críticos que serán necesarios para futuras misiones espaciales de mayor alcance y complejidad.

Entre los experimentos previstos se incluyen la medición de radiación en regiones de alta altitud, la captación de señales de navegación GNSS desde órbitas superiores a las habituales y la validación de comunicaciones de larga distancia, aportando información clave para el diseño de nuevas plataformas espaciales.

El rol clave de la UNLP

Este pequeño satélite experimental fue desarrollado con tecnología nacional por un equipo integrado por estudiantes, científicos y técnicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.

En el proceso tuvieron un papel central dos equipos de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: el Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia, y el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), perteneciente al Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Ambos grupos fueron responsables del desarrollo de componentes clave del satélite, en articulación con el resto de las instituciones científicas del país.

El equipo está integrado por 17 personas: Ramón López La Valle, Santiago Rodríguez, Agustín Catellani, Elián Hanisch, Gabriel Vega Leáñez, Francisco Núñez, Ignacio Brittez, Julián Encinas, del grupo de SENyT; Sonia Botta, Frida Alfaro, Joaquín Brohme, Facundo Pasquevich, Erik Molina, Aldana Guilera, Julián Crosta, Gaspar Ramírez y Ezequiel Marranghelli del CTA.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Del proyecto participaron científicos y alumnos de Ingeniería / UNLP

El satélite argentino será transportado por la sonda orión / nasa

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de La Ciudad

Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas

Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT

VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Espectáculos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Susana sigue festejando: cenó con Darín y amigos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla