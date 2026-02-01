El satélite con sello local más cerca de la Luna

El lanzamiento del satélite argentino ATENEA, programado para el 6 de febrero, generó una gran expectativa en la Ciudad, luego de que la NASA confirmara que será el primero en liberarse al espacio. El interés se debe a que el proyecto, que forma parte de la misión Artemis II de la agencia espacial estadounidense, contó con la participación de investigadores, docentes y estudiantes avanzados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Se trata de una misión histórica, ya que será el primer vuelo tripulado del programa lunar, en el que cuatro astronautas orbitarán la Luna, marcando el regreso de los seres humanos al entorno lunar después de más de 50 años.

La Ciudad tendrá una participación sin precedentes a través de la casa de altos estudios platense, que desempeñó un rol activo en la creación del satélite ATENEA, un CubeSat científico de clase 12U. Será desplegado junto a otros tres nanosatélites —desarrollados por Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita— transportados por el cohete Space Launch System (SLS) rumbo a la Luna.

A días del lanzamiento, la NASA explicó el procedimiento de despliegue de los cuatro CubeSats y confirmó que ATENEA será el primer satélite en liberarse al espacio, tras la separación del adaptador de etapa de la nave Orión del cohete SLS para continuar su trayectoria.

La relevancia del orden de liberación radica en que en ese instante se establecen las trayectorias, los tiempos de activación y los márgenes operativos en un entorno tan extremo como el espacio profundo, según se indicó desde la agencia espacial estadounidense.

Respecto al procedimiento, se indicó que la liberación comenzará aproximadamente cinco horas después del despegue y se llevará a cabo de forma secuencial, con intervalos de un minuto entre cada satélite. Este esquema asegura que cada CubeSat se despliegue con su propia trayectoria, evitando cualquier tipo de interferencia.

La NASA destacó que estos pequeños satélites fueron concebidos para realizar experimentos de alto riesgo y con un valor científico significativo, subrayando la relevancia de la inclusión de ATENEA en la misión.

El lanzamiento se realizará desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos). Sin embargo, el equipo de científicos de la UNLP no participará de manera directa del despegue, aunque sí estará a cargo del monitoreo posterior, según lo que indicó a este diario uno de sus integrantes.

Cómo se gestó el satélite

ATENEA es un satélite experimental de pequeño tamaño diseñado para ensayar tecnologías esenciales en el entorno del espacio profundo. Su objetivo principal es poner a prueba sistemas críticos que serán necesarios para futuras misiones espaciales de mayor alcance y complejidad.

Entre los experimentos previstos se incluyen la medición de radiación en regiones de alta altitud, la captación de señales de navegación GNSS desde órbitas superiores a las habituales y la validación de comunicaciones de larga distancia, aportando información clave para el diseño de nuevas plataformas espaciales.

El rol clave de la UNLP

Este pequeño satélite experimental fue desarrollado con tecnología nacional por un equipo integrado por estudiantes, científicos y técnicos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (FIUBA), el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa VENG S.A.

En el proceso tuvieron un papel central dos equipos de la Facultad de Ingeniería de la UNLP: el Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT), del Departamento de Electrotecnia, y el Centro Tecnológico Aeroespacial (CTA), perteneciente al Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Ambos grupos fueron responsables del desarrollo de componentes clave del satélite, en articulación con el resto de las instituciones científicas del país.

El equipo está integrado por 17 personas: Ramón López La Valle, Santiago Rodríguez, Agustín Catellani, Elián Hanisch, Gabriel Vega Leáñez, Francisco Núñez, Ignacio Brittez, Julián Encinas, del grupo de SENyT; Sonia Botta, Frida Alfaro, Joaquín Brohme, Facundo Pasquevich, Erik Molina, Aldana Guilera, Julián Crosta, Gaspar Ramírez y Ezequiel Marranghelli del CTA.