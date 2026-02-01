“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina

El proceso judicial por el triple crimen de Florencio Varela dio un paso clave: el gobierno de Perú autorizó formalmente la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado por el asesinato de tres jóvenes ocurrido en el conurbano bonaerense.

La decisión quedó plasmada en una resolución oficial del Ejecutivo peruano, que habilita la entrega del detenido a la Justicia argentina. A partir de ahora, resta que las autoridades de ambos países coordinen los aspectos logísticos para concretar su traslado desde territorio peruano hacia la Argentina, donde deberá enfrentar el proceso penal.

Valverde Victoriano, de 20 años, está imputado por los homicidios de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, asesinadas en un hecho que conmocionó a Varela. La acusación en su contra incluye los cargos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.

Tras el crimen, el joven logró fugarse del país, lo que dio inicio a una intensa búsqueda internacional. Finalmente, fue localizado y detenido en septiembre de 2025 en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, luego de un trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad argentinas y peruanas. Desde entonces permanece alojado en una unidad penitenciaria de la provincia de Cañete.

En un primer momento, la defensa de “Pequeño J” rechazó la posibilidad de una extradición voluntaria, lo que obligó a la Justicia argentina a avanzar por la vía diplomática. El pedido formal fue elevado meses atrás y contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que en noviembre declaró procedente la solicitud presentada por la Argentina.

Ese pronunciamiento allanó el camino para que ayer se firmara la Resolución Suprema 041-2026-JUS, con las rúbricas del presidente interino del Perú, el canciller y el ministro de Justicia, dando así luz verde definitiva al traslado del acusado.

Mientras se avanza en la coordinación de la entrega, la causa en la Argentina continúa ampliándose. El juez federal de Morón José Ernesto Rodríguez solicitó extender el alcance del pedido de extradición para incorporar otros delitos que surgieron durante la investigación.

Entre ellos, se analiza una presunta vinculación del acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico, además de posibles maniobras de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos. Las próximas horas serán clave para la causa.