“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El joven es considerado el responsable de la muerte de Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20)
El proceso judicial por el triple crimen de Florencio Varela dio un paso clave: el gobierno de Perú autorizó formalmente la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, principal acusado por el asesinato de tres jóvenes ocurrido en el conurbano bonaerense.
La decisión quedó plasmada en una resolución oficial del Ejecutivo peruano, que habilita la entrega del detenido a la Justicia argentina. A partir de ahora, resta que las autoridades de ambos países coordinen los aspectos logísticos para concretar su traslado desde territorio peruano hacia la Argentina, donde deberá enfrentar el proceso penal.
Valverde Victoriano, de 20 años, está imputado por los homicidios de Lara Gutiérrez, de 15 años, y de Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20, asesinadas en un hecho que conmocionó a Varela. La acusación en su contra incluye los cargos de homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género.
Tras el crimen, el joven logró fugarse del país, lo que dio inicio a una intensa búsqueda internacional. Finalmente, fue localizado y detenido en septiembre de 2025 en la localidad de Pucusana, al sur de Lima, luego de un trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad argentinas y peruanas. Desde entonces permanece alojado en una unidad penitenciaria de la provincia de Cañete.
En un primer momento, la defensa de “Pequeño J” rechazó la posibilidad de una extradición voluntaria, lo que obligó a la Justicia argentina a avanzar por la vía diplomática. El pedido formal fue elevado meses atrás y contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia de Perú, que en noviembre declaró procedente la solicitud presentada por la Argentina.
Ese pronunciamiento allanó el camino para que ayer se firmara la Resolución Suprema 041-2026-JUS, con las rúbricas del presidente interino del Perú, el canciller y el ministro de Justicia, dando así luz verde definitiva al traslado del acusado.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
LE PUEDE INTERESAR
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Mientras se avanza en la coordinación de la entrega, la causa en la Argentina continúa ampliándose. El juez federal de Morón José Ernesto Rodríguez solicitó extender el alcance del pedido de extradición para incorporar otros delitos que surgieron durante la investigación.
Entre ellos, se analiza una presunta vinculación del acusado con una organización criminal dedicada al narcotráfico, además de posibles maniobras de trata de personas, explotación sexual y lavado de activos. Las próximas horas serán clave para la causa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí