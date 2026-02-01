Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Filmaron la fuga de un menor desde un instituto en La Plata y el video se viralizó

1 de Febrero de 2026 | 10:01

Un adolescente se fugó de un instituto de menores de la zona oeste de La Plata y el momento quedó registrado en un video grabado desde el interior del establecimiento por otro interno. Las imágenes, que luego fueron difundidas en redes sociales, se viralizaron rápidamente y generaron fuerte repercusión.

En la grabación se observa la secuencia de la fuga, lo que dejó al descubierto presuntas falencias en los controles y medidas de seguridad del centro de detención juvenil. La difusión del material reavivó el debate sobre las condiciones de alojamiento y el funcionamiento de este tipo de instituciones.

Tras la circulación del video, la Justicia inició actuaciones para dar con el paradero del joven que escapó y para determinar posibles responsabilidades en torno al hecho.

El episodio provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad y el rol del Estado en el control y acompañamiento de adolescentes privados de la libertad.

