VIDEO. Filmaron la fuga de un menor desde un instituto en La Plata y el video se viralizó

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Un adolescente se fugó de un instituto de menores de la zona oeste de La Plata y el momento quedó registrado en un video grabado desde el interior del establecimiento por otro interno. Las imágenes, que luego fueron difundidas en redes sociales, se viralizaron rápidamente y generaron fuerte repercusión.
En la grabación se observa la secuencia de la fuga, lo que dejó al descubierto presuntas falencias en los controles y medidas de seguridad del centro de detención juvenil. La difusión del material reavivó el debate sobre las condiciones de alojamiento y el funcionamiento de este tipo de instituciones.
Tras la circulación del video, la Justicia inició actuaciones para dar con el paradero del joven que escapó y para determinar posibles responsabilidades en torno al hecho.
El episodio provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la seguridad y el rol del Estado en el control y acompañamiento de adolescentes privados de la libertad.
