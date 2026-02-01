Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó, finalmente, la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense, que establece un incremento total del 4,5% de bolsillo, a percibir en los primeros días de este mes junto con los haberes correspondientes a enero.
Según confirmó el gremio, el acuerdo incluye el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias durante la primera semana de febrero, algo que finalmente se concretó, tal como anticipara este diario.
De hecho, los estatales ya fueron convocados para el jueves que viene a retomar las negociaciones y se espera que el resto de las organizaciones que agrupan a médicos, judiciales y docentes también sean llamadas a paritarias.
Por su parte, los médicos acordaron la conformación de mesas técnicas para abordar distintos aspectos estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y el pase a planta permanente de becarios, entre otros puntos.
Durante el encuentro, el cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central de cara a las próximas elecciones del sindicato, que se llevarán a cabo los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.
CICOP resolvió convocar y adherir a un “plan de lucha en unidad” contra el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional y que el gremio considera regresivo. Frente a ello, contemplan un paro nacional y una movilización el día en que la iniciativa sea tratada en el Congreso, además de jornadas de propaganda y acciones en distintos puntos del país.
LE PUEDE INTERESAR
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí