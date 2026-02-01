Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó, finalmente, la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense, que establece un incremento total del 4,5% de bolsillo, a percibir en los primeros días de este mes junto con los haberes correspondientes a enero.

Según confirmó el gremio, el acuerdo incluye el compromiso de reabrir las negociaciones paritarias durante la primera semana de febrero, algo que finalmente se concretó, tal como anticipara este diario.

NUEVO LLAMADO

De hecho, los estatales ya fueron convocados para el jueves que viene a retomar las negociaciones y se espera que el resto de las organizaciones que agrupan a médicos, judiciales y docentes también sean llamadas a paritarias.

Por su parte, los médicos acordaron la conformación de mesas técnicas para abordar distintos aspectos estructurales del sector, como recategorizaciones, bloqueos, ampliación del fondo de reemplazo de guardias y el pase a planta permanente de becarios, entre otros puntos.

Durante el encuentro, el cuerpo de congresales también designó a la Junta Electoral Central de cara a las próximas elecciones del sindicato, que se llevarán a cabo los días 22, 23 y 24 de abril de 2026.

CICOP resolvió convocar y adherir a un “plan de lucha en unidad” contra el proyecto de Reforma Laboral que impulsa el Gobierno nacional y que el gremio considera regresivo. Frente a ello, contemplan un paro nacional y una movilización el día en que la iniciativa sea tratada en el Congreso, además de jornadas de propaganda y acciones en distintos puntos del país.