La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Pymes del Gran La Plata alertan por el freno al financiamiento productivo
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
Rendimiento laboral: el 80% teme por su salud mental y el gran estrés
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
El nuevo indicador de la inflación le da más peso a las tarifas y los servicios
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Problemas para dormir, cansancio mental y ansiedad persistente aparecen de manera constante en las preguntas que los usuarios de La Plata le hacen a la IA. Detrás de éstas asoma un malestar cotidiano que atraviesa a estudiantes, trabajadores y empleados públicos en distintos barrios
“No puedo dormir bien, me despierto varias veces a la noche”; “Me cuesta concentrarme y estoy todo el tiempo cansado: ¿es normal sentirse así todo el tiempo?”; “Tengo ansiedad pero no sé si es estrés o algo más”; “Cómo calmar la cabeza para dormir”; “Consejos para dormir mejor sin medicación”;
“Me despierto pensando en todo, qué hago”; “Tengo ansiedad por el estudio”; “Tengo ansiedad por el trabajo”.
Las preguntas se repiten todos los días. Cambian los nombres, las edades y los barrios, pero el núcleo es el mismo: dormir mal, pensar de más, vivir acelerado... No aparecen en estadísticas oficiales ni en informes sanitarios, pero circulan de manera persistente en un espacio que se volvió cotidiano para miles de platenses: las consultas a ChatGPT.
En La Plata —ciudad universitaria y capital administrativa de la Provincia— las consultas vinculadas a ansiedad, insomnio y estrés mental se consolidaron como uno de los temas más frecuentes en el uso cotidiano de la inteligencia artificial.
No se trata de pedidos de diagnóstico médico ni de recetas. La mayoría de las preguntas buscan algo previo: entender qué pasa, saber si lo que se siente es “normal”, encontrar una forma de descansar mejor o, simplemente, frenar la cabeza por un rato. Y, a la vez, muestran que para muchas personas esta herramienta a veces llega antes de los profesionales de la salud, algo que dice mucho y que merece otro gran análisis.
Según patrones regionales de uso de ChatGPT, este tipo de consultas suele ubicarse entre los diez a quince temas más recurrentes, con picos claros en épocas de parciales, finales universitarios, dificultades laborales y momentos de alta incertidumbre económica. ¿Qué dicen los platenses?
LE PUEDE INTERESAR
El satélite con sello local más cerca de la Luna
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Martina tiene 22 años, estudia Derecho en la UNLP y vive en un departamento compartido en el Centro. Cuenta que empezó a consultar a ChatGPT de madrugada. “Me despertaba a las tres o cuatro de la mañana y no podía volver a dormirme. Me quedaba pensando en todo lo que tenía que rendir”, relata. “Una noche escribí ‘cómo calmar la cabeza para dormir’ y sentí que alguien, aunque sea una máquina, me respondía sin juzgarme”.
Para muchos estudiantes, el insomnio aparece como la primera señal de alerta. Horarios irregulares, presión académica y la dificultad para desconectar hacen que dormir bien se vuelva cada vez más difícil.
El fenómeno no se limita a los jóvenes. Pablo tiene 41 años, vive en Tolosa y trabaja en una oficina pública. Dice que el cansancio mental se volvió parte de su rutina. “Duermo, pero me levanto cansado igual. Me cuesta concentrarme y estoy todo el tiempo agotado”, cuenta. “Un día escribí eso tal cual en ChatGPT y me sorprendió un cantidad de cosas que coincidían con lo que me pasaba”.
En barrios como Villa Elvira, Sicardi, Villa Elisa u Olmos, donde muchos vecinos combinan trabajo, familia y traslados largos, la sensación de no poder llegar a todo aparece de forma recurrente.
Carla tiene 35 años, vive en Los Hornos y trabaja de manera independiente. Para ella, la ansiedad está directamente ligada a la incertidumbre económica. “Me despierto pensando en cuentas, en si voy a tener laburo el mes que viene”, explica. “Una madrugada escribí ‘tengo ansiedad pero no sé si es estrés o algo más’. No buscaba una solución mágica, necesitaba entender qué me estaba pasando. Y que alguien o algo me contestara ya, lo antes posible. Es decir, no tener que sacar turno para un especialista, esperar hasta que llegue el turno, tener que contarle un montón de cosas de mi vida hasta lograr tener una respuesta”.
Mientras, especialistas en salud mental coinciden en que el contexto económico actual actúa como un amplificador del malestar. La ansiedad ya no es solo académica o laboral, sino también financiera.
La ansiedad hoy no siempre se presenta como una crisis puntual. Muchas veces aparece como cansancio constante, despertares nocturnos o dificultad para concentrarse, explican especialistas. Y agregan que muchas personas buscan primero una explicación antes que una consulta profesional.
Ese primer paso se da, cada vez más, en plataformas digitales. ChatGPT funciona como un espacio inicial de orientación, donde el usuario puede poner en palabras lo que le pasa sin exponerse, sin turnos y sin costos.
El anonimato y la respuesta inmediata generan una sensación de escucha que no es menor, advierten especialistas. Y hacen notar que todo esto no debe reemplazar una consulta clínica. Aunque sí está a la vista que hay una demanda real de información y contención que necesita ser satisfecha.
Lucía tiene 29 años, vive en City Bell y trabaja en el sector educativo. Dice que el problema no es solo el insomnio, sino lo que viene después. “Dormir mal te cambia el humor, la paciencia, todo. Empecé preguntando ‘consejos para dormir mejor sin medicación’ porque no quería depender de pastillas”, cuenta.
“Me despierto pensando en cuentas, en si voy a tener laburo el mes que viene”
Los especialistas advierten que la normalización del malestar es uno de los riesgos. La pregunta “¿es normal sentirse así todo el tiempo?” aparece con frecuencia y marca un límite cada vez más difuso.
Desde una mirada social, las consultas de los platenses a ChatGPT funcionan como una válvula de escape silenciosa. Allí aparecen preocupaciones que no siempre se verbalizan en el trabajo, en la facultad o incluso en el entorno cercano.
Que alguien escriba de madrugada que no puede dormir o que está cansado todo el tiempo habla de una soledad que también es social, afirman expertos.
Más allá de la tecnología, las preguntas que circulan en ChatGPT reflejan cosas de la Ciudad: ansiedad, una vida acelerada, exigencias que a veces no se logran soportar y dificultades para descansar. Detrás de cada “me despierto pensando en todo” hay historias concretas, rutinas intensas y una búsqueda de comprensión básica.
La inteligencia artificial no resuelve el problema, pero sí lo visibiliza. En La Plata, esas consultas dicen algo claro: hay un malestar extendido que busca palabras, explicación y, muchas veces, un primer gesto de escucha.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí