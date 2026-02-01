Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT

El cuerpo padece cuando la cabeza no para y no encuentra la contención necesaria / ia

“No puedo dormir bien, me despierto varias veces a la noche”; “Me cuesta concentrarme y estoy todo el tiempo cansado: ¿es normal sentirse así todo el tiempo?”; “Tengo ansiedad pero no sé si es estrés o algo más”; “Cómo calmar la cabeza para dormir”; “Consejos para dormir mejor sin medicación”;

“Me despierto pensando en todo, qué hago”; “Tengo ansiedad por el estudio”; “Tengo ansiedad por el trabajo”.

Las preguntas se repiten todos los días. Cambian los nombres, las edades y los barrios, pero el núcleo es el mismo: dormir mal, pensar de más, vivir acelerado... No aparecen en estadísticas oficiales ni en informes sanitarios, pero circulan de manera persistente en un espacio que se volvió cotidiano para miles de platenses: las consultas a ChatGPT.

En La Plata —ciudad universitaria y capital administrativa de la Provincia— las consultas vinculadas a ansiedad, insomnio y estrés mental se consolidaron como uno de los temas más frecuentes en el uso cotidiano de la inteligencia artificial.

No se trata de pedidos de diagnóstico médico ni de recetas. La mayoría de las preguntas buscan algo previo: entender qué pasa, saber si lo que se siente es “normal”, encontrar una forma de descansar mejor o, simplemente, frenar la cabeza por un rato. Y, a la vez, muestran que para muchas personas esta herramienta a veces llega antes de los profesionales de la salud, algo que dice mucho y que merece otro gran análisis.

Según patrones regionales de uso de ChatGPT, este tipo de consultas suele ubicarse entre los diez a quince temas más recurrentes, con picos claros en épocas de parciales, finales universitarios, dificultades laborales y momentos de alta incertidumbre económica. ¿Qué dicen los platenses?

“LA CABEZA NO SE APAGA NUNCA”

Martina tiene 22 años, estudia Derecho en la UNLP y vive en un departamento compartido en el Centro. Cuenta que empezó a consultar a ChatGPT de madrugada. “Me despertaba a las tres o cuatro de la mañana y no podía volver a dormirme. Me quedaba pensando en todo lo que tenía que rendir”, relata. “Una noche escribí ‘cómo calmar la cabeza para dormir’ y sentí que alguien, aunque sea una máquina, me respondía sin juzgarme”.

Para muchos estudiantes, el insomnio aparece como la primera señal de alerta. Horarios irregulares, presión académica y la dificultad para desconectar hacen que dormir bien se vuelva cada vez más difícil.

EL CANSANCIO QUE NO SE VA

El fenómeno no se limita a los jóvenes. Pablo tiene 41 años, vive en Tolosa y trabaja en una oficina pública. Dice que el cansancio mental se volvió parte de su rutina. “Duermo, pero me levanto cansado igual. Me cuesta concentrarme y estoy todo el tiempo agotado”, cuenta. “Un día escribí eso tal cual en ChatGPT y me sorprendió un cantidad de cosas que coincidían con lo que me pasaba”.

En barrios como Villa Elvira, Sicardi, Villa Elisa u Olmos, donde muchos vecinos combinan trabajo, familia y traslados largos, la sensación de no poder llegar a todo aparece de forma recurrente.

LA ANSIEDAD POR EL TRABAJO Y LA ECONOMÍA

Carla tiene 35 años, vive en Los Hornos y trabaja de manera independiente. Para ella, la ansiedad está directamente ligada a la incertidumbre económica. “Me despierto pensando en cuentas, en si voy a tener laburo el mes que viene”, explica. “Una madrugada escribí ‘tengo ansiedad pero no sé si es estrés o algo más’. No buscaba una solución mágica, necesitaba entender qué me estaba pasando. Y que alguien o algo me contestara ya, lo antes posible. Es decir, no tener que sacar turno para un especialista, esperar hasta que llegue el turno, tener que contarle un montón de cosas de mi vida hasta lograr tener una respuesta”.

Mientras, especialistas en salud mental coinciden en que el contexto económico actual actúa como un amplificador del malestar. La ansiedad ya no es solo académica o laboral, sino también financiera.

ChatGPT COMO ESPACIO DE CONSULTA

La ansiedad hoy no siempre se presenta como una crisis puntual. Muchas veces aparece como cansancio constante, despertares nocturnos o dificultad para concentrarse, explican especialistas. Y agregan que muchas personas buscan primero una explicación antes que una consulta profesional.

Ese primer paso se da, cada vez más, en plataformas digitales. ChatGPT funciona como un espacio inicial de orientación, donde el usuario puede poner en palabras lo que le pasa sin exponerse, sin turnos y sin costos.

El anonimato y la respuesta inmediata generan una sensación de escucha que no es menor, advierten especialistas. Y hacen notar que todo esto no debe reemplazar una consulta clínica. Aunque sí está a la vista que hay una demanda real de información y contención que necesita ser satisfecha.

DORMIR MAL COMO SÍNTOMA SOCIAL

Lucía tiene 29 años, vive en City Bell y trabaja en el sector educativo. Dice que el problema no es solo el insomnio, sino lo que viene después. “Dormir mal te cambia el humor, la paciencia, todo. Empecé preguntando ‘consejos para dormir mejor sin medicación’ porque no quería depender de pastillas”, cuenta.

“Me despierto pensando en cuentas, en si voy a tener laburo el mes que viene”

Los especialistas advierten que la normalización del malestar es uno de los riesgos. La pregunta “¿es normal sentirse así todo el tiempo?” aparece con frecuencia y marca un límite cada vez más difuso.

UN MALESTAR SILENCIOSO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD

Desde una mirada social, las consultas de los platenses a ChatGPT funcionan como una válvula de escape silenciosa. Allí aparecen preocupaciones que no siempre se verbalizan en el trabajo, en la facultad o incluso en el entorno cercano.

Que alguien escriba de madrugada que no puede dormir o que está cansado todo el tiempo habla de una soledad que también es social, afirman expertos.

LO QUE DICEN ESTAS PREGUNTAS

Más allá de la tecnología, las preguntas que circulan en ChatGPT reflejan cosas de la Ciudad: ansiedad, una vida acelerada, exigencias que a veces no se logran soportar y dificultades para descansar. Detrás de cada “me despierto pensando en todo” hay historias concretas, rutinas intensas y una búsqueda de comprensión básica.

La inteligencia artificial no resuelve el problema, pero sí lo visibiliza. En La Plata, esas consultas dicen algo claro: hay un malestar extendido que busca palabras, explicación y, muchas veces, un primer gesto de escucha.