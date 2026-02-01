En qué gastaron sus dólares los argentinos

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario para personas en abril de 2025
Los argentinos compraron una millonada de dólares en meses anteriores con destinos muy claros, tanto en el caso de los individuos como de las empresas, a pesar de que el Banco Central describió un panorama de pax cambiaria en enero último.
La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado.
Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.
En diciembre se aceleró la compra de dólares por parte de las personas en relación a noviembre: fueron 1,5 millón las “Personas humanas” que realizaron compras brutas de billetes por U$S2.186 millones, mientras que 670.000 vendieron por US$477 millones.
La salida de divisas del sector privado “sin fines específicos” alcanzó en 2025 el récord neto de U$S32.340 millones desde el inicio de la serie del Banco Central que arranca en 2003.
La salida neta por viajes, pasajes y turismo se llevó el año pasado más de U$S10.000 millones, y otro tanto los pagos de intereses (sector público y privado).
Una ventaja de estas operatorias: parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no constituyen en su totalidad formación de activos externos.
De forma similar, en cuanto a los egresos por divisas, en parte son destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)”.
Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de U$S26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los U$S3.678 millones, por lo que las compras netas totalizaron U$S22.714 millones. Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el monto asciende a U$S32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.
De acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— alrededor de un millón de personas humanas accedieron al mercado oficial y compraron U$S2.077 millones. La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: U$S2.283 millones en mayo, U$S2.468 millones en junio y U$S3.473 millones en julio.
POR MES*
