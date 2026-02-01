Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Las compras del año pasado

En qué gastaron sus dólares los argentinos

La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario para personas en abril de 2025

En qué gastaron sus dólares los argentinos

La salida de turistas se llevó U$S10.000 millones / web

1 de Febrero de 2026 | 02:38
Edición impresa

Los argentinos compraron una millonada de dólares en meses anteriores con destinos muy claros, tanto en el caso de los individuos como de las empresas, a pesar de que el Banco Central describió un panorama de pax cambiaria en enero último.

La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado.

Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.

En diciembre se aceleró la compra de dólares por parte de las personas en relación a noviembre: fueron 1,5 millón las “Personas humanas” que realizaron compras brutas de billetes por U$S2.186 millones, mientras que 670.000 vendieron por US$477 millones.

La salida de divisas del sector privado “sin fines específicos” alcanzó en 2025 el récord neto de U$S32.340 millones desde el inicio de la serie del Banco Central que arranca en 2003.

La salida neta por viajes, pasajes y turismo se llevó el año pasado más de U$S10.000 millones, y otro tanto los pagos de intereses (sector público y privado).

LE PUEDE INTERESAR

Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”

LE PUEDE INTERESAR

Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia

Una ventaja de estas operatorias: parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no constituyen en su totalidad formación de activos externos.

De forma similar, en cuanto a los egresos por divisas, en parte son destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)”.

Desde la salida parcial del cepo cambiario, los argentinos compraron dólares por más de U$S26.392 millones en el mercado formal, en un proceso sostenido de dolarización de carteras que se intensificó en los meses previos a las elecciones legislativas, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el mismo período, las ventas de divisas alcanzaron los U$S3.678 millones, por lo que las compras netas totalizaron U$S22.714 millones. Si se incorpora la categoría de “transferencias de divisas sin fines específicos” del sector privado no financiero, el monto asciende a U$S32.870 millones desde la flexibilización de los controles cambiarios.

De acuerdo al informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, en abril —primer mes pleno tras el levantamiento del cepo— alrededor de un millón de personas humanas accedieron al mercado oficial y compraron U$S2.077 millones. La demanda se sostuvo y creció en los meses siguientes: U$S2.283 millones en mayo, U$S2.468 millones en junio y U$S3.473 millones en julio.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de Política y Economía

Reforma laboral: grieta en el PJ y ¿judicialización?

Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos

Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”

Médicos aceptaron la oferta salarial de la Provincia
Espectáculos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Susana sigue festejando: cenó con Darín y amigos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla