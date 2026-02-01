Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |El foco en los alcances de La amnistía anunciada por la presidenta encargada de Venezuela

¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela

Sin contacto directo con el chavismo, el Gobierno argentino evita anticiparse y confía en la presión de Estados Unidos

¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela

Nahuel Gallo sigue detenido en Venezuela / web

1 de Febrero de 2026 | 02:39
Edición impresa

El Gobierno argentino observa con expectativa, pero también con cautela, el anuncio de una ley de amnistía general en Venezuela que podría alcanzar al gendarme Nahuel Agustín Gallo, detenido desde el 8 de diciembre de 2024. La iniciativa fue anunciada el viernes por la presidenta encargada del país caribeño, Delcy Rodríguez, quien encargó a dos comisiones legislativas la presentación urgente del proyecto ante la Asamblea Nacional.

Consultado sobre si Gallo podría figurar entre los beneficiados, un portavoz de la Casa Rosada respondió con prudencia: “Ojalá; aún no lo sabemos”. En el Ejecutivo remarcan que, hasta el momento, no existen precisiones oficiales sobre el alcance concreto de la amnistía ni listados de personas comprendidas.

Gallo fue arrestado cuando intentaba ingresar a Venezuela para reencontrarse con su esposa y su hijo pequeño, que estaban en ese país desde hacía tiempo. Desde entonces permanece detenido, y el Gobierno argentino sigue su situación con información limitada.

La cautela oficial también responde a la falta de interlocución directa con el chavismo. Las relaciones diplomáticas entre la Argentina y Venezuela están cortadas desde julio de 2024, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expulsó al cuerpo diplomático argentino en Caracas tras el deterioro del vínculo con la administración de Javier Milei.

El contexto político

Al presentar la iniciativa, Rodríguez afirmó que la amnistía abarcará “todo el período político, de violencia política, de 1999 al presente”, con el objetivo de “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política”. En el mismo anuncio, confirmó el cierre del Helicoide, señalado por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención y tortura, y adelantó que el edificio será reconvertido en un espacio deportivo y social.

El anuncio se produjo cuando estaba a punto de cumplirse un mes de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que alteró el tablero político regional y aumentó la presión internacional sobre Caracas.

Ante la ausencia de diálogo directo, la Casa Rosada confía en la mediación de Estados Unidos. Según fuentes oficiales, toda la interlocución por los detenidos argentinos se canalizó a través de Washington, que “negocia a los detenidos como propios”.

En las últimas horas, en el Gobierno deslizaron que la decisión de impulsar una amnistía estaría vinculada a las presiones ejercidas por Estados Unidos. Días atrás, ese país celebró la liberación de 143 detenidos en Venezuela y reclamó nuevas excarcelaciones.

Durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador estadounidense Leandro Rizzuto sostuvo que “aproximadamente mil personas permanecen detenidas injustamente” y reclamó su liberación incondicional. En ese marco, en el oficialismo argentino confían en que esa presión internacional pueda favorecer el caso de Gallo.

Más de 400 días detenido y denuncias de torturas

Gallo lleva más de 400 días privado de su libertad. De acuerdo con testimonios de exdetenidos, se encuentra alojado en la cárcel de El Rodeo. Camilo Castro, un ciudadano francés que compartió cautiverio con él y fue liberado en noviembre, aseguró que el gendarme “está solo en una celda” y es sometido a falsos procesos judiciales en horarios nocturnos.

Mientras el chavismo asegura haber liberado a más de 600 personas, las organizaciones de derechos humanos contabilizan poco más de 300. Por ahora, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado argentino Germán Giuliani continúan detenidos, ambos acusados por delitos vinculados al terrorismo, lo que, según especialistas, los incluiría dentro del alcance potencial de la amnistía.

En la Casa Rosada, la expectativa es alta, pero el mensaje oficial es de prudencia: hasta que no haya confirmaciones concretas desde Caracas, el Gobierno evita anticipar un desenlace.

 

