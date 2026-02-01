Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata? 

Con el inicio del mes de febrero, el calor vuelve a ser protagonista en La Plata y en toda la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las próximas jornadas estarán marcadas por temperaturas en ascenso, cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte, en un contexto que anticipa la llegada de una nueva ola de calor.

Para este domingo, se espera un cielo parcial nublado, con una jornada cálida y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

El lunes, en tanto, continuará el tiempo estable, pero con un mayor incremento térmico. El SMN pronostica cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte y noreste y marcas térmicas que oscilarán entre los 21°C y los 32°C, reforzando la sensación de calor durante gran parte del día.

Este escenario climático se da a la espera de una nueva ola de calor que podría afectar a La Plata y a toda la región en los próximos días, por lo que se recomienda extremar los cuidados, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas centrales y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.