La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata?
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este domingo 1 de febrero
“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
¿Liberarán a Nahuel Gallo?: entre la expectativa y la cautela
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
Se patentaron menos autos, pero en las concesionarias son optimistas
El mercado inicia el año con precios estables y la mira en el crédito
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Con el inicio del mes de febrero, el calor vuelve a ser protagonista en La Plata y en toda la región. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las próximas jornadas estarán marcadas por temperaturas en ascenso, cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte, en un contexto que anticipa la llegada de una nueva ola de calor.
Para este domingo, se espera un cielo parcial nublado, con una jornada cálida y vientos moderados del noreste. La temperatura mínima será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.
El lunes, en tanto, continuará el tiempo estable, pero con un mayor incremento térmico. El SMN pronostica cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte y noreste y marcas térmicas que oscilarán entre los 21°C y los 32°C, reforzando la sensación de calor durante gran parte del día.
Este escenario climático se da a la espera de una nueva ola de calor que podría afectar a La Plata y a toda la región en los próximos días, por lo que se recomienda extremar los cuidados, mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas centrales y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con factores de riesgo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí