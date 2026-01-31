Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Panorama bonaerense

Axel Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

Axel Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

31 de Enero de 2026 | 21:10

Escuchar esta nota


Axel Kicillof está, una vez más, frente a un dilema político. En rigor, ante la reiteración de un escenario que lo obliga a tensar la cuerda hasta el final con el kirchnerismo. La disputa por la jefatura del PJ bonaerense es el nuevo escenario de esa batalla interna, otra disputa más en una cadena de tensiones que ni siquiera terminará en una semana cuando deban presentarse las listas de candidatos.

El Gobernador reclama la presidencia del partido. Exige que su futuro conductor esté alineado con su administración pero, fundamentalmente, con la construcción de su proyecto nacional. Pese a algunos pedidos que surgieron hace varios meses entre intendentes que reportan a su espacio, siempre rechazó la idea de ser el líder del PJ provincial. Ahora, Máximo Kirchner lo ha puesto frente otro de los desafíos que La Cámpora le suele plantear seguido: si quiere que la conducción esté alineada a su figura y su proyecto, quien mejor que él cumpliría con esos requisitos.

El caso es que el planteo kirchnerista no termina de cerrarle a Kicillof. Su Movimiento Derecho al Futuro siempre analizó que la única manera de que la novela del PJ bonaerense termine con una victoria política es que el Gobernador entronice a alguien de su confianza. La oferta de Máximo Kirchner supone, a la vista de no pocos dirigentes que reportan al mandatario provincial, una encerrona política. “Axel sería presidente porque lo propuso Máximo, no porque se terminó imponiendo”, señalan.

Hace algunas semanas Kicillof se reunió con el inoxidable gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Cuentan que hablaron de la situación del país pero, fundamentalmente, de 2027 y las chances presidenciales del bonaerense. Viejo zorro de la política, Insfrán le habría sugerido que tiene que dar pasos concretos de distanciamiento con el kirchnerismo si es que pretende armar un frente amplio que le de batalla a Javier Milei en el próximo turno presidencial.

El recuerdo de esa charla vuelve a escena a propósito de lo que se cocina en el PJ bonaerense. Acaso tenga influencia en la posición que sigue sosteniendo el kicillofismo al menos por ahora: Verónica Magario es la candidata. La traducción literal es que la victoria sobre el camporismo debe plasmarse a través de los deseos de Kicillof, no en relación a las aspiraciones de Máximo Kirchner.

Con todo, hay dirigentes del riñón del Gobernador que creen que debería aceptarse la oferta porque, interpretan, supone una claudicación del kirchnerismo. Conocen que la propia Cristina Kirchner habría bajado la directiva de que no haya interna y que la propuesta del diputado nacional va en ese sentido. En definitiva, interpretan, Kicillof se quedaría con el partido que hasta diciembre estuvo en manos de Máximo. El desafío, según ese análisis, es enhebrar una narrativa: mostrar que el Gobernador llegó al cargo por imposición, no por los deseos K. Acaso con ese objetivo, el kicillofismo abrirá una ronda de consultas internas buscando un OK interno antes de dar el sí.

Claro que hay, además, algunos eslabones sueltos y presiones cruzadas. Amenazas de ir a interna que parecen atadas al desenlace del nuevo escenario abierto tras la oferta a Kicillof. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, asegura que anotará una lista si Magario es la candidata del kicillofismo.

Es una decisión que reconoce coyunturas y antecedentes. Magario y Fernández gestionan una mala relación que viene desde hace tiempo y que hizo eclosión hace unos meses cuando el pliego de un juez que iba propuesto por La Matanza terminó impulsándose por Moreno. Fernández estalló y le apuntó a la vicegobernadora por una movida que, en rigor, se habría cocinado en el ministerio de Justicia que lidera el camporista Juan Martín Mena.

En el peronismo no pocos dirigentes interpretan que la movida auspiciada desde el Movimiento Evita, sector al que reporta la intendenta, sería parte del andamiaje kirchnerista para terminar de convencer a Kicillof.

Esas tensiones en el peronismo seguirán, al menos en este capítulo, hasta el próximo fin de semana. El domingo 8 vence el plazo para el cierre de listas y muy pocos dirigentes quieren que la interna llamada para marzo se termine haciendo. Pero el nudo del acuerdo sigue sin desatarse.

El clima de revuelo político también invadió a La Libertad Avanza. La disputa entre el sector territorial que maneja Sebastián Pareja y las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo estalló durante un acto en Mar del Plata.

Sectores del caputismo volvieron a emprenderla contra Pareja a quien silbaron y le destinaron cánticos agresivos. El dato político fuertes es que, mientras se escenificaba ese rechazo, Javier Milei estaba tras bambalinas, esperando para brindar su discurso en la “Derecha Fest”.

El parejismo está que trina. “Siempre hacen lo mismo: mandan a insultar y después dicen que ellos no fueron”, sostenía en las últimas horas un dirigente cercano a Pareja.

Esa disputa está al rojo vivo y se proyecta a 2027 en la Provincia. Los celestiales comenzaron a agitar el nombre de Agustín Romo como posible candidato a gobernador. La respuesta ya llegó. “Olvidate, los nombres son Pareja, Diego Santilli y, corriendo de atrás, Diego Valenzuela”, dicen los territoriales. Y acotan a modo de sentencia: “Además, lo va a terminar decidiendo Karina”.

Policiales
Los videos de Rocío: "sonriente, ganas de vivir y en familia", en una muerte bajo investigación en La Plata
Choque entre una Hilux y un micro en Punta Lara: cuatro heridos
El caso de la bici recuperada a piñas en La Plata: hubo allanamientos
VIDEO.- Rescatan a cuatro niños, entre ellos un bebé, explotados para pedir dinero en 7 y 32: hay tres detenidos
VIDEO. Una mujer policía atropelló a un delincuente que quiso robarle a un motociclista en Quilmes
Espectáculos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
"Pecado original": dura acusación contra More Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Blondel
Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani
Sofía Gala y Fito Páez compartieron su primer posteo juntos
Cami Homs mostró fotos de cómo fue el parto de Aitana, en compañía de El Principito Sosa
Información General
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Mendoza sufrió una violenta tormenta que provocó inundaciones en numerosas localidades
Nuevo pasaporte y DNI: qué cambia a partir de ahora
Deportes
Enzo marcó un gol agónico y Chelsea venció 3-2 a West Ham en la Premier
Filtraron las posibles nuevas camisetas de Gimnasia
Merlo se perfila como titular en el Lobo y Miramón iría al banco ante Aldosivi
Elena Rybakina derrotó a Zabalenka y es la nueva campeona del Abierto de Australia
Agenda deportiva recargada este sábado: partidos, horarios y TV

