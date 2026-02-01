“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La cantante relató su experiencia y habló del vínculo que tiene con ellos.
Marcela Morelo abrió su corazón en La noche de Mirtha, y habló sobre el proceso de adopción que la convirtió en madre de tres hermanos, una experiencia que transformó su vida y su hogar.
Según se supo, la cantante aseguró que hace una década adoptó a tres niños que llegaron a su vida como un designio del destino. “Hoy mi hijo tiene 17, mi hija del medio 14 y la más pequeña 12”, relató Morelo, recordando cómo la maternidad cambió su vida.
La adopción, aseguró, no fue un camino sencillo. “Es una larga historia. Apareció en mi vida la más pequeña porque tenía que aparecer. Los hijos adoptivos también buscan a sus padres, eligen a sus padres”, explicó.
La cantante destacó que la decisión fue tomada tras mucha reflexión y con un profundo sentimiento de amor junto a su marido. “Es un acto de amor total”, sostuvo.
Por otra parte, aseguró que desde el primer encuentro, los niños la llamaron “mamá”, y hoy ese vínculo sigue más fuerte que nunca. “Ahora más que nunca me dicen mamá, mamá, mamá”, dijo con alegría
