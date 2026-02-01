Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos

La cantante relató su experiencia y habló del vínculo que tiene con ellos.

“Es un acto de amor enorme”: Marcela Morelo habló sobre la adopción de sus hijos
1 de Febrero de 2026 | 07:55

Escuchar esta nota

Marcela Morelo abrió su corazón en La noche de Mirtha, y habló sobre el proceso de adopción que la convirtió en madre de tres hermanos, una experiencia que transformó su vida y su hogar.

Según se supo, la cantante aseguró que hace una década adoptó a tres niños que llegaron a su vida como un designio del destino. “Hoy mi hijo tiene 17, mi hija del medio 14 y la más pequeña 12”, relató Morelo, recordando cómo la maternidad cambió su vida.

La adopción, aseguró, no fue un camino sencillo. “Es una larga historia. Apareció en mi vida la más pequeña porque tenía que aparecer. Los hijos adoptivos también buscan a sus padres, eligen a sus padres”, explicó.

La cantante destacó que la decisión fue tomada tras mucha reflexión y con un profundo sentimiento de amor junto a su marido. “Es un acto de amor total”, sostuvo.

Por otra parte, aseguró que desde el primer encuentro, los niños la llamaron “mamá”, y hoy ese vínculo sigue más fuerte que nunca. “Ahora más que nunca me dicen mamá, mamá, mamá”, dijo con alegría 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

“¡Hay un lagarto en el parque!”: la sorpresa de vecinos de la Región al recibir “visitas”

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

Cetré, la compra histórica del Paranaense

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

El Rojo igualó con el Fortín y no despega
Últimas noticias de Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa

Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy

El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
La Ciudad
Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata
Comenzó febrero y este domingo la máxima será de 30º: ¿cúando llega la ola de calor a La Plata? 
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números que salieron este domingo 1 de febrero
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
Deportes
Alcaraz ganó el Abierto de Australia y se convirtió en el más joven en conquistar todos los Grand Slams
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla