Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Mapai

1 de Febrero de 2026 | 01:33
Edición impresa

 

HOY

MÚSICA

LE PUEDE INTERESAR

"Pecado original": dura acusación contra More Beltrán por una infidelidad al comenzar su relación con Blondel

LE PUEDE INTERESAR

Luciano Castro, al pie: qué dice el pasacalle que le dedicó a la Siciliani

Mapai.- A las 18 horas en el Paseo de Compras de Meridiano V, 18 y 71, se presenta el grupo folclórico

Bontarios.- A las 20 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Leandro García Grupo.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Matías Serrano, Ceferino Céspedes, Andrea Silvestro, Daniel Bru, Walter Rodríguez, Jhoana Moreno y Nahiara Rodriguez, José Piedra Nuñez y La Triada, además de grupos de danzas.

CINE

Trabajo para César.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Gratis.

ACTIVIDADES

Walking tour: Mitos y Leyendas de La Plata.- A las 10:30 parte desde la Piedra Fundacional – Plaza Moreno.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Mapai

La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

La siderúrgica nacional en crisis

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

Cetré, la compra histórica del Paranaense
Últimas noticias de Espectáculos

El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa

Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy

El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse

Susana sigue festejando: cenó con Darín y amigos
La Ciudad
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
El satélite con sello local más cerca de la Luna
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Policiales
VIDEO. “Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio
“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave
“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina
VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados
Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla