La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este domingo en La Plata

1 de Febrero de 2026 | 01:33 Edición impresa

HOY

MÚSICA

Mapai.- A las 18 horas en el Paseo de Compras de Meridiano V, 18 y 71, se presenta el grupo folclórico

Bontarios.- A las 20 en el playón de Estación Provincial, 17 y 71. A la gorra.

Leandro García Grupo.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell.

Festival benéfico.- Desde las 12 en Montevideo y 93, Berisso, se presentan Matías Serrano, Ceferino Céspedes, Andrea Silvestro, Daniel Bru, Walter Rodríguez, Jhoana Moreno y Nahiara Rodriguez, José Piedra Nuñez y La Triada, además de grupos de danzas.

CINE

Trabajo para César.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51. Gratis.

ACTIVIDADES

Walking tour: Mitos y Leyendas de La Plata.- A las 10:30 parte desde la Piedra Fundacional – Plaza Moreno.