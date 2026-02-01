Contenedores desbordados y basura en las calles: crece el malestar de los vecinos del centro de La Plata

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones
Vecinos y comerciantes del centro de La Plata manifestaron su preocupación por el estado de los contenedores y cestos de basura, que en los últimos días se encuentran desbordados en distintos puntos neurálgicos de la ciudad. La acumulación de residuos no solo genera malos olores y un impacto visual negativo, sino que también deriva en basura esparcida sobre veredas y calzadas.
Según relataron frentistas de la zona céntrica, los contenedores colapsan rápidamente y permanecen durante horas —e incluso días— sin ser vaciados. A esta situación se suma que personas en situación de calle suelen revolver los residuos en busca de alimentos u objetos para reciclar, lo que provoca que gran parte de la basura termine desparramada en la vía pública.
“Los contenedores están siempre llenos y cuando los revisan queda todo tirado alrededor. Después nadie limpia”, señaló un comerciante de la zona, quien advirtió que el problema se repite a diario y afecta tanto a locales como a vecinos.
La postal se repite en esquinas transitadas, paradas de colectivos y zonas comerciales, generando quejas por cuestiones sanitarias y de higiene urbana. Restos de comida, bolsas rotas y residuos sueltos forman parte del paisaje cotidiano, especialmente en horarios nocturnos y durante la madrugada.
Vecinos reclaman una mayor frecuencia en la recolección, la limpieza posterior de los puntos donde hay contenedores y una respuesta integral que contemple también la compleja problemática social de las personas en situación de calle. Mientras tanto, el desborde de basura continúa siendo un foco de conflicto en pleno corazón de la ciudad.
