Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas

El Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires vuelve a ubicar al Astillero Río Santiago (ARS) entre los organismos descentralizados con mayor volumen de recursos asignados, consolidando su peso dentro del esquema estatal aun en un contexto de restricciones fiscales y control del gasto. De acuerdo a la Ley 15.557, el ARS contará con $105.175 millones durante el próximo ejercicio, una cifra que lo posiciona entre las partidas individuales más relevantes del sector público provincial.

El monto asignado sobresale incluso frente a organismos de perfil técnico, administrativo o de control, y confirma que el Astillero continúa siendo una estructura prioritaria para el gobierno bonaerense. Esa centralidad presupuestaria se mantiene pese a que el texto oficial no incorpora definiciones sobre nuevas obras, contratos de construcción naval ni proyectos productivos concretos para el complejo industrial ubicado en Ensenada.

Además del volumen de recursos, el Presupuesto deja en evidencia el peso del Astillero como empleador estatal. Según las planillas oficiales, el Ente Administrador Astillero Río Santiago cuenta con 2.295 empleados, de los cuales 2.256 corresponden a personal permanente y apenas 39 a personal temporario. Se trata de un nivel de estabilidad laboral significativamente superior al promedio de los organismos descentralizados de la Provincia, donde la proporción de cargos transitorios suele ser considerablemente mayor.

Esa dotación convierte al ARS en uno de los principales empleadores públicos del polo industrial de Ensenada y explica, en parte, la magnitud del financiamiento asignado. Sin embargo, el articulado del Presupuesto no discrimina el destino interno de los fondos. No hay referencias a inversiones en infraestructura, renovación de equipamiento, ampliación de capacidades productivas ni a la firma de nuevos contratos navales. Tampoco se mencionan obras en ejecución o planificadas dentro del predio.

PROYECTOS INCONCLUSOS

La ausencia de definiciones productivas se inscribe en un contexto marcado por antecedentes de proyectos navales inconclusos que aún gravitan sobre la estructura del Astillero. Dos grandes buques petroleros encargados por la estatal venezolana PDVSA —el Eva Perón y el Juana Azurduy— llevan más de 14 años sin destino operativo, pese a haber sido presentados originalmente como proyectos estratégicos de integración regional.

Los contratos de construcción se firmaron en 2004 con el objetivo de ampliar la flota de transporte de crudo de Venezuela. El buque Eva Perón, de 183 metros de eslora, fue botado en 2012 y alcanzó un grado de avance cercano al 98%, aunque nunca fue entregado ni habilitado para navegación comercial. El Juana Azurduy, de características similares y un porte aproximado de 47.000 toneladas, nunca salió de la grada y permanece sin finalizar. Ambos casos se transformaron en un símbolo de las dificultades para traducir planificación industrial en actividad productiva sostenida.

En ese marco, el volumen de recursos asignados para 2026 permite inferir que el objetivo central del Presupuesto es garantizar el funcionamiento integral del organismo. El financiamiento aparece orientado a cubrir el pago de salarios, sostener la estructura operativa y mantener en actividad una de las principales plantas industriales estatales de la Provincia, más que a impulsar una etapa de expansión o reconversión productiva.

Para Ensenada, donde el Astillero es un actor central del entramado económico local, la combinación entre alto nivel de financiamiento y una dotación laboral mayoritariamente estable funciona como un factor de contención social. El impacto del ARS excede el plano industrial y se proyecta sobre el comercio, los servicios y el empleo indirecto de la Región, en una ciudad donde la actividad estatal y el polo productivo tienen un peso determinante.

ESTRUCTURA COMPLEJA

Aunque el Presupuesto 2026 no anticipa una reactivación productiva concreta ni la firma de nuevos contratos de construcción naval, el nivel de financiamiento confirma que la Provincia optó por no desarticular una estructura industrial compleja, con miles de puestos de trabajo directos, cuya eventual reconstrucción sería costosa y difícil en caso de un desfinanciamiento abrupto. En ese sentido, la asignación presupuestaria aparece como una señal de sostén político al Astillero, aun sin anuncios de expansión.

DECISIONES PENDIENTES

El monto presupuestario asignado contrasta con decisiones políticas que se demoran y que no sólo tienen que ver con la falta de contratos o negociaciones visibles que apunten a reactivar la planta naviera. Desde hace largos meses, por ejemplo, la presidencia del Astillero está vacante.

Pedro Wasiejko, un dirigente que en su momento fue cercano al intendente ensenadense Mario Secco, terminó pegando el portazo con críticas al propio gobierno bonaerense. El cargo nunca volvió a cubrirse.

En el medio se cocinan otros asuntos. Uno de los que más peso tiene en la vida cotidiana de la planta es la feroz interna gremial que libra la conducción de ATE Ensenada con la comisión interna, en la que tienen una gran influencia sectores de izquierda. Esa puja quedó reflejada hace algunos días en una marcha a la Gobernación en rechazo al aumento salarial dispuesto por la Provincia, que terminó en incidentes entre ambas facciones.

ATE Ensenada tiene una fuerte influencia en el Astillero al punto que el anterior presidente responsabilizó a su dirigencia de forzar su salida.