Policiales |La trama detrás del deceso del joven

“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave

Néstor Ramón “Lito” Costilla (28) murió en octubre de 2020 tras llevar en la moto a un amigo a su casa. Hubo persecución policial. Hay tres efectivos detenidos. Testimonios de la madre y la hermana de la víctima

“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave

María Florencia Rodríguez y su hija Daiana, a horas del juicio / EL DIA

1 de Febrero de 2026 | 02:42
El controvertido caso de la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla (28), ocurrida en octubre de 2020 durante una persecución policial cuando la víctima circulaba en la moto de su padre por Tolosa, tendrá mañana su capítulo clave.

Sucede que en los tribunales de 8 entre 56 y 57, a las 8.30, comenzará la audiencia por el juicio abreviado contra los tres efectivos de la Policía Bonaerense imputados en la causa, Damián Aquino, Sergio Martínez y Mauro Medina Rodríguez.

Los tres acusados llegan a esta instancia con prisión domiciliaria, con tobilleras electrónicas, a la espera del fallo que se les dicte en este juicio.

Cabe señalar que la resolución judicial mediante el juicio abreviado fue propuesto por el abogado defensor de estos policías, y aceptado luego por familiares de la víctima, para no extender un expediente que lleva más de 5 años en curso.

Con el avance de la causa y el permanente reclamo de familiares y organizaciones, la investigación fue recaratulada como homicidio doloso.

“VEREMOS QUÉ CARÁTULA TENDRÁ”

Sin embargo, en una nota concedida en las últimas horas a EL DIA por la mamá y la hermana de “Lito”, María Florencia Rodríguez (50) y Daiana Rodríguez (29), expusieron su intriga sobre un gravitante aspecto: “No sabemos con qué carátula se los va a juzgar. Recién lo sabremos el lunes (por mañana)”.

“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina

VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados

Para María Florencia, no hay dudas. Expresó su convicción de que fue un “homicidio culposo”.

A su vez, Daiana refirió que “estos policías iban en dos motos y no querían que Lito se diera cuenta de que querían identificarlo. Mi hermano tomó con la moto de papá por Diagonal 74 hasta la rotonda de la Autopista. Los policías iban detrás, se desviaron en la rotonda a contramano y Lito en el sentido que corresponde hacia la calle 120”.

Sostuvo luego que “nunca (los efectivos imputados) se pusieron a la par de Lito, tampoco colocaron balizas en sus motos ni le dieron la voz de alto”.

También afirmó que “lo encerraron en 525 y 120 para que doble Lito en una calle sin salida. Ahí Lito dobló hacia 525 y 122, donde se corta la calle. Y los policías apagaron las luces de sus motos. Lito dobló en 122 hacia 524 y los oficiales en 121 hacia 524. Lo emboscaron no sabemos con qué propósito”.

La hermana de “Lito”, citó inclusive que “estos policías dijeron que venían en recorrida y que un vecino les avisó que había una persona tendida en el asfalto, sin vida. Pero las cámaras muestran lo contrario”.

“Fuimos al lugar creyendo que a mi hermano le habían querido robar, porque no había vidrios ni otro vehículo que fueran señales de un accidente de tránsito. Los vecinos nos dijeron que fueron policías en moto quienes maniobraron hasta que mi hermano cayó de la suya y perdió la vida. Esos vecinos declararon bajo reserva de identidad”, consignó Daiana.

“VOLVÍA PARA SU CASA”

Por su parte, María Florencia remarcó que su hijo “no escapaba de la Policía ni de nadie. Iba a 35 kilómetros por hora, que no es velocidad de fuga. Estaba a cuatro cuadras de volver a su casa”.

“Había llevado hasta su casa a un amigo en la moto de mi marido, porque Lito tenía su auto en el taller mecánico. Y hasta hizo una videollamada para avisar que estaba de regreso. Pero a los 10 minutos nos avisaron de lo sucedido. No entendíamos nada”, reflejó.

Para cerrar, subrayaron: “No sabemos si habrá justicia, pero nos gustaría que expliquen realmente qué pasó, porque no declararon en la causa. Y si se equivocaron, como creemos, que nos pidan perdón”.

 

