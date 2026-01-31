Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana

El gremio de trabajadores ferroviarios La Fraternidad advirtió este sábado que podría realizar un paro general de trenes el próximo jueves, una medida que impactaría de lleno en las líneas metropolitanas, entre ellas la Línea General Roca, que conecta La Plata con la Capital Federal.

La posible medida de fuerza se da en rechazo a la oferta salarial del 1% de recomposición para enero, presentada en el marco de las recientes negociaciones paritarias, porcentaje que el sindicato consideró insuficiente.

Según indicaron fuentes sindicales consultadas por Clarín, la concreción del paro quedará supeditada a la reunión paritaria prevista para este lunes, donde el gremio espera una nueva propuesta por parte de las empresas del sector.

En ese sentido, el llamado al paro se formalizaría el lunes mediante un comunicado oficial de La Fraternidad, que se mantiene en estado de alerta y movilización. Además, el secretario general del gremio, Omar Maturano, reiteró su rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, otro de los puntos de conflicto.

De confirmarse la medida, miles de usuarios del Área Metropolitana y de La Plata se verían afectados por la interrupción del servicio ferroviario.

Domingo, sin trenes hasta La Plata

Trenes Argentinos informó que por trabajos que se ejecutan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el gobierno nacional, "el próximo domingo 1° de febrero, los trenes del ramal Constitución La Plata circularán limitados entre la terminal porteña y Berazategui".

Según precisaron, "las tareas de renovación integral de vías se ejecutarán en la estación de Hudson donde se cambiarán tramos de vía de 18 metros cada uno, se reemplazarán durmientes, fijaciones y se hará el rellenado con piedra balasto. La afectación se produce por la necesidad de cortar la energía de la catenaria -sistema de alimentación aérea eléctrica- para realizar la renovación".

Agregaron que "esta obra forma parte de un plan integral impulsado por el Gobierno Nacional para el ramal La Plata, destinado a mejorar las condiciones de circulación y la seguridad operacional en ese tramo. Los trabajos contemplan la renovación integral de 13,5 kilómetros de vía, enlaces, y aparatos de vía entre Avellaneda y City Bell, en La Plata".

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las obras pueden ser suspendidas. Para más información sobre el servicio, los usuarios pueden ingresar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.