Política y Economía

Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos

Empezarán a mostrar hacia dónde apuntaría un eventual gobierno propio. Achiques, una sola cámara y reforma constitucional

Los libertarios piensan en 2027 y lanzarán un paquete de proyectos

El bloque de diputados de la libertad avanza en la legislatura / X

Carlos Barolo

1 de Febrero de 2026 | 02:39
La Libertad Avanza analiza una y otra vez el resultado electoral de octubre y se entusiasma. Cree que existen chances concretas de disputar con éxito la Gobernación en 2027 más allá de que presume que el peronismo, en su afán por retener el principal distrito del país, quizás vuelva a apelar a adelantar las elecciones para despegarlas de las nacionales.

La especulación no surge antojadiza. En distintos campamentos políticos se habla de que no es descabellado pensar en el desdoblamiento si el actual oficialismo bonaerense se termina convenciendo de que, llegado el momento de tomar la decisión, es la mejor herramienta para garantizar municipios y la Gobernación.

Los libertarios, tal como publicara este diario, también están al corriente de fechas tentativas. No descartan que en marzo del año que viene se llame a Primarias y que se termine votando por cargos provinciales en mayo. Si fuera por la tropa mileísta, a las PASO habría que eliminarlas, pero conceden que la interna peronista quizás termine dirimiéndose en esa cita electoral.

Esas decisiones están fuera del alcance libertario. Corresponden al Gobernador o, en el caso de las Primarias (su eventual supresión), a la Legislatura donde no cuentan con número suficiente como para derogar la ley. Sin embargo, la decisión de La Libertad Avanza en la Provincia es ir instalando una serie de proyectos como para ir trazando una hoja de ruta para el caso de que deba hacerse cargo de la sucesión de Axel Kicillof. “Es ir mostrando hacia dónde queremos ir. Planteando reformas de fondo que hacen falta para ir achicando el Estado elefanteásico que tenemos”, dicen las fuentes consultadas por este diario.

Si bien recién se comenzó a trabajar en el tema, habrá una propuesta que amenaza con generar ruido. “Seguramente iremos por una reforma constitucional”, admiten.

No existe, todavía, el trazo fino de lo que busca cambiar. Sí, algunas cuestiones macro. “Hay organismos que se superponen en sus funciones”, describen.

En qué gastaron sus dólares los argentinos

Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”

En ese marco, se habla en distintas fuentes de ir hacia una Legislatura “unicameral”, tal como existe en algunas provincias como Córdoba. “Esto permitiría reducir fuertemente el presupuesto”, acotan.

Es un debate que recién arranque y que no cuenta con demasiados detalles. Por ejemplo, si la eliminación de una de las cámaras implicaría, además, que los bonaerenses terminarían eligiendo menos legisladores.

Un primer análisis habla además de “adecuar” algunas otras cuestiones. “Muchas de las regiones sanitarias, por ejemplo, no coinciden con las regiones educativas. Hay que unificar eso”, añaden.

Hay otros asuntos más de fondo que seguramente harán ruido. Nada está definido por el momento, pero en La Libertad Avanza le están comenzaron a poner el foco a la división territorial de la Provincia. En particular, a la existencia de municipios con poca cantidad de habitantes. Una forma de achicar el Estado sería, por caso, fusionar comunas.

Marcha atrás

Como se dijo, es un tema que recién empezó a mirarse y que no tiene definición. Sería, en todo caso, una marcha atrás respecto a aquél plan director que se ejecutó durante la gestión de Eduardo Duhalde cuando se dividieron varios distritos del Conurbano y otros del Interior. El caso más reciente se produjo durante la administración de Daniel Scioli cuando se partió Chascomús para dar lugar a la creación de Lezama.

Los libertarios sostienen que este será un año para ir presentando proyectos que, si bien saben que no pasarán el filtro de la Legislatura, servirán para dejar en claro frente al electorado hacia adónde apuntará un eventual gobierno libertario en la Provincia.

“La idea es que lo que vayamos a presentar se transforme en un mandato popular”, describen.

Dentro del paquete asoma alguna reforma de tipo electoral. Dos de esos temas están resueltos. Uno de ellos es la instauración de la Boleta Única Papel (BUP) como ya rige a nivel nacional. Como se sabe, en la Provincia se sigue votando con la boleta sábana.

La otra iniciativa persigue la eliminación de las Primarias. El año pasado fueron suspendidas, pero los libertarios quieren dar por tierra con ese proyecto que en su momento empujó Néstor Kirchner a nivel nacional y que se replicó en la Provincia. “Se inscribe en la idea de reducir gastos del Estado”, señalan fuentes de LLA.

También se mira de reojo otra cuestión por demás espinosa: la división de las ocho secciones electorales y la cantidad de legisladores que elige cada una. Sería una discusión que vendría de la mano de la creación de una Legislatura unicameral.

Se trata de un tema por demás complejo. En términos proporcionales, el Interior termina eligiendo más representantes que el Conurbano a pesar de contar con menos habitantes.

Más allá de los alcances de los proyectos, lo cierto es que La Libertad Avanza buscará durante este año establecer una hoja de ruta respecto de los lineamientos que seguiría una eventual administración propia en la Provincia.

 

