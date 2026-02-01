Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |Se desataron impresionantes ráfagas de viento en áreas urbanas y rurales

Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas

La fuerte tormenta provocó voladuras de techos, caída de árboles y dejó caminos obstruidos. Hubo daños en viviendas, comercios y en una escuela de campo. Megaoperativo para asistir a los habitantes afectados

Chapas desparramadas, mamposterías destrozadas y terrenos arrasados en Cañuelas

1 de Febrero de 2026 | 02:49
El temporal de lluvia y fuertes vientos registrado en el comienzo del fin de semana provocó importantes daños materiales en Cañuelas y en distintas zonas rurales del distrito. El fenómeno, que incluyó ráfagas intensas y caída de granizo en algunos sectores, ocasionó voladuras de techos, caída de árboles y afectaciones en el tendido eléctrico, tal como había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional a través de una alerta de corto plazo.

Las ráfagas más intensas se concentraron en la franja comprendida entre Cañuelas y El Taladro. En ese sector, el pasado viernes, alrededor de las 16.30 horas, una columna de viento generó severos daños en la parrilla Don Cipriano, donde se voló parte del techo, se rompieron vidrios, se destruyeron juegos del parque y cayeron varios árboles. El propietario del establecimiento indicó que el impacto obligará a suspender la actividad por un período prolongado y recordó que el año pasado ya habían sufrido dos meses de inactividad por lluvias reiteradas.

Además, el temporal afectó a los animales del predio: caballos y animales de granja se asustaron por la caída repentina de granizo y algunos resultaron lastimados al chocar contra los corrales.

Afectaciones en comercios y zonas rurales

Con menor intensidad, la tormenta también causó daños en la parrilla El Búho, donde se registraron árboles afectados y roturas parciales en el techo. En las inmediaciones, el viento arrancó el techo de una vivienda rural y derribó varios eucaliptos de gran porte.

En la zona de La Noria se reportaron daños en la Escuela Rural N°19, principalmente en el techo del edificio, lo que generó preocupación en la comunidad educativa y obligará a realizar tareas de reparación antes de retomar la actividad normal.

Daños en barrios y calles anegadas

En el área urbana de Cañuelas se contabilizaron cinco voladuras de techos: tres en el barrio Guzzetti y dos en Chacras del Alba. Asimismo, se produjeron caídas de árboles y postes en distintos puntos del distrito, entre ellos el Camino Panelo, el Camino a La Noria, el Camino al Cementerio y sectores de Cañuelas Centro, además de los barrios San Ignacio y Unión 2.

Como consecuencia de estas caídas, varios caminos quedaron bloqueados por ramas y gajos, lo que complicó la circulación vehicular durante varias horas.

Operativo de emergencia y asistencia

Ante esta situación, las áreas municipales de Defensa Civil y Servicios Públicos, junto con los Bomberos Voluntarios, trabajaron de manera sostenida durante la tarde del viernes, la noche y la madrugada del sábado en la liberación de calzadas y la normalización de la circulación, con especial atención en el Camino Panelo y el Camino al Cementerio.

En el barrio Guzzetti, las áreas de Asistencia Crítica y Desarrollo Social brindaron materiales a las familias afectadas. En Chacras del Alba se asistió a dos viviendas: una fue retechada de forma provisoria, mientras que en la otra, donde el desprendimiento fue total, se inició una intervención integral que continúa en desarrollo.

Alerta meteorológica y pronóstico

El temporal se produjo en el marco de una alerta de corto plazo emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que abarcó a varias localidades del interior bonaerense, como 25 de Mayo, Lobos, Navarro, Roque Pérez y Saladillo. Según el pronóstico, se esperaban algunas lluvias durante la madrugada y luego una mejora progresiva de las condiciones climáticas.

Vecinos de Cañuelas y distritos cercanos difundieron en redes sociales imágenes y videos del fenómeno, donde se observan los efectos del viento, la lluvia y el granizo. En Cañuelas, además, se registraron daños materiales y complicaciones en el tránsito sobre la ruta 205.

 

Multimedia

Hubo caminos rurales cortados por la caída de árboles y ramas

