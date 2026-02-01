“Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en La Plata, transita horas decisivas en el plano judicial. Mientras se aguarda la confirmación de una nueva audiencia de indagatoria del único imputado, tal como informó EL DIA, en la jornada de ayer s se produjo un hecho clave por fuera de los tribunales: la familia de la joven rompió el silencio público en medio del dolor y comenzó a reclamar justicia de manera activa.

Conmovidos por la pérdida, familiares directos de Rocío mantuvieron contacto con este diario y compartieron registros íntimos fílmicos en los que se la ve sonriente, participando y disfrutando de momentos cotidianos. “Así la queremos recordar: llena de vida”, expresaron, al tiempo que remarcaron la necesidad de que la investigación avance con una mirada integral sobre lo ocurrido.

En paralelo, el entorno de la joven creó un perfil en la red social Instagram bajo el nombre @justiciaxrocioalvarito, desde donde comenzaron a difundir imágenes, mensajes y un duro comunicado en el que cuestionan el encuadre judicial actual de la causa y exigen que el hecho sea investigado con perspectiva de género.

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte. “Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron.

El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo. “Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.

Además del reclamo público, la familia confirmó a EL DIA que en los próximos días organizarán una marcha para pedir justicia. Si bien aún no se definieron fecha y recorrido, anticiparon que el objetivo será visibilizar el caso y acompañar el avance de la causa judicial.

La causa

El reclamo familiar se produce en un contexto procesal complejo. Como informó este diario, el acusado, identificado como M. A. G. (26), pareja de la joven, continúa detenido y manifestó ante el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFIJ N°11 de La Plata, su voluntad de prestar declaración, aunque solicitó postergar la indagatoria por no encontrarse en condiciones emocionales. Ese pedido fue aceptado y se espera que en las próximas horas se fije una nueva fecha.

En cuanto al encuadre legal, el expediente atraviesa una etapa de análisis. Mientras que el primer parte policial había consignado una hipótesis de homicidio calificado en contexto de violencia de género, con el avance de las actuaciones la fiscalía sostiene actualmente la figura de abandono de persona seguido de muerte. A su vez, el Juzgado de Garantías encuadró el caso como privación ilegal de la libertad agravada, conforme al artículo 142, inciso primero, del Código Penal. Ambas figuras forman parte de la investigación en curso y no constituyen una hipótesis definitiva.

La defensa del imputado está integrada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes sostienen que se trató de un episodio trágico sin intención de causar la muerte. Según esa postura, el acusado intentó calmar a la joven, pidió ayuda a vecinos y procuró que familiares se acercaran. Estos argumentos serán ampliados en la indagatoria pendiente.