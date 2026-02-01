Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Tras la muerte de la joven en La Loma, allegados exigieron que se profundice la investigación

“Control y violencia”: la familia de Rocío Alvarito rompió el silencio

Entre el duelo y el reclamo, allegados de la joven comenzaron a expresarse con mensajes, imágenes y pedidos de esclarecimiento

Rudy Castillo
Rudy Castillo

1 de Febrero de 2026 | 02:43
Edición impresa

La investigación por la muerte de Rocío Aylén Alvarito, la joven de 26 años que falleció tras caer desde el balcón de un edificio ubicado en diagonal 76 y calle 22, en La Plata, transita horas decisivas en el plano judicial. Mientras se aguarda la confirmación de una nueva audiencia de indagatoria del único imputado, tal como informó EL DIA, en la jornada de ayer s se produjo un hecho clave por fuera de los tribunales: la familia de la joven rompió el silencio público en medio del dolor y comenzó a reclamar justicia de manera activa.

Conmovidos por la pérdida, familiares directos de Rocío mantuvieron contacto con este diario y compartieron registros íntimos fílmicos en los que se la ve sonriente, participando y disfrutando de momentos cotidianos. “Así la queremos recordar: llena de vida”, expresaron, al tiempo que remarcaron la necesidad de que la investigación avance con una mirada integral sobre lo ocurrido.

En paralelo, el entorno de la joven creó un perfil en la red social Instagram bajo el nombre @justiciaxrocioalvarito, desde donde comenzaron a difundir imágenes, mensajes y un duro comunicado en el que cuestionan el encuadre judicial actual de la causa y exigen que el hecho sea investigado con perspectiva de género.

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, señala el texto difundido por la familia. En el mismo mensaje, sostienen que ninguna de las figuras penales que hoy se analizan logra explicar de manera completa el contexto en el que ocurrió la muerte. “Una muerte no se explica sin contexto. Rocío murió. Y ninguna de esas palabras responde cómo, por qué ni en qué contexto”, expresaron.

“Él dice que Rocío se tiró. Esa es la versión. Nosotras decimos que no alcanza”, lanzaron

El comunicado apunta directamente a la necesidad de profundizar la investigación y sumar una mirada que contemple el vínculo previo. “Exigimos que se investigue con perspectiva de género. Porque hay pruebas que muestran una relación marcada por control y violencia. Porque la historia no puede contarse sin ese contexto”, agregaron. “La verdad todavía no salió”, concluye el texto.

LE PUEDE INTERESAR

“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave

LE PUEDE INTERESAR

“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina

Además del reclamo público, la familia confirmó a EL DIA que en los próximos días organizarán una marcha para pedir justicia. Si bien aún no se definieron fecha y recorrido, anticiparon que el objetivo será visibilizar el caso y acompañar el avance de la causa judicial.

La causa

El reclamo familiar se produce en un contexto procesal complejo. Como informó este diario, el acusado, identificado como M. A. G. (26), pareja de la joven, continúa detenido y manifestó ante el fiscal Álvaro Garganta, titular de la UFIJ N°11 de La Plata, su voluntad de prestar declaración, aunque solicitó postergar la indagatoria por no encontrarse en condiciones emocionales. Ese pedido fue aceptado y se espera que en las próximas horas se fije una nueva fecha.

En cuanto al encuadre legal, el expediente atraviesa una etapa de análisis. Mientras que el primer parte policial había consignado una hipótesis de homicidio calificado en contexto de violencia de género, con el avance de las actuaciones la fiscalía sostiene actualmente la figura de abandono de persona seguido de muerte. A su vez, el Juzgado de Garantías encuadró el caso como privación ilegal de la libertad agravada, conforme al artículo 142, inciso primero, del Código Penal. Ambas figuras forman parte de la investigación en curso y no constituyen una hipótesis definitiva.

La defensa del imputado está integrada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina, quienes sostienen que se trató de un episodio trágico sin intención de causar la muerte. Según esa postura, el acusado intentó calmar a la joven, pidió ayuda a vecinos y procuró que familiares se acercaran. Estos argumentos serán ampliados en la indagatoria pendiente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Imagen compartida en el Instagram @justiciaxrocioalvarito / redes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La muerte de Rocío Alvarito: un giro judicial sacude la investigación

Estudiantes 2026: ser competitivo con aporte de juveniles

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

En Fotos | Autos abandonados, "suburbios" y zona "militarizada" en el centro de La Plata en el rodaje de Netflix

VIDEO.- Les hicieron el “cuento del tío” a dos jubilados y los desvalijaron en La Plata

"Tenía que tomarse el micro en La Plata y nunca llegó": desesperada búsqueda de una joven y su bebé

Amenazan con realizar un paro de trenes para la próxima semana
+ Leidas

Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi

Kicillof, entre los consejos de un histórico y el abrazo de oso que le ofrece La Cámpora

El Rojo igualó con el Fortín y no despega

La siderúrgica nacional en crisis

La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela

Los números de la suerte del domingo 1 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad
Últimas noticias de Policiales

“Esperamos justicia”: el caso Costilla, ante una audiencia clave

“Pequeño J”, a un paso de volver a Argentina

VIDEO. Con la promesa de “gestionar descuentos”, asaltaron a dos jubilados

Varios heridos tras un choque en Punta Lara
Espectáculos
El amor está en el aire: en el mes de San Valentín, la pantalla se pone melosa
Lamar, Gaga y presencia argentina: todo lo que hay que saber de los Grammy
El disco más caro de la historia: la historia del álbum que tiene una sola copia y que no puede escucharse
Susana sigue festejando: cenó con Darín y amigos
¿Jovatas? ¡No! “Generación Silver”
Información General
Cerca de La Plata, un desastre: un temporal feroz azotó el partido de Cañuelas
Recambio turístico: se esperan rebajas y nuevos picos de ocupación
Sobrevivió dos días sin pulmones y tuvo que recibir un trasplante doble
Fuerte temporal causó graves destrozos a solo 60 kilómetros de La Plata
Un distrito del interior salió con drones especiales a combatir al barigüí, la "mosca que muerde"
Deportes
Boca busca resurgir y River, seguir dulce
Merlo será titular y Miramón estará en el banco ante Aldosivi
Estudiantes: la racha negativa que busca cortar en Varela
Cetré, la compra histórica del Paranaense
Maher Carrizo jugará en el Ajax de Países Bajos
La Ciudad
Aunque no detalla obras ni contratos, el Astillero vuelve a concentrar una de las partidas más altas
Cuando la cabeza no para: la ansiedad y el insomnio, entre las consultas más frecuentes de los platenses en ChatGPT
El satélite con sello local más cerca de la Luna
VIDEO. La Plata tiene hasta 20 incendios por día y entró en alerta regional
Bolsitas de nicotina: sin humo, pero con polémica, desembarcan en la Ciudad

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla