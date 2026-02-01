Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El proyecto de reforma laboral

Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”

Santilli cruzó a Kicillof: “Quieren que las empresas paguen más y se fundan”
1 de Febrero de 2026 | 02:37
Edición impresa

El ministro del Interior, Diego Santilli, salió ayer al cruce de Axel Kicillof y sostuvo que el gobernador bonaerense junto al kirchnerismo “se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan”.

“Kicillof y el kirchnerismo se oponen a bajar Ganancias en la reforma laboral porque quieren que las empresas paguen cada vez más impuestos y se fundan. Para ellos recaudar siempre es más importante que generar trabajo”, se quejó el funcionario.

De esa forma, salió al cruce del mandatario provincial, quien antes había sostenido que la reforma laboral de Javier Milei “no tiene nada que ver con esa libertad que tanto pregona”.

“Si los trabajadores y las familias argentinas se quedan sin su derecho a descansar y a tomarse las vacaciones que les corresponden, esa libertad no es más que un discurso”, había planteado en sus críticas al proyecto libertario.

El proyecto de reforma laboral del Gobierno, entre otros aspectos, reduce el costo de las indemnizaciones, modifica el modelo de financiamiento de las mismas a través de la creación del Fondo de Asistencia Laboral en la órbita de ANSeS, habilita a los empleadores a fraccionar vacaciones y recorta las contribuciones patronales.

Uno de los focos de conflicto tiene que ver con la reducción en pagos en Ganancias de parte de grandes empresas, lo cual reduce el monto de la coparticipación a las provincias.

