Del agradecimiento al agravio: Milei, la retórica presidencial y el debate por la apertura económica

Germán López
La denominada “gira de la gratitud” de Javier Milei se combinó el último fin de semana con una expansión emocional ante la militancia durante la Derecha Fest. Sin escalas, el Presidente pasó del registro prudente y reflexivo que exhibió en Davos -y que luego replicó en su recorrida por Mar del Plata- a un tono incontinente y agresivo frente a quienes identifica como adversarios. Resulta llamativo cómo, con pocas horas de diferencia, el mandatario saltó del agradecimiento por el respaldo electoral de octubre -que incluyó a votantes críticos de sus formas- al ataque verbal mediante descalificaciones personales.
En ese contexto, Milei bautizó como “Don Chatarrín” al empresario Paolo Rocca y utilizó el término “carboncito”, en un juego de palabras, para referirse a la periodista de La Nación Sofía Diamante, a quien además acusó de “operadora” por haber consignado en una nota los pormenores de la licitación en la que Techint (propietaria de Propulsora Siderúrgica, instalada en Ensenada) quedó desplazada frente a la empresa india Welspun como proveedora de tubos para la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur. Además, volvió a sus habituales filípicas contra el periodismo.
El ataque del Presidente enfocado en el empresario fue más allá al afirmar, en aparente referencia al titular del holding, que “no son creadores de bienestar, son destructores de la sociedad. Perjudican a millones para llevarse sus coimas frente a los políticos”. No satisfecho con esa acusación, Milei reprodujo luego en su cuenta de X un posteo que tildaba a Rocca de “golpista”, por haber supuestamente alentado el fin de su gobierno tras la derrota electoral de septiembre.
Podrá discutirse si, a juzgar por las sucesivas mejoras de su oferta, el grupo Techint presentó un sobreprecio cercano al 40%, o si la diferencia respondió al mayor costo estructural de producir en la Argentina frente a competidores extranjeros. Lo cierto es que el Presidente volvió a quebrar la regla de moderación que él mismo se había impuesto semanas atrás.
El tono burlón y las expresiones utilizadas -impropias de un jefe de Estado- enturbian el mensaje y desplazan el eje del debate desde el contenido hacia las formas. Se trata de una discusión que podría darse plenamente en el espacio público sin necesidad de recurrir al agravio personal.
De este modo, Milei reingresa en la senda del enfrentamiento discursivo, una dinámica que oscila entre la reacción emocional y el cálculo político, y que vuelve a tensionar el delicado equilibrio entre el liderazgo confrontativo que lo llevó al poder y la necesidad de sostener un perfil institucional en una etapa clave de su gestión.
La discusión que aparece detrás de la pirotecnia verbal es proteccionismo versus apertura, una disyuntiva que se da en un contexto global atravesado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
El argumento de los defensores del libre mercado sostiene que la apertura obliga a eficientizar los procesos productivos para competir en precios frente a la oferta importada. Sin embargo, ese planteo suele omitir el peso del costo local, determinado por la carga tributaria y los costos laborales y logísticos, que encarecen la producción nacional. A ello se suma la práctica de dumping que China aplica en distintos mercados.
Esta realidad llevó incluso a Mercado Libre -empresa exaltada como uno de los principales modelos locales de la nueva cultura promercado- a denunciar el avance de las plataformas chinas de comercio electrónico Shein y Temu, cuyas operaciones impulsaron un aumento del 270% en las compras argentinas al exterior.
La empresa argentina acusó a Temu de “publicidad engañosa” y “competencia desleal” en el marco de una agresiva estrategia de penetración en el mercado local, argumentos no muy alejados de los que planteó Techint en la licitación cuestionada.
La industria textil aparece como otro de los sectores más golpeados por esta apertura acelerada. En este contexto, la producción del sector mostró una de las contracciones más profundas. Según la Fundación ProTejer, la caída fue del 36,7% interanual en noviembre de 2025, mientras que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 29,2% en el mismo mes, el nivel más bajo de toda la industria manufacturera. En términos concretos, siete de cada diez máquinas textiles permanecen paradas en las fábricas.
Ante este panorama, desde diversos ámbitos empresarios se preguntan si las condiciones de competencia son realmente equilibradas cuando las reformas laboral y tributaria anunciadas por el Gobierno aún no se concretaron. Muchos temen que, cuando esas medidas lleguen -si es que llegan-, para numerosas empresas ya sea demasiado tarde, con un impacto directo en el empleo y en el entramado productivo.
La Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Hemos vivido décadas bajo el apotegma “vivir con lo nuestro”, con un resultado que dista de ser positivo, a juzgar por la persistente inflación que nos caracteriza. Salir del encierro comercial y competir es hoy un imperativo en un mundo cada vez más interrelacionado, y seguramente abrirnos a esa realidad aportará beneficios. Sin embargo, una transición más ordenada y razonable debería ponerse en juego para posibilitar una adaptación progresiva que ayude a moderar los costos sociales. Es lo que hacen los países que el presidente Milei toma como modelo: evitan caer en dogmas económicos y aplican medidas de proteccionismo selectivo para preservar a los sectores más débiles.
