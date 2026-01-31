La crisis textil se profundiza: producción en mínimos históricos, empleo en caída y récord de importaciones

La industria textil argentina atraviesa un deterioro estructural que ya no puede leerse como una oscilación coyuntural. Los últimos datos disponibles muestran una combinación inédita de desplome productivo, capacidad ociosa récord, caída del empleo formal y una expansión de importaciones que reemplaza producción local.

El panorama surge del Boletín Económico Sectorial de febrero de 2026 elaborado por la Fundación Pro Tejer, que describe una crisis profunda en toda la cadena de valor textil, indumentaria, cuero y calzado.

PRODUCCIÓN EN CAÍDA HISTÓRICA

El dato más contundente es el nivel de actividad. En noviembre de 2025, la industria textil registró una caída interanual del 36,7%, y si se compara contra noviembre de 2023, la contracción alcanza el 47,6%, el peor registro entre todos los sectores industriales.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, la producción textil retrocede 6,4%, y se ubica 23,5% por debajo de los niveles de hace dos años. No se trata de una desaceleración puntual: el informe remarca que todos los segmentos textiles presentan mermas.

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado tampoco escapa a la tendencia: cayó 17,6% interanual en noviembre y acumula una baja del 19,3% frente a 2023. A nivel anual, la actividad del rubro retrocede 3,5%.

En el conjunto de la industria manufacturera, la caída interanual fue de 8,7%, pero el textil se ubica como el sector con peor desempeño relativo.

CAPACIDAD INSTALADA: SIETE DE CADA DIEZ MÁQUINAS PARADAS

La magnitud de la crisis productiva se refleja en el uso de la capacidad instalada. El sector textil operó en noviembre con apenas 29,2% de utilización, el nivel más bajo de toda la industria argentina.

En términos prácticos, esto implica que siete de cada diez máquinas están detenidas, un récord de capacidad ociosa desde que existen estadísticas comparables. En el acumulado del año, la utilización promedio alcanza solo 40,6%, confirmando dos años consecutivos de deterioro.

Mientras el promedio industrial trabaja al 57,7%, el textil se ubica casi 30 puntos por debajo.

EMPLEO: LA MAYOR CAÍDA DE TODOS LOS SECTORES

La crisis impacta directamente en el mercado laboral. El empleo asalariado registrado del sector textil, confecciones, cuero y calzado cayó 15% desde diciembre de 2023.

Eso equivale a 18.180 puestos de trabajo perdidos, la mayor caída porcentual entre todos los sectores productivos, incluso por encima de la construcción.

En octubre de 2025 el sector registra apenas 102.700 empleos formales, consolidando una tendencia de contracción sostenida.

CIERRE DE EMPRESAS

La caída no solo afecta producción y empleo: también se reduce el número de empresas. El país perdió 558 establecimientos textiles en menos de dos años, una contracción del 9% del entramado productivo.

El segmento más afectado es cuero y calzado, con una caída del 15% en la cantidad de firmas. La indumentaria perdió 259 empresas, reflejando una retracción estructural de la cadena de valor.

A nivel industrial general, la manufactura perdió 2.380 establecimientos, pero el textil muestra una contracción proporcional mayor que el promedio.

CONSUMO EN ALZA, PERO CON SUSTITUCIÓN IMPORTADA

Uno de los rasgos más llamativos del informe es la desconexión entre ventas y producción nacional.

Las ventas reales de prendas, calzado y textiles de hogar en supermercados crecieron 23,7% en 2025. Sin embargo, gran parte de ese consumo se abastece con productos importados, según advierte la Fundación Pro Tejer.

En los shoppings, las ventas del rubro se mantienen estancadas, y muchas operaciones se realizan con rentabilidad negativa, es decir, por debajo de los costos de producción.

El fenómeno muestra un patrón claro: el consumo no cae, pero la producción local pierde participación.

IMPORTACIONES EN MÁXIMOS HISTÓRICOS

El frente externo explica buena parte del desequilibrio. Durante 2025 las importaciones textiles alcanzaron 391.676 toneladas, por un valor de USD 1.702 millones.

Se trata de un aumento del 71% en cantidades y del 52% en dólares, el mayor salto interanual de la serie reciente.

Los rubros más sensibles registran récords históricos:

- Prendas: +164% en volumen

- Confecciones: +205%

- Tejidos de punto: +105%

El informe destaca además que las cantidades importadas crecen más rápido que los montos pagados, lo que indica que los productos ingresan a precios cada vez más bajos, presionando a la industria nacional.

PRECIOS RETRASADOS Y RENTABILIDAD EN CRISIS

Mientras la inflación general acumuló 31,5% en 2025, el rubro indumentaria y calzado aumentó apenas 15,3% interanual, el menor incremento de toda la economía.

Los precios mayoristas textiles subieron 17,3% en el año y los de prendas 16,1%, ambos por debajo del promedio industrial.

Este retraso de precios, combinado con la competencia importada y la caída de la actividad, profundiza la pérdida de rentabilidad empresarial.

INVERSIÓN EN RETROCESO

Tras un ciclo de modernización entre 2020 y 2023, la inversión en bienes de capital textiles se desaceleró con fuerza.

En 2025 el sector invirtió USD 131 millones, apenas 7% más que en 2024 pero 39% menos que en 2023, ubicándose entre los niveles más bajos de la última década.

El freno inversor refleja la incertidumbre y la caída de expectativas en la actividad industrial.

El diagnóstico que surge del boletín es contundente: el consumo se mantiene, pero se abastece crecientemente con importaciones, mientras la producción local se retrae, se pierden empleos, se reduce el número de empresas y se paraliza la capacidad instalada.

La combinación de estos factores configura un proceso acelerado de sustitución de producción nacional por bienes importados, con impacto directo en el tejido industrial.

La crisis textil no es sectorial: es un síntoma de reconfiguración del modelo productivo.

