Política y Economía |Tenía 83 años y purgaba una condena a perpetua

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

Murió el médico policial represor Jorge Bergés

11 de Febrero de 2026 | 01:35
Condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, muchos de ellos vinculados con centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de La Plata y su región, dejó de existir a los 83 años el médico policial Jorge Antonio Bergés.

Estaba internado, y su fallecimiento fue confirmado por organismos de derechos humanos.

Oficial médico de la Policía bonaerense entre 1975 y el final del régimen militar, actuó bajo la órbita del entonces jefe de la fuerza Ramón Camps. Fue señalado como partícipe de torturas y como responsable de asistir partos de mujeres secuestradas en cautiverio, además de confeccionar certificados de nacimiento falsos para la apropiación de bebés.

En distintos procesos judiciales desarrollados entre 1986 y 2024, recibió al menos cuatro condenas, incluida una a perpetua en la causa conocida como Las Brigadas, por crímenes cometidos en centros clandestinos del Conurbano y La Plata. Entre las sentencias más relevantes se cuenta la dictada en 2004 por la apropiación y supresión de identidad de Carmen Gallo Sanz, nacida en cautiverio, causa en la que también fue condenado Miguel Etchecolatz.

En 2012 recibió 25 años de prisión en el juicio por el Circuito Camps, red represiva que incluyó a la Brigada de Investigaciones de La Plata, la Comisaría 5ª, y el Destacamento de Arana, conocido como Pozo de Arana.

En el primer juicio a Camps, en 1986, Bergés había sido condenado a seis años, aunque luego fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida. En 1996 resultó herido en un ataque armado en la puerta de su casa en Quilmes.

Al momento de su muerte, estaba siendo juzgado por el secuestro y las torturas sufridas por Jorge Julio López en la Comisaría 5ª de La Plata, centro clandestino que funcionó entre 1976 y 1978 a metros de Plaza Castelli. Su condena fue posible gracias al testimonio de sobrevivientes, como Adriana Calvo, quien lo identificó por los abusos cometidos tras dar a luz durante su traslado desde esa dependencia.

 

