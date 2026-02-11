Fuertes mensajes políticos detrás del anuncio de obras para La Plata

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

11 de Febrero de 2026 | 01:34
Edición impresa

El gobernador, Axel Kicillof, presentó ayer el final de obra del acueducto Norte y un plan hídrico y de obras viales para La Plata, durante una conferencia que compartió con el intendente, Julio Alak, en el Palacio Municipal. Y, en ese contexto, aprovechó para volver a diferenciarse de las políticas del presidente, Javier Milei, al advertir: “Les aviso que si vienen los libertarios a la Ciudad o a la Provincia, las obras que estamos haciendo no las van a terminar”.

Junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el mandatario provincial anticipó la continuidad de la ampliación de la planta potabilizadora Donato Girardi, la adquisición de tres nuevas cisternas para la Ciudad, el recambio de 1.900 kilómetros de cañerías y la futura construcción de un nuevo acueducto para abastecer de agua potable a la zona Oeste. Fue al anunciar el final de obra de la reparación del acueducto Norte, que beneficia a usuarios de las localidades de Gonnet, Tolosa y Ringuelet. “Lo anunciamos, lo hicimos y lo terminamos”, dijo.

También subrayó la importancia de poner en valor a La Plata como ciudad capital de la Provincia, elogiando el plan municipal para el desarrollo del turismo, la bajada de la Autopista a la altura de City Bell y la repavimentación de la avenida 155, que una Los Hornos con San Carlos. Para evitar futuras inundaciones, mencionó el inicio de la obra del arroyo Regimiento y la construcción de un puente en 520 y 17 (ver aparte).

CRÍTICAS A MILEI

En ese marco, el Gobernador lanzó duras críticas a la gestión nacional. “El Presidente dijo ‘cero obra pública’ y yo me pregunto cómo se van a solucionar los problemas de falta de agua y de inundaciones con esa política”.

Al referirse al acueducto finalizado y a los planes proyectados y en ejecución, lanzó: “Todo vale el doble porque lo hacemos en una Argentina que como presidente de la Nación tiene a un irresponsable que le ha robado los recursos a la Provincia, a los municipios. Y este acueducto se da en el marco de un plan hídrico que estamos desarrollando y que La Plata lleva esperando 80 años”.

En esa línea, puntualizó: “Las obras hídricas son difíciles de realizar porque no son subterráneas, no se ven; son carísimas, demandan miles de millones ; y porque tardan mucho y uno lanza una obra, utiliza recursos y después viene un irresponsable y la para o no la termina”.

Junto al Intendente, Kicillof habló como Gobernador y como flamante presidente del PJ Provincia, aprovechando la ocasión para saludar a las autoridades del radicalismo, presentes en el Salón Dorado de la Municipalidad.

“SEGUNDA ETAPA”

Consultado sobre su nuevo rol como presidente del peronismo bonaerense, y de Alak, como titular del PJ La Plata, Kicillof se refirió ayer al consenso partidario logrado y lo calificó como “el comienzo de una nueva etapa, porque quedan dos años de gobierno de Milei y comienzan a verse las consecuencias negativas de su política económica y sus modos, que son muy graves porque se notan en la vida, en el bolsillo, en las posibilidades, hasta en el ánimo y las situaciones de convivencia”.

Y definió: “Hablando de cómo llegamos dentro del peronismo a ponernos de acuerdo para poder dar este apoyo y respaldo que necesita la Provincia, porque los bonaerenses están bajo ataque de las políticas de Milei, hubo una comprensión y una madurez para entender que hay que concentrar y sumar fuerza y darle una dirección, una propuesta que sea representantiva de los sectores que sientan que estamos dando las luchas que hay dar”.

Pero, agregó, “hace falta darse cuenta de que ya no alcanza con eso, que hay que empezar a estructurar una alternativa que le dé cauce y salida a una situación en la que se sacrifican siempre los mismos. Porque, ahora que la cosa va mal, se dan cuenta de que la casta a combatir era la clase media, las pymes, las industrias, los empresarios y los sectores más vulnerables”.

Por eso, advirtió: “Hay que empezar a caminar el trecho y la ruta que nos va a llevar a generar una alternativa a este gobierno. ¿Contra qué se lucha hoy? Obviamente contra la políticas de Milei, pero también contra el desánimo, contra la desmovilización, el desinterés y la despolitización, porque eso es lo que quiere lograr la derecha”.

Al mismo tiempo, aclaró que “éste no es un año de candidaturas ni de campaña electoral sino de construcción, que tiene que ser también nacional”, por eso, añadió “hay seis gobernadores, con los que venimos trabajando muy fuerte, que nos oponemos a estas políticas y hay otros que bueno... que sí, que hay que hay que empezar a hablar con todo el mundo. El que quiera plantar bandera y esté dispuesto a enfrentar estas políticas, como sectores sociales, económicos, productivos... el que quiera construir para adelante, bienvenido”.

 

