Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Otra vez la ciudad paralizada. Aunque ya parezca costumbre, porque esta tarde se jugará el tercer clásico platense en apenas 119 días. Son menos de cuatro meses en los cuales se vieron las caras en UNO (victoria local 1-0), en el Bosque (1-0 Estudiantes para avanzar a la final del Torneo Clausura, que finalmente ganó) y otra vez en el Zerillo, en el compromiso que comenzara a las 17.00 de esta tarde de domingo.

El partido corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se podrá ver a través de TNT Sports Premium y seguir por La Redonda con una gran cobertura desde las 9.00 de la mañana. Yael Falcón Pérez dirigirá su primer derby de la ciudad (viene de dirigir Huracán-San Lorenzo) y estará acompañado por los asistentes Miguel Savorani y Hugo Páez, con Gastón Iglesias como Cuarto árbitro. El controvertido Fernando Espinoza estará a cargo del VAR con la colaboración de Diego Romero.

La notoria superioridad de Estudiantes sobre Gimnasia en el historial de los últimos 20 años carga al Lobo de presiones para el clásico, máxime teniendo en cuenta la localía en el Bosque. Por eso Gimnasia buscará darle una alegría a su gente, cosa que logró solamente en ese lapso con el 3-1 del Clausura 2010 y con el 2-1 de 2023, ambos en el estadio de Iraola y 118. Para Estudiantes la situación es más relajada, por la ventaja en el historial y por haber ganado hace poco más de dos meses el partido más importante del siglo XXi que le permitió al equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumar dos estrellas más a su palmarés, con los títulos del Apertura 2025 y el Trofeo de Campeones, en el que derrotó a Platense, campeón del Apertura.

El Tripero llega a este encuentro con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata. En cambios, sus salidas del Bosque no fueron positivas, con las derrotas ante River Plate y Barracas Central.

Fernando Zaniratto, el entrenador albiazul, tiene muy buenos números al frente del Lobo, ya que de los 14 partidos dirigidos ganó 9 y perdió 5. Su segundo interinato lo asumió en una situación crítica, justamente frente a Estudiantes en el clásico de octubre. A pesar de esa derrota inicial, salió a flote desde la victoria sobre River en el Monumental y se convirtió en animador del Clausura hasta caer en la semifinal ante su tradicional rival. Ese también es un motivo de revancha para todo el triperío y la victoria asoma como una necesidad para Fernando Zaniratto, con mejores números en general que en el derby, un verdadero talón de Aquiles de su gestión.

Serán dos las variantes en el equipo albiazul en relación a la derrota ante el Guapo, ya que Manuel Panaro (cumplió las dos fechas de suspensión por la roja en el Monumental) regresará al equipo en lugar de Jeremías Merlo, mientras que el entrenador decidió apostar nuevamente por Augusto Max en el centro del campo en reemplazo de Ignacio Miramón, uno de los fichajes más importantes del equipo para este año, aunque todavía sin el ritmo futbolístico luego de su paso sin continuidad por Boca Juniors.

Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino de la mano de Eduardo Domínguez, buscará consolidar su condición de equipo de punta y serio aspirante al bicampeonato. El Pincha acumula ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates fuera de UNO ante Independiente y Defensa y Justicia.

Estudiantes recuperará a Santiago Núñez luego de cumplir la sanción por su expulsión ante Defensa y Justicia, por lo que reemplazará a Tomás Palacios, de buen rendimiento en el triunfo ante el Malevo. Además, el uruguayo Gabriel Neves recuperaría su lugar en el once inicial en reemplazo de José Sosa. De todos modos, no habría que descartar que el Barba tenga guardada alguna sorpresa en el aspecto táctico, ya que trabajó en la semana también con una línea de cinco defensores.

Cristian Medina asoma como titular en su despedida del club y Edwuin Cetré -más alá de sus ganas de estar desde el inicio- ocuparía un lugar en el banco de relevos en medio de sus inminentes transferencias a Botafogo y Athletico Paranaense, respectivamente.

La situación de Medina parece ser cosa juzgada ya que Estudiantes no tiene la decisión final sobre el jugador, que activará su cláusula de salida para firmar por 5 temporadas en el Fogao. En cambio, para Cetré la tercera parece ser la vencida, porque se cayeron sus pases a Paranaense y a Boca en medio de situaciones poco claras que tendrían que ver con el aspecto médico, pero los brasileños volvieron a la carga por la ficha del colombiano, quien finalmente jugaría el Brasileirao. Estudiantes y DIM, propietarios cada uno del 50% del pase, se repartirían 5 millones y medio de dólares.

Así las cosas, Estudiantes y Gimnasia jugarán esta tarde un clásico más. Y justamente depende de los protagonistas que no se confunda en la memoria con otros partidos. Que sea uno de esos partidos recordados históricamente por los hinchas, por lo hecho adentro de la cancha. Y que fuera de ella, con cualquier resultado, sea la fiesta del fútbol de todos los platenses.

El clásico de esta tarde marcaría las despedidas de Cristian Medina y Edwuin Cetré