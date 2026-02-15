Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Se juega desde las 17.00 y será la primera vez de Yael Falcón Pérez en el derby, con Fernando Espinoza en el VAR

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Mientras el Lobo necesita una alegría ante su público, el Pincha buscará extender su superioridad en el historial que se estiró en las últimas dos décadas. Max y Panaro entran en el local, Núñez y Neves en la visita

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
15 de Febrero de 2026 | 09:28
Edición impresa

Otra vez la ciudad paralizada. Aunque ya parezca costumbre, porque esta tarde se jugará el tercer clásico platense en apenas 119 días. Son menos de cuatro meses en los cuales se vieron las caras en UNO (victoria local 1-0), en el Bosque (1-0 Estudiantes para avanzar a la final del Torneo Clausura, que finalmente ganó) y otra vez en el Zerillo, en el compromiso que comenzara a las 17.00 de esta tarde de domingo.

El partido corresponde a la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol se podrá ver a través de TNT Sports Premium y seguir por La Redonda con una gran cobertura desde las 9.00 de la mañana. Yael Falcón Pérez dirigirá su primer derby de la ciudad (viene de dirigir Huracán-San Lorenzo) y estará acompañado por los asistentes Miguel Savorani y Hugo Páez, con Gastón Iglesias como Cuarto árbitro. El controvertido Fernando Espinoza estará a cargo del VAR con la colaboración de Diego Romero.

La notoria superioridad de Estudiantes sobre Gimnasia en el historial de los últimos 20 años carga al Lobo de presiones para el clásico, máxime teniendo en cuenta la localía en el Bosque. Por eso Gimnasia buscará darle una alegría a su gente, cosa que logró solamente en ese lapso con el 3-1 del Clausura 2010 y con el 2-1 de 2023, ambos en el estadio de Iraola y 118. Para Estudiantes la situación es más relajada, por la ventaja en el historial y por haber ganado hace poco más de dos meses el partido más importante del siglo XXi que le permitió al equipo dirigido por Eduardo Domínguez sumar dos estrellas más a su palmarés, con los títulos del Apertura 2025 y el Trofeo de Campeones, en el que derrotó a Platense, campeón del Apertura.

El Tripero llega a este encuentro con seis puntos, producto de los triunfos en condición de local ante Racing y Aldosivi de Mar del Plata. En cambios, sus salidas del Bosque no fueron positivas, con las derrotas ante River Plate y Barracas Central.

Fernando Zaniratto, el entrenador albiazul, tiene muy buenos números al frente del Lobo, ya que de los 14 partidos dirigidos ganó 9 y perdió 5. Su segundo interinato lo asumió en una situación crítica, justamente frente a Estudiantes en el clásico de octubre. A pesar de esa derrota inicial, salió a flote desde la victoria sobre River en el Monumental y se convirtió en animador del Clausura hasta caer en la semifinal ante su tradicional rival. Ese también es un motivo de revancha para todo el triperío y la victoria asoma como una necesidad para Fernando Zaniratto, con mejores números en general que en el derby, un verdadero talón de Aquiles de su gestión.

Serán dos las variantes en el equipo albiazul en relación a la derrota ante el Guapo, ya que Manuel Panaro (cumplió las dos fechas de suspensión por la roja en el Monumental) regresará al equipo en lugar de Jeremías Merlo, mientras que el entrenador decidió apostar nuevamente por Augusto Max en el centro del campo en reemplazo de Ignacio Miramón, uno de los fichajes más importantes del equipo para este año, aunque todavía sin el ritmo futbolístico luego de su paso sin continuidad por Boca Juniors.

LE PUEDE INTERESAR

Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual

LE PUEDE INTERESAR

El regreso de Melluso es la novedad en el banco

Estudiantes, vigente campeón del fútbol argentino de la mano de Eduardo Domínguez, buscará consolidar su condición de equipo de punta y serio aspirante al bicampeonato. El Pincha acumula ocho unidades, gracias a los triunfos como local frente a Boca y Deportivo Riestra, además de los empates fuera de UNO ante Independiente y Defensa y Justicia.

Estudiantes recuperará a Santiago Núñez luego de cumplir la sanción por su expulsión ante Defensa y Justicia, por lo que reemplazará a Tomás Palacios, de buen rendimiento en el triunfo ante el Malevo. Además, el uruguayo Gabriel Neves recuperaría su lugar en el once inicial en reemplazo de José Sosa. De todos modos, no habría que descartar que el Barba tenga guardada alguna sorpresa en el aspecto táctico, ya que trabajó en la semana también con una línea de cinco defensores.

Cristian Medina asoma como titular en su despedida del club y Edwuin Cetré -más alá de sus ganas de estar desde el inicio- ocuparía un lugar en el banco de relevos en medio de sus inminentes transferencias a Botafogo y Athletico Paranaense, respectivamente.

La situación de Medina parece ser cosa juzgada ya que Estudiantes no tiene la decisión final sobre el jugador, que activará su cláusula de salida para firmar por 5 temporadas en el Fogao. En cambio, para Cetré la tercera parece ser la vencida, porque se cayeron sus pases a Paranaense y a Boca en medio de situaciones poco claras que tendrían que ver con el aspecto médico, pero los brasileños volvieron a la carga por la ficha del colombiano, quien finalmente jugaría el Brasileirao. Estudiantes y DIM, propietarios cada uno del 50% del pase, se repartirían 5 millones y medio de dólares.

Así las cosas, Estudiantes y Gimnasia jugarán esta tarde un clásico más. Y justamente depende de los protagonistas que no se confunda en la memoria con otros partidos. Que sea uno de esos partidos recordados históricamente por los hinchas, por lo hecho adentro de la cancha. Y que fuera de ella, con cualquier resultado, sea la fiesta del fútbol de todos los platenses.

El clásico de esta tarde marcaría las despedidas de Cristian Medina y Edwuin Cetré

 

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El ingreso al estadio se habilitará desde las 14

Zaniratto y Domínguez saben de qué se trata

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Domingo con alerta amarillo por lluvia, granizo y viento en La Plata: cómo sigue el tiempo

Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados

Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Últimas noticias de Deportes

Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual

El regreso de Melluso es la novedad en el banco

Noche de fútbol en Córdoba y Rosario

Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
La Ciudad
El Tren Roca con servicio limitado y no llegará a La Plata por tres días
Domingo con alerta amarillo por lluvia, granizo y viento en La Plata: cómo sigue el tiempo
Cartonazo de $5.000.000: los números para controlar este domingo 15 de febrero
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Espectáculos
Icardi y la China Suárez: rumores de propuesta de matrimonio en San Valentín
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
El fenómeno Bad Bunny: el aluvión de Puerto Rico se siente con fuerza en la Argentina
Política y Economía
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Policiales
“Los vidrios estallaron y casi lo mata”: piedrazos a un micro en la Autopista Buenos Aires–La Plata y pánico entre pasajeros
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla