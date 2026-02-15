Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

El crecimiento del ingreso a Medicina en la última década no se tradujo en un aumento proporcional de graduados. Hace poco más de diez años, cuando aún regía un examen de ingreso eliminatorio, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) recibía un promedio de 1500 nuevos alumnos por ciclo y egresaban más de mil. La relación entre inscriptos y graduados era entonces relativamente armónica, al punto de que hubo al menos una cohorte en la que cerca de 8 de cada 10 estudiantes lograron recibirse en el tiempo previsto.

El escenario comenzó a modificarse a partir de 2015, cuando se aprobó la reforma de la Ley de Educación Superior que instituyó el ingreso libre e irrestricto y estableció que las instancias de admisión no pueden ser eliminatorias. Tras ello, la tasa de graduación en el plazo teórico de seis años se redujo de manera marcada, hasta ubicarse en torno a un egresado por cada 10 inscriptos. En la UNLP se mantuvo alrededor del 26%.

Aquella normativa habilitó a toda persona con estudios secundarios completos a acceder al nivel superior sin filtros. Su implementación, sin embargo, fue dispar: mientras algunas universidades, como la de La Plata y Rosario, adoptaron el ingreso irrestricto de manera plena, otras mantuvieron distintos sistemas de acceso, amparándose en el principio de autonomía universitaria.

La modificación fue cuestionada en su momento por distintas casas de estudios, que advirtieron que la eliminación de los exámenes de ingreso, sin refuerzo en presupuesto, infraestructura y planta docente, podía afectar la calidad académica.

Desde entonces, en Medicina de la UNLP la cantidad de aspirantes se disparó hasta rondar los 8000 por ciclo. En paralelo, la deserción aumentó y los egresados cayeron a casi la mitad, pasando de 1072 a 587 por año. En la actualidad, apenas 13 de cada 100 ingresantes logran obtener el título en el plazo teórico de la carrera.

Los datos surgen del Anuario Estadístico 2024 publicado por la UNLP y al que accedió EL DIA. Allí se observa que, mientras en el resto de las facultades la tasa de egreso se mantuvo relativamente estable —y hasta creció en algunos casos—, Medicina exhibe un descenso persistente en la cantidad de graduados, en simultáneo con un aumento exponencial de ingresantes.

La serie histórica muestra que hasta 2015 los inscriptos promediaban los 1600 por año, mientras que hacia el final del período que cierra en 2024 ya rozaban los 8000, una diferencia superior al 400%. El salto más abrupto se produjo entre 2015 y 2016, cuando la quita del examen eliminatorio impulsó un incremento del 224%: en solo un año Medicina pasó de recibir 1650 ingresantes a 5344. En ese lapso, el total de nuevos alumnos en la UNLP creció un 20%, en gran medida por el impacto de Medicina, mientras otras facultades mantuvieron proporciones similares a las previas. Algo parecido ocurrió entre 2019 y 2020 (ver gráfico).

Resulta ilustrativo detenerse en la tasa de graduación teórica de la cohorte que ingresó en 2016, ya bajo la vigencia de la nueva ley: de los 5344 estudiantes que iniciaron la carrera, seis años después se recibieron apenas 521. Algo así como un egresado (o menos) por cada 10 inscriptos.

La aplicación del ingreso irrestricto en la facultad de 60 y 120 ha generado reclamos y renuncias de profesores, quienes advirtieron sobre la falta de infraestructura y plantel docente para sostener una masividad que -según alertaron- podría resentir la excelencia académica y las trayectorias estudiantiles de los futuros médicos.

Las cifras difundidas por la UNLP parecen respaldar ese diagnóstico.

Desde el Rectorado, en tanto, suelen atribuir el fenómeno al fuerte atractivo de la carrera. Medicina concentra desde hace años la mayor demanda y es una de las principales puertas de entrada a la Universidad, incluso para estudiantes extranjeros, atraídos por la gratuidad del sistema público y por un esquema de acceso que, a diferencia de lo que ocurre en varios países de la región, no contempla exámenes eliminatorios.

Un récord que no se repitió

El anuario de la UNLP aporta un dato revelador. Hasta 2017, los egresados superaban el millar. Ese año se registró un pico de 1289 graduados. Si se toma como referencia la cohorte que empezó seis años antes —cuando habían ingresado 1.605 estudiantes—, la tasa de graduación en tiempo teórico se aproximó al 80%.

A partir de 2018, la cantidad de graduados descendió con fuerza y Medicina no volvió a superar el umbral de los mil recibidos. En 2020, en el contexto de la pandemia, y mientras el número de ingresantes se disparaba de 4699 a 6931 —casi un 50% más—, la facultad registró apenas 189 graduados, una caída cercana al 85% respecto del récord de 2017.

En la cohorte que culmina en 2024, al comparar los 587 egresados con los 4376 ingresantes de 2018 —que debían completar la carrera en el plazo previsto—, la tasa de graduación se ubica en el 13,4%. Esto es, 13 de cada 100, lo que expone el principal cuello de botella de la facultad: un ingreso masivo que se transforma en un embudo a lo largo del trayecto académico.

Otro dato refuerza la magnitud del fenómeno. Desde la aplicación del ingreso irrestricto hasta 2024, Medicina sumó 56.739 nuevos alumnos (el 21,6% del total de ingresantes de la UNLP), pero apenas 4828 graduados, lo que representa menos del 8% del total de egresados de la Universidad.

Otras facultades

El contraste se vuelve más evidente al hacer zoom sobre otras unidades académicas. En Derecho, la cohorte 2019 registró una tasa de graduación superior al 70%: cinco años después de haber recibido 1880 ingresantes, la facultad de 48 entre 6 y 7 tuvo 1320 egresados.

En Artes, la segunda unidad académica más poblada tras Medicina, la cohorte 2019 anotó 3160 inscriptos y 859 egresados en 2024, lo que arroja una tasa cercana al 27%, levemente superior al promedio de la UNLP —que ronda el 26%— y más del doble que Medicina.

El cuadro de situación vuelve a instalar un viejo debate: cómo compatibilizar el ingreso irrestricto con políticas que permitan sostener el acceso sin que el recorrido académico se transforme en un filtro de facto.