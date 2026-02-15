Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El 2 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias

Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura

Ante diputados y senadores incluirá en su mensaje referencias claras a su proyecto de cara a las presidenciales de 2027

Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura

Kicillof hará referencia a su proyecto nacional en la legislatura / X

Carlos Barolo

15 de Febrero de 2026 | 02:24
Edición impresa

Axel Kicillof brindará el lunes 2 de marzo el tradicional discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura en un contexto particular. Será la anteúltima vez que encabezará ese acto institucional y lo hará en sintonía con el paro que anunciaron los docentes.

Los funcionarios encargados de delinear el texto que leerá -y en parte improvisará- el mandatario bonaerense, ya están trabajando en la definición de los ejes principales que tendrá el mensaje. Y una de sus partes clave aportará una novedad: Kicillof se referirá al “modelo bonaerense” que el Gobernador buscará exportar como plataforma de instalación de su candidatura nacional en el resto del país.

Hace algunas horas, durante un acto que encabezó en Necochea, el ahora jefe del peronismo bonaerense sobrevoló el tema. “No se desanimen, no bajen los brazos que solo faltan dos años”, lanzó. Es el tiempo que media para la finalización del mandato del presidente Javier Milei a quien Kicillof pretende suceder.

Fue un mensaje que mezcla la necesidad de untar de optimismo a su eventual candidatura y al mismo tiempo de apurar el paso de su instalación nacional. Acaso con otras palabras por el ámbito en donde serán pronunciadas, Kicillof insistirá con el tema en la Asamblea Legislativa.

Según trascendió, Kicillof hablará de los “hitos” de su gestión a la hora de ensalzar una serie de medidas que puso en marcha en los seis años que van desde que se hizo cargo del gobierno bonaerense.

Tampoco faltarán referencias al recorte de recursos nacionales. La Provincia viene denunciando que, producto de la eliminación de programas y de la supresión de aportes, dejó de percibir cerca de 14,7 millones de millones de pesos y que la situación financiera del principal distrito del país se agravó producto de esa poda.

De acuerdo al desglose oficial, existen deudas directas por 3,5 billones de pesos; saldos de obras públicas por 8,4 billones de pesos y otros 2,7 billones de pesos por programas nacionales que dejaron de financiarse.

“No se desanimen que solo faltan dos años”, dijo hace algunos días Kicillof

Parte de esas deudas están judicializadas con reclamos ante la Corte Suprema. “Representan casi la mitad de nuestro Presupuesto”, señalan en el Ejecutivo.

Hace algunos meses el máximo tribunal del país “movió” el expediente judicial que presentó La Pampa que, como Buenos Aires, reclama por el incumplimiento nacional en asistir a las provincias para atender el déficit previsional por las cajas jubilatorias no transferidas. Si bien algunos funcionarios se entusiasmaron porque un eventual fallo favorable terminará disparándose para los reclamos que hizo el resto de las provincias, lo cierto es que la causa no avanzó más.

MODELO

Para contraponer con las políticas nacionales, Kicillof se referirá al “modelo bonaerense”. Y es allí donde avanzará en la idea de mostrarlo como vidriera para su proyección presidencial.

Si bien el texto del discurso que brindará ante diputados y senadores está en pleno proceso de definición, trascendió que la idea de machacar con el “modelo bonaerense” será uno de los aspectos centrales. “Si lo pudimos hacer en la Provincia, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en la Nación?”, es el mensaje con tono de pregunta afirmativa que ronda en la mesa de trabajo de los escribas del kicillofismo.

Si los planes no se alteran, será la primera vez que el Gobernador utilizará un ámbito institucional para poner en escena sus aspiraciones presidenciales.

En términos de tiempos políticos, la mención parecería una suerte de punto de partida concreto a las recorridas por distintas provincias que el mandatario bonaerense tiene en agenda. Entre marzo y abril habrá varias visitas que incluirán desde reuniones con algunos gobernadores hasta contactos con dirigentes que están empujando su postulación en diversos territorios.

Claro que la idea de robustecer el perfil presidenciable de Kicillof apuntará a explorar otras alternativas. Se sabe que existen contactos reservados para ensayar una agenda internacional que, en principio, haría hincapié en algunos países vecinos e incluiría visitas a presidentes. ¿Lula en Brasil? Es una posibilidad, ya que de hecho el Gobernador se ha reunido en más de una oportunidad con el mandatario brasileño.

 

