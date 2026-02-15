Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante diputados y senadores incluirá en su mensaje referencias claras a su proyecto de cara a las presidenciales de 2027
Carlos Barolo
Axel Kicillof brindará el lunes 2 de marzo el tradicional discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura en un contexto particular. Será la anteúltima vez que encabezará ese acto institucional y lo hará en sintonía con el paro que anunciaron los docentes.
Los funcionarios encargados de delinear el texto que leerá -y en parte improvisará- el mandatario bonaerense, ya están trabajando en la definición de los ejes principales que tendrá el mensaje. Y una de sus partes clave aportará una novedad: Kicillof se referirá al “modelo bonaerense” que el Gobernador buscará exportar como plataforma de instalación de su candidatura nacional en el resto del país.
Hace algunas horas, durante un acto que encabezó en Necochea, el ahora jefe del peronismo bonaerense sobrevoló el tema. “No se desanimen, no bajen los brazos que solo faltan dos años”, lanzó. Es el tiempo que media para la finalización del mandato del presidente Javier Milei a quien Kicillof pretende suceder.
Fue un mensaje que mezcla la necesidad de untar de optimismo a su eventual candidatura y al mismo tiempo de apurar el paso de su instalación nacional. Acaso con otras palabras por el ámbito en donde serán pronunciadas, Kicillof insistirá con el tema en la Asamblea Legislativa.
Según trascendió, Kicillof hablará de los “hitos” de su gestión a la hora de ensalzar una serie de medidas que puso en marcha en los seis años que van desde que se hizo cargo del gobierno bonaerense.
Tampoco faltarán referencias al recorte de recursos nacionales. La Provincia viene denunciando que, producto de la eliminación de programas y de la supresión de aportes, dejó de percibir cerca de 14,7 millones de millones de pesos y que la situación financiera del principal distrito del país se agravó producto de esa poda.
LE PUEDE INTERESAR
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
LE PUEDE INTERESAR
¡Se olvidaron de mí!
De acuerdo al desglose oficial, existen deudas directas por 3,5 billones de pesos; saldos de obras públicas por 8,4 billones de pesos y otros 2,7 billones de pesos por programas nacionales que dejaron de financiarse.
“No se desanimen que solo faltan dos años”, dijo hace algunos días Kicillof
Parte de esas deudas están judicializadas con reclamos ante la Corte Suprema. “Representan casi la mitad de nuestro Presupuesto”, señalan en el Ejecutivo.
Hace algunos meses el máximo tribunal del país “movió” el expediente judicial que presentó La Pampa que, como Buenos Aires, reclama por el incumplimiento nacional en asistir a las provincias para atender el déficit previsional por las cajas jubilatorias no transferidas. Si bien algunos funcionarios se entusiasmaron porque un eventual fallo favorable terminará disparándose para los reclamos que hizo el resto de las provincias, lo cierto es que la causa no avanzó más.
Para contraponer con las políticas nacionales, Kicillof se referirá al “modelo bonaerense”. Y es allí donde avanzará en la idea de mostrarlo como vidriera para su proyección presidencial.
Si bien el texto del discurso que brindará ante diputados y senadores está en pleno proceso de definición, trascendió que la idea de machacar con el “modelo bonaerense” será uno de los aspectos centrales. “Si lo pudimos hacer en la Provincia, ¿por qué no lo vamos a poder hacer en la Nación?”, es el mensaje con tono de pregunta afirmativa que ronda en la mesa de trabajo de los escribas del kicillofismo.
Si los planes no se alteran, será la primera vez que el Gobernador utilizará un ámbito institucional para poner en escena sus aspiraciones presidenciales.
En términos de tiempos políticos, la mención parecería una suerte de punto de partida concreto a las recorridas por distintas provincias que el mandatario bonaerense tiene en agenda. Entre marzo y abril habrá varias visitas que incluirán desde reuniones con algunos gobernadores hasta contactos con dirigentes que están empujando su postulación en diversos territorios.
Claro que la idea de robustecer el perfil presidenciable de Kicillof apuntará a explorar otras alternativas. Se sabe que existen contactos reservados para ensayar una agenda internacional que, en principio, haría hincapié en algunos países vecinos e incluiría visitas a presidentes. ¿Lula en Brasil? Es una posibilidad, ya que de hecho el Gobernador se ha reunido en más de una oportunidad con el mandatario brasileño.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí