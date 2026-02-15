Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Camino a la vuelta a clases

El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios

Notebooks, tablets y celulares ya son parte de una lista a tener en cuenta. Valores, marcas, modelos y las promociones

Los padres preguntan y comparan precios / g. calvelo

15 de Febrero de 2026 | 02:24
El inicio de clases no trae solo cuadernos y mochilas. Para muchos padres, la compra de notebooks, tablets y celulares se volvió un gasto clave, no solo por su funcionalidad, sino también por el precio. Desde dispositivos básicos para los más chicos hasta equipos más completos para adolescentes y universitarios, la inversión mínima arranca en 130 mil pesos y puede superar el millón, según el equipo elegido.

Luis María Capdevielle Hardoy, uno de los directores de “Center Hogar”, afirmó que “por el momento no hubo muchas consultas. Se nota mucho el parate de la economía. Hubo una baja de un 30 por ciento en la facturación respecto del año anterior”.

Sin embargo, pese a la caída en la demanda, los precios de notebooks y tablets registraron incrementos en comparación con el año pasado. “Hubo un aumento de entre el 15 y el 20 por ciento”, explicó el directivo, y señaló que la variación depende del tipo de dispositivo y la marca elegida.

Sobre el impacto de las importaciones, indicó que en el sector tecnológico no se evidencia una incidencia significativa, a diferencia de lo que ocurre con los artículos de línea blanca.

En este local tienen en oferta notebooks y tablets para todos los niveles educativos. Según Capdevielle Hardoy, las notebooks con procesador Celeron son las más vendidas: “Por un tema de precios. Los chicos que recién se inician no requieren una computadora muy compleja, así que la Celeron está bien”.

Notebooks y tablets

Entre las opciones más accesibles se encuentra la EXO con pantalla de 14,1 pulgadas y procesador Celeron (4 GB de memoria) a 320 mil pesos; la EXO Ryzen 3 (8 GB de memoria) desde los 650 mil pesos; y la EXO Ryzen 5, con pantalla de 15,6 pulgadas (8 GB de memoria), a unos 820 mil pesos. Por encima de estas alternativas se ubica la notebook Daewoo con pantalla de 15,6 pulgadas, procesador Core i5, 8 GB de memoria y Windows 11, a poco más de un millón de pesos, orientada a quienes necesitan mayor capacidad y rendimiento para tareas más específicas.

En cuanto a las tablets, el directivo explicó que “la más demandada es la que tiene pantalla de diez pulgadas y es imprescindible que cuente con Android, 4 GB de memoria y 64 GB de almacenamiento”, ya que cumple con las necesidades básicas de estudiantes y usuarios que buscan un equipo sencillo y accesible. En este comercio, un dispositivo con estas características ronda los 150 mil pesos.

Precios en baja

En un local de venta de electrodomésticos, tecnología y artículos para el hogar de 47 entre 7 y 8, el gerente afirmó que los precios del kit tecnológico escolar no aumentaron, sino que se percibe una disminución en los valores. “Se debe a la baja de la inflación. Además, los productos importados vienen con menos impuestos y eso tiende a reflejarse en el precio”, explicó Gonzalo.

En el marco de las ventas escolares, el responsable del comercio señaló que para esta época los padres comienzan a buscar precios, financiación y ofertas. “Se están vendiendo celulares, tablets, notebooks e impresoras y, en nuestro caso, también tenemos combos armados de impresoras con notebooks que cuestan 499 mil pesos”, indicó.

En este local, los celulares se consiguen desde 150 mil pesos en adelante, mientras que las notebooks parten desde los 400 mil pesos. Por su parte, las tablets tienen un valor inicial de 200 mil pesos, según la capacidad y la marca. También hay impresoras que “van desde 179 mil pesos, dependiendo del formato que busque el cliente: láser, multifunción, chorro de tinta o sistema continuo”, explicó Gonzalo.

En Casa Silvia, cadena con varias sucursales en la provincia de Buenos Aires, las notebooks cuestan entre 676.799 y 1.364.999 pesos, mientras que las tablets van desde 159.900 hasta 460.140 pesos, según marca y modelo.

Internet y telefonía móvil

También se debe considerar el servicio de Internet para el hogar, que parte desde los 20 mil pesos, y el de telefonía móvil, con planes que arrancan en los 10 mil pesos, según el proveedor, la velocidad y el plan elegido, además de las promociones vigentes.

 

