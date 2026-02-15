Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |LA QUEBRADA RECIBIÓ NUEVAS INTERNAS

“En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China como rea

La segunda temporada del spin off de “El Marginal” llegó a Netflix con una colección de nuevas presas, entre las que se destaca la comentada actuación de Eugenia Suárez

“En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China como rea

LA GLADYS

15 de Febrero de 2026 | 03:51
Edición impresa

Con mucho marketing y escándalos detrás, sobre todo por el que aporta una de sus protagonistas, la siempre polémica China Suárez, llegó a Netflix la segunda temporada de “En el barro”. La serie creada por Sebastián Ortega, que expande el universo de la serie madre “El Marginal”, volvió a la plataforma con nuevos personajes y sórdidas historias. Eugenia “China” Suárez, Verónica Llinás y Julieta Ortega llegaron para quedarse en La Quebrada.

ANA GARIBALDI ES GLADYS GUERRA DE BORGES

Gladys inicia la temporada en libertad, dedicada a la crianza de Juan Pablo, su nieto, el hijo de Diosito. Pero su realidad como mujer ex convicta es precaria y sin horizontes. Por eso vuelve a delinquir, y regresa a la prisión de La Quebrada con una nueva condena. Ella no es la misma, y la cárcel tampoco, debe reencontrarse con las “embarradas” y renovar los vínculos. Tendrá que escalar posiciones en la disputa de poder del penal, ahora en manos del clan Casares. Y cuando en el exterior su nieto y única familia corre peligro, inventará una arriesgada estrategia para tomar cartas en el asunto y mantenerlo a salvo.

EUGENIA SUÁREZ ES NICOLE GARCÍA

Es una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero. Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como “novia” de La Gringa Casares, la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.

VERÓNICA LLINÁS ES LA GRINGA CASARES

Es la “capanga” de La Quebrada. Tiene un séquito de matonas, y acordó con las autoridades para mantener un status de “presa VIP”. Desplazó a otras líderes, como La Zurda, a quien somete a sus dictados. La Gringa pertenece al clan Casares, y tiene influencia también fuera de la cárcel. Se impone frente a las internas de forma sanguinaria. Viuda, tiene una hija, pero en la cárcel se liberó de ataduras sexuales, y se “apropió” de Nicole, a la que tiene como manceba, viviendo en su “celda VIP”. Nicole es uno de los puntos vulnerables de La Gringa, pues sus celos generan una permanente tensión entre ellas y la hacen desconfiar de todo lo que pasa a su alrededor.

LORENA VEGA ES LA ZURDA

En el nuevo ecosistema de La Quebrada, La Zurda perdió su negocio online y su influencia. Sometida a los dictados de La Gringa, no encuentra forma de independizar a “sus chicas” de la mafia de los Casares, lo que obliga a Lalo, su pareja y hermano de Victoria, a trabajar para La Gringa como nexo externo. El regreso de Gladys, con quien la une una relación de respeto mutuo, le hace pensar a La Zurda que juntas podrán crear un frente común pero su decepción es enorme cuando ve que Gladys tiene su propia agenda, y no la incluye.

CAROLINA RAMÍREZ ES YAEL

Luego de entregar a su hija en adopción, y con la partida de Gladys, quedó sola y entró en una etapa de gran depresión. Inició una relación amorosa con Sabina, una reclusa de la banda de La Gringa, y volvió a meterse en el negocio del tráfico de drogas y a consumir. La llegada de Gladys la pone en jaque y deberá decidir de qué lado está. Las embarradas le hacen ver que su decisión de entregar a Brisa, es lo que la llevó a desbarrancar y deberá estar limpia si quiere volver a encontrarse con su hija.

CAMILA PERALTA ES SOLITA

En el tiempo que estuvo en La Quebrada, Solita se fue acomodando. Sacó a relucir su costado más atractivo y aprendió los modos de la seducción que le abrieron las puertas de su nuevo “trabajo”. Ganó confianza y comenzó a trabajar en el negocio que regentea La Gringa Casares, que le da la posibilidad de ganar dinero. Un amor secreto la pondrá en riesgo pero la oportuna llegada de Gladys, será su salvación. Una vez más será una aliada fundamental para “La Borges”.

ÉRIKA DE SAUTU RIESTRA ES OLGA

Logró instalar su consultorio estético en la enfermería, y ayuda también a las presas consiguiéndoles medicamentos. No ha logrado recuperarse de su separación de Rodolfo. Él la abandonó, y ahora además quiere que le firme una cesión de bienes para vender la casa en la que vivían. Olga intentará buscar una nueva relación a través del chat intercarcelario, y obtener un poco de placer.

JULIETA ORTEGA ES HELENA

Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.

 

Multimedia

LA GLADYS

OLGA

LA GRINGA

HELENA

NICOLE

LA ZURDA

