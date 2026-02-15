Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

ESTA VEZ FUE EN GORINA

Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa

15 de Febrero de 2026 | 02:22
Edición impresa

Un nuevo incendio volvió a encender la alarma en la Región ayer por la tarde, esta vez en la localidad de Gorina, donde las llamas avanzaron sobre un descampado y generaron momentos de tensión entre los vecinos. El siniestro se registró en la zona de 505 y 141 y, en cuestión de minutos, el fuego comenzó a expandirse favorecido por el viento y la vegetación seca.

El foco ígneo se desató en un terreno baldío ubicado a metros del Club Gonnet y en cercanías de viviendas particulares, además de situarse a pocas cuadras de la unidad penitenciaria de la zona. La rápida propagación de las llamas puso en alerta a los frentistas, que observaron cómo el humo y el fuego avanzaban hacia sectores linderos y temieron que pudiera descontrolarse.

Ante la situación, vecinos dieron aviso inmediato al 911 y solicitaron la intervención de los Bomberos. Varias dotaciones acudieron al lugar y comenzaron a trabajar para contener el frente ígneo, con el objetivo de evitar que alcanzara las casas cercanas o las instalaciones del club. Las tareas se concentraron en frenar el avance sobre los márgenes del descampado y controlar los puntos más activos antes de la caída del sol, ya que el anochecer suele dificultar las maniobras y la visibilidad.

Si bien no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración, el episodio volvió a sembrar preocupación en una Región que atraviesa un verano marcado por la reiteración de incendios forestales y de pastizales.

El caso de Gorina se suma a otros siniestros recientes que mantuvieron en vilo a distintos barrios del norte platense. El viernes un incendio de magnitud en Arturo Seguí afectó varias hectáreas de pastizales y obligó a desplegar un amplio operativo para impedir que las llamas ingresaran con mayor intensidad al Parque Pereyra.

 

Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

Ladrones violentaron la ventana de una casa y robaron hasta los perfumes
