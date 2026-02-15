Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un nuevo incendio volvió a encender la alarma en la Región ayer por la tarde, esta vez en la localidad de Gorina, donde las llamas avanzaron sobre un descampado y generaron momentos de tensión entre los vecinos. El siniestro se registró en la zona de 505 y 141 y, en cuestión de minutos, el fuego comenzó a expandirse favorecido por el viento y la vegetación seca.
El foco ígneo se desató en un terreno baldío ubicado a metros del Club Gonnet y en cercanías de viviendas particulares, además de situarse a pocas cuadras de la unidad penitenciaria de la zona. La rápida propagación de las llamas puso en alerta a los frentistas, que observaron cómo el humo y el fuego avanzaban hacia sectores linderos y temieron que pudiera descontrolarse.
Ante la situación, vecinos dieron aviso inmediato al 911 y solicitaron la intervención de los Bomberos. Varias dotaciones acudieron al lugar y comenzaron a trabajar para contener el frente ígneo, con el objetivo de evitar que alcanzara las casas cercanas o las instalaciones del club. Las tareas se concentraron en frenar el avance sobre los márgenes del descampado y controlar los puntos más activos antes de la caída del sol, ya que el anochecer suele dificultar las maniobras y la visibilidad.
Si bien no se reportaron personas heridas ni daños materiales de consideración, el episodio volvió a sembrar preocupación en una Región que atraviesa un verano marcado por la reiteración de incendios forestales y de pastizales.
El caso de Gorina se suma a otros siniestros recientes que mantuvieron en vilo a distintos barrios del norte platense. El viernes un incendio de magnitud en Arturo Seguí afectó varias hectáreas de pastizales y obligó a desplegar un amplio operativo para impedir que las llamas ingresaran con mayor intensidad al Parque Pereyra.
LE PUEDE INTERESAR
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi
LE PUEDE INTERESAR
Ladrones violentaron la ventana de una casa y robaron hasta los perfumes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí