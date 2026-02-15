Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado

La causa por el crimen de Kim Gómez entra en una semana decisiva y de alto impacto judicial. A 72 horas del inicio del juicio oral contra el adolescente que tenía 17 años al momento del hecho, la expectativa no solo se concentra en La Plata, sino que se proyecta a nivel nacional. El debate, que comenzará el 18 de febrero, marcará un punto de inflexión en un caso que conmovió al país y reabrió discusiones profundas sobre el régimen penal juvenil.

El proceso se desarrollará bajo el encuadre de “homicidio en ocasión de robo”, en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. El otro implicado en el asesinato, que tenía 14 años cuando ocurrió el hecho, fue declarado inimputable y permanece bajo medidas de seguridad dispuestas por el Organismo de Niñez bonaerense. Esa diferencia legal es, justamente, uno de los ejes que potenciaron el debate público.

El crimen ocurrió el 25 de febrero de 2025. Kim, de apenas 7 años, quedó enganchada al cinturón de seguridad del auto de su madre durante un asalto. Los delincuentes escaparon con el vehículo y la niña fue arrastrada durante varias cuadras. Las heridas que sufrió resultaron fatales. La escena generó una conmoción inmediata y masiva, con marchas, pedidos de justicia y un reclamo que trascendió fronteras provinciales.

Ahora, con el juicio a punto de comenzar, la familia de la víctima se prepara para enfrentar uno de los momentos más duros desde aquella madrugada. “La Justicia sabe que no es un caso más”, expresó Marcos Gómez, el papá de Kim, quien se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo por cambios estructurales.

En paralelo al proceso judicial, el Congreso avanzó con la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reavivó la discusión sobre la edad de imputabilidad. Gómez estuvo presente durante la sesión y, aunque impulsó el debate, dejó en claro que no hay celebración posible. “Es importante, pero mi dolor no tiene reparación”, afirmó en las últimas horas. “No había nada para festejar. Mi hija lo era todo”.

El padre de Kim remarcó que la eventual reforma no tendrá efecto retroactivo y, por lo tanto, no modificará la situación procesal del caso que lo atraviesa. “Esta ley no me cambia en nada. Las cosas son estas y tengo que aceptar lo que me toca”, sostuvo. Sin embargo, insistió en que la discusión no puede agotarse en la baja de la edad de imputabilidad. “Solo con encerrar no alcanza. Hace falta prevención y trabajo en los barrios”.

En ese sentido, contó que participa activamente en iniciativas vinculadas a la contención de jóvenes en conflicto con la ley, el abordaje de consumos problemáticos y el fortalecimiento de clubes de barrio como espacios de integración. “Hay pibes que todavía están a tiempo. Si no hacemos algo antes, llegan tarde”, advirtió.

También reveló el impacto personal que implica atravesar este tramo del proceso. El inicio del juicio coincide con fechas sensibles para su familia y con el primer cumpleaños que vivirá sin su hija. “Son días difíciles. Todos los días vuelvo al año pasado”, confesó.

Respecto de los acusados, relató que pudo mirarlos a los ojos. Del mayor dijo haber percibido arrepentimiento; del menor, en cambio, describió una actitud desafiante. “Yo nunca lo voy a poder perdonar, pero todos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos”, expresó sobre el imputado que enfrentará el debate oral.

El juicio no solo buscará establecer responsabilidades penales, sino que volverá a colocar en el centro de la escena una tragedia que dejó una herida abierta. Para la familia Gómez, el objetivo es claro: que haya justicia. Para buena parte de la sociedad, el caso seguirá siendo un símbolo de una discusión más amplia, que excede un expediente y atraviesa al país.