El ingreso al estadio se habilitará desde las 14

El clásico de esta tarde en el Bosque se disputará con un importante operativo de seguridad que incluirá la presencia de 650 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. La apertura de puertas fue tres horas antes del inicio del partido, desde las 14, y solo los socios triperos podrán presenciar el encuentro. No habrá venta de generales.

Además de los efectivos policiales trabajarán en el estadio Juan Carmelo Zerillo 65 agentes de seguridad privada, 135 empleados de Utedyc y habrá una coordinación médica con la presencia de 4 ambulancias de alta complejidad.

Para evitar demoras en el ingreso, tanto el club organizador como los organismos de seguridad solicitaron que los hinchas ocupen sus lugares con la mayor antelación posible. Según la comunicación de Aprevide “el partido se jugará con aforo completo y, una vez alcanzada la capacidad en las tribunas, se vedará el acceso para no exceder los espacios habilitados” algo que -de hecho- sucede a partir de la imposibilidad de canjear el QR una vez colmada la capacidad.

Para la Platea Favaloro y la Tribuna de Av. 60, el ingreso es por las puertas 5 y 23. Las puertas 14 y 21 habilitan el acceso a la popular Tribuna Centenario; mientras que el acceso a la Platea Basile es por la puerta 22.

Aprevide recomendó que los socios vayan temprano al estadio, ya que hay controles de QR, carnets de socios y presentación de DNI en los accesos, ya que aplica el derecho de admisión mediante el uso de teléfonos inteligentes.

El operativo incluye presencia policial en los principales accesos a la ciudad, en zonas de concentración de parcialidades, en la zona de 7 y 50, en las sedes de ambos clubes y en las inmediaciones del Bosque, con el objetivo de evitar cruces entre hinchas.