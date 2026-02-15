Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Más que un corte: la nueva generación de barberos que hizo del sillón un espacio de confianza
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La estabilización macro y la apertura económica achican márgenes y exponen problemas financieros acumulados
La transición hacia una macroeconomía más estable y abierta empezó a mostrar una contracara compleja para el entramado productivo. Aunque el dólar se mantiene en retroceso y el Banco Central acumula reservas, una porción relevante de las pymes enfrenta hoy serios problemas de rentabilidad, falta de financiamiento y deudas heredadas que limitan su continuidad.
El economista y empresario pyme Gustavo Lázzari advirtió que cerca de un tercio de las pequeñas y medianas empresas necesita una reestructuración urgente para sobrevivir al nuevo esquema económico. “La apertura le viene antes que la baja de costos a muchas empresas y así no llegan”, afirmó en declaraciones radiales.
Lázzari explicó que el impacto de la estabilidad macro no es homogéneo en la economía real. En su sector, el de los chacinados, describió un escenario particular impulsado por la recuperación de los mercados externos de carne vacuna. Ese fenómeno, sostuvo, también dinamiza otras proteínas por efecto sustitución, lo que permitió cierto crecimiento interanual cercano al 4%. “Son crecimientos moderados, pero todo signo positivo hoy es festejable”, señaló.
Sin embargo, aclaró que se trata de excepciones dentro de una economía que muestra señales de amesetamiento. “La macro cambia y tiende a la estabilidad, a la apertura y a una mayor formalidad, pero los márgenes se achican y los plazos de amortización de las inversiones se alargan. Ya no es negocio acumular stock, es negocio rotar”, sintetizó.
En ese contexto, Lázzari distinguió tres universos dentro del sector pyme. Por un lado, empresas que optan por cerrar y volcarse a la importación; por otro, firmas que llegan saneadas y logran adaptarse; y un grupo amplio que arrastra problemas financieros. “Si antes facturabas 100, tenías un costo de 80 y con 20 pagabas el pasado, hoy facturás 100, tenés un costo de 95 y con cinco no te alcanza. Esa empresa necesita una reestructuración urgente”, explicó.
El diagnóstico se apoya en datos concretos. El economista mencionó el crecimiento de los planes de pago y de los cheques rechazados como señales de estrés financiero. “Hay 341.000 planes de pago y cuando vas a un banco a pedir reestructurar a diez años, te dicen que no tienen ese instrumento”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
¡Se olvidaron de mí!
LE PUEDE INTERESAR
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
La pérdida de rentabilidad y el cierre de empresas ya se reflejan en las estadísticas oficiales. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, casi 22 mil empleadores cerraron desde el inicio del gobierno del presidente Javier Milei, con un fuerte impacto en la construcción. En los últimos 24 meses, el sistema pasó de 512.357 a 490.419 empresas registradas, lo que implica una caída neta de 21.938 firmas.
En el mismo período, el número de trabajadores registrados se redujo en más de 290.000. Solo en noviembre último, el cierre neto fue de 892 empleadores, mientras que en los primeros 11 meses de 2025 la pérdida acumulada alcanzó casi 9.700 empresas.
El informe laboral también revela que una proporción significativa de los cierres corresponde a firmas jóvenes: el 34% de las empresas que salieron del mercado en los últimos cuatro trimestres tenía menos de tres años de antigüedad, lo que expone la fragilidad del entramado productivo en el actual contexto.
Para Lázzari, el rumbo futuro dependerá de la coordinación entre apertura económica, reducción de impuestos y modernización empresarial. “La informalidad laboral es hija del tamaño del impuesto. Cuando la carga sobre el salario supera largamente el 100%, es razonable que alguna pyme no pueda pagar”, sostuvo. Y concluyó: “Sin confianza política y sin inversión privada, el motor productivo no arranca”.
El deterioro de la rentabilidad también aparece en los testimonios que recogen cámaras empresarias del interior. Desde la CAME advirtieron que “la estabilidad macro todavía no se traduce en alivio para la estructura de costos de las pymes”, y señalaron que la combinación de apertura, tasas altas y consumo débil deja a muchas firmas “sin espalda financiera para aguantar la transición”.
Un industrial metalúrgico del conurbano bonaerense fue más directo: “Vendemos menos, cobramos más tarde y pagamos impuestos y servicios en tiempo real. La cuenta no cierra”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí