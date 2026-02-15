Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |El porcentaje fue 100% en un año. Un vehículo que se afianza en la Región

Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps

Crecen los traslados cortos y la cantidad de conductores que eligen la modalidad como ingreso flexible. Costos en el foco

Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps

Aumentan los viajes en motos a través de aplicaciones / web

15 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

Los viajes en moto solicitados a través de aplicaciones de intermediación de movilidad se duplicaron en La Plata entre 2024 y 2025, según un relevamiento elaborado por una de las principales empresas del sector a partir de datos de uso reales de su plataforma.

El crecimiento confirma un cambio en los hábitos de traslado en la Ciudad y consolida a la moto como una alternativa rápida, económica y cada vez más integrada al sistema de transporte urbano.

La Ciudad fue una de las primeras del país en adoptar formalmente esta modalidad, que comenzó a operar a fines de 2022. En poco más de dos años superó el millón de viajes y desde entonces mantiene una expansión sostenida. A nivel nacional, el volumen actual de traslados en moto multiplica por más de 100 los registros de sus primeros meses de funcionamiento, lo que muestra la velocidad con la que el servicio se incorporó a la rutina diaria.

El informe indica que gran parte de los viajes son trayectos breves y que, en algunos casos, funcionan como conexión con otros medios de transporte. Uno de cada cuatro viajes se realiza desde o hacia estaciones de tren o nodos de transporte público, lo que confirma el crecimiento de la multimodalidad: la moto no reemplaza otros medios, sino que brinda una alternativa cada vez más usada, especialmente por ser más barata que el transporte en auto.

En ciudades como La Plata, donde las distancias urbanas son relativamente cortas pero el tránsito se vuelve denso en horarios pico, la agilidad aparece como un factor decisivo. El ahorro de tiempo y de dinero figura entre los principales motivos por los cuales los usuarios eligen este servicio frente a otras opciones.

Los conductores

El crecimiento de la demanda también impacta en el perfil laboral de quienes manejan. La comunidad de conductores registrados está compuesta mayoritariamente por personas de entre 25 y 44 años, en su mayoría hombres, con una fuerte presencia de trabajadores con responsabilidades familiares: siete de cada diez declararon tener hijos o personas a cargo. Para muchos, la moto representa una alternativa de ingreso flexible que permite administrar horarios y combinar la actividad con otros trabajos.

La mayoría de los conductores se conecta a la aplicación entre cuatro y nueve horas por día. Más de la mitad lleva menos de seis meses utilizando la plataforma, lo que sugiere un ecosistema en constante renovación y expansión. Otro grupo significativo supera el año de actividad, señal de que la modalidad no solo crece, sino que logra retener a quienes la adoptan como fuente estable de ingresos.

Entre quienes eligen la moto para trabajar, los motivos más mencionados son la flexibilidad horaria, la posibilidad de generar ganancias adicionales y el gusto por conducir. Ese combo convierte al servicio en una opción dentro del mercado laboral urbano, especialmente en un contexto donde se multiplican las formas de empleo por plataforma.

Las empresas del sector destacan además la incorporación de herramientas tecnológicas y funciones de seguridad orientadas a reducir riesgos durante cada viaje. El uso de inteligencia artificial, sistemas de monitoreo y protocolos digitales forma parte del ecosistema que sostiene la expansión del servicio.

 

