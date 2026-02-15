Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Cuatro mujeres señaladas como integrantes de la banda narco conocida como “Las Damas de Rosa” fueron detenidas durante la madrugada en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el marco de un operativo policial que permitió secuestrar casi 400 gramos de Tusi, una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos clave para la investigación.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 2ª de Ciudadela en la calle Galileo al 3600, donde detectaron un Peugeot 208 negro estacionado en la vía pública en circunstancias que consideraron sospechosas. Al acercarse, los uniformados observaron movimientos extraños en el interior del vehículo y decidieron identificar a sus ocupantes.
Dentro del auto se encontraban cuatro mujeres de entre 18 y 34 años. Según fuentes del caso, al advertir la presencia policial intentaron ocultarse, lo que motivó una requisa preventiva. Durante la inspección, los agentes hallaron un morral verde debajo del asiento del conductor que contenía 117 envoltorios y 68 pastillas de una sustancia sintética tipo Tusi, con un peso total de 393 gramos.
El Tusi, también conocido como “cocaína rosa”, es una droga de diseño cuyo consumo creció en los últimos años, especialmente en fiestas electrónicas y ámbitos nocturnos urbanos. Por su alto valor en el mercado ilegal, suele estar asociada a circuitos de comercialización organizados.
Además de la sustancia, debajo del asiento del acompañante los efectivos encontraron una bolsa con $8.193.400 en efectivo y 601 dólares. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una libreta con anotaciones.
