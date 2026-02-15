Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Golpe al narcomenudeo

Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi

tres de las cuatro detenidas

15 de Febrero de 2026 | 02:21
Edición impresa

Cuatro mujeres señaladas como integrantes de la banda narco conocida como “Las Damas de Rosa” fueron detenidas durante la madrugada en el partido bonaerense de Tres de Febrero, en el marco de un operativo policial que permitió secuestrar casi 400 gramos de Tusi, una importante suma de dinero en efectivo y otros elementos clave para la investigación.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 2ª de Ciudadela en la calle Galileo al 3600, donde detectaron un Peugeot 208 negro estacionado en la vía pública en circunstancias que consideraron sospechosas. Al acercarse, los uniformados observaron movimientos extraños en el interior del vehículo y decidieron identificar a sus ocupantes.

Dentro del auto se encontraban cuatro mujeres de entre 18 y 34 años. Según fuentes del caso, al advertir la presencia policial intentaron ocultarse, lo que motivó una requisa preventiva. Durante la inspección, los agentes hallaron un morral verde debajo del asiento del conductor que contenía 117 envoltorios y 68 pastillas de una sustancia sintética tipo Tusi, con un peso total de 393 gramos.

El Tusi, también conocido como “cocaína rosa”, es una droga de diseño cuyo consumo creció en los últimos años, especialmente en fiestas electrónicas y ámbitos nocturnos urbanos. Por su alto valor en el mercado ilegal, suele estar asociada a circuitos de comercialización organizados.

Además de la sustancia, debajo del asiento del acompañante los efectivos encontraron una bolsa con $8.193.400 en efectivo y 601 dólares. También fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una libreta con anotaciones.

 

LE PUEDE INTERESAR

Ladrones violentaron la ventana de una casa y robaron hasta los perfumes

LE PUEDE INTERESAR

Se enteró por WhatsApp que habían robado en su vivienda
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado

VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados
Espectáculos
El fenómeno Bad Bunny: el aluvión de Puerto Rico se siente con fuerza en la Argentina
Chismecito amoroso
¿Y vos, qué bicho sos?: ¿Therian? ¿Furry?
Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
La Ciudad
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla