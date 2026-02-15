Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Es considerada la celebración más grande de Latinoamérica y las imágenes de la próxima edición -que se llevará a cabo el próximo fin de semana en plaza Moreno- serán transmitidas en China
La Plata volverá a convertirse en epicentro cultural de América Latina con la celebración del Año Nuevo Chino 2026, que se realizará el 21 y 22 de febrero en Plaza Moreno. Con el antecedente de una convocatoria de más de 300 mil personas por jornada, el evento se consolida como el festejo más grande del continente americano y las imágenes de la próxima edición se transmitirán para toda China.
Con una historia de poco más de una década,sus primeras ediciones llenaron de color y tradición asiática espacios como la plaza Azcuénaga, el Parque Alberti y la plaza Islas Malvinas. Con el correr de los años, y una consolidación en proceso, el evento cobró otra dimensión cuando se mudó al Bosque, un espacio que celebró dos ediciones pero que fue quedando chico.
“Por eso se decidió hacerlo en la plaza Moreno el año pasado, que fue un éxito. Cuando vimos los números a nivel global nos dimos cuenta de que el evento era el más grande del continente americano”, afirmó Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, la ong sin fines de lucro que está detrás de la organización de este evento.
Una convocatoria de 300 mil personas por jornada hicieron del festejo el más grande de la Región
“En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China como rea
Dos días de festejo, más de 50 shows, comida, cultura, dragones y leones
La elección del centro platense no fue casual. La plaza Moreno permitió ampliar la infraestructura, mejorar la circulación del público y potenciar la puesta en escena. Según la organización, el espacio habilita un desarrollo estructural acorde a un evento que ya tiene estándares internacionales.
Consultado sobre por qué La Plata logró posicionarse por encima de otras grandes ciudades de La Región, el presidente de la Fundación fue contundente: “Es el amor con el que se hace, genera compromiso, gestión del detalle. Este evento tiene mucha calidad. Este año va a ser más grande todavía”. Además, subrayó el impacto social y económico que genera: “Trabajan más de mil familias en el marco de la economía social, que generan fondos para tres o cuatro meses. Esto ofrece una vidriera de La Plata al mundo y genera mucho trabajo”.
La planificación de un evento gratuito de esta magnitud requiere meses de preparación. “El evento ya está todo bajo protocolos y nos lleva tres meses de trabajo y un mes y medio fuerte. Es bastante innovadora la manera de trabajar, muy sólida, sobre todo para mantener los estándares”, señaló. A su vez destacó que “desde el punto de vista de la gestión cultural se logra una muy buena sinergia y lo masivo no le quita la experiencia al usuario ni el estándar de calidad alto que este evento tiene a nivel internacional”.
La edición 2026 tendrá, además, un fuerte eje en el vínculo bilateral entre Argentina y China. “Oficialmente van a ser tres días de evento, porque el viernes 20 se hace una ronda de negocios, la primera binacional entre supermercadistas nucleados en el consorcio de cámaras comerciales chinas de la República Argentina”, adelantó Velázquez. Ya hay 173 empresarios y pymes bonaerenses inscriptos, en una iniciativa que busca generar trabajo, transparencia y lazos comerciales concretos.
Uno de los grandes desafíos de este crecimiento fue mantener intacta la esencia cultural del festejo. “El perfil del público que viene al evento, que tiene entrada libre y gratuita, es desde familias con bebés hasta abuelos de 80 años. Tenés de todas las clases sociales, que es lo importante”, explicó Velázquez. Y agregó: “Tenemos variedad en todos los ámbitos, en la música, en lo culinario, y lo transformamos en una fiesta con mucha magia”.
La celebración platense nació hace más de 10 años y su primer escenario fue plaza Azcuénaga
Entre las novedades culturales de esta edición se destaca la presentación de la compañía internacional de tango de la Casa del Tango de La Plata. “Este año vamos a hacer la primera milonga binacional: se va a bailar en este evento y también en China de forma simultánea”, reveló el presidente de Pro Humanae Vitae.
Y para el cierre resaltó la característica más distintiva de esta edición que fue especialmente seleccionada por China. “Las imágenes oficiales de todos los festejos chinos del continente americano van a ser las de la Ciudad”, celebró Velázquez, que anticipó que un equipo técnico llegará a La Plata para tomar los registros oficiales que se transmitirán en el marco de la Fiesta de los Faroles de China, el 2 y 3 de marzo, y que será vista por 1400 millones de chinos.
