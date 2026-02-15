Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos |CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial

Es considerada la celebración más grande de Latinoamérica y las imágenes de la próxima edición -que se llevará a cabo el próximo fin de semana en plaza Moreno- serán transmitidas en China

Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
15 de Febrero de 2026 | 03:53
Edición impresa

La Plata volverá a convertirse en epicentro cultural de América Latina con la celebración del Año Nuevo Chino 2026, que se realizará el 21 y 22 de febrero en Plaza Moreno. Con el antecedente de una convocatoria de más de 300 mil personas por jornada, el evento se consolida como el festejo más grande del continente americano y las imágenes de la próxima edición se transmitirán para toda China.

Con una historia de poco más de una década,sus primeras ediciones llenaron de color y tradición asiática espacios como la plaza Azcuénaga, el Parque Alberti y la plaza Islas Malvinas. Con el correr de los años, y una consolidación en proceso, el evento cobró otra dimensión cuando se mudó al Bosque, un espacio que celebró dos ediciones pero que fue quedando chico.

“Por eso se decidió hacerlo en la plaza Moreno el año pasado, que fue un éxito. Cuando vimos los números a nivel global nos dimos cuenta de que el evento era el más grande del continente americano”, afirmó Rafael Velázquez, presidente de la Fundación Pro Humanae Vitae, la ong sin fines de lucro que está detrás de la organización de este evento.

 

Una convocatoria de 300 mil personas por jornada hicieron del festejo el más grande de la Región

 

LE PUEDE INTERESAR

“En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China como rea

LE PUEDE INTERESAR

Dos días de festejo, más de 50 shows, comida, cultura, dragones y leones

La elección del centro platense no fue casual. La plaza Moreno permitió ampliar la infraestructura, mejorar la circulación del público y potenciar la puesta en escena. Según la organización, el espacio habilita un desarrollo estructural acorde a un evento que ya tiene estándares internacionales.

Consultado sobre por qué La Plata logró posicionarse por encima de otras grandes ciudades de La Región, el presidente de la Fundación fue contundente: “Es el amor con el que se hace, genera compromiso, gestión del detalle. Este evento tiene mucha calidad. Este año va a ser más grande todavía”. Además, subrayó el impacto social y económico que genera: “Trabajan más de mil familias en el marco de la economía social, que generan fondos para tres o cuatro meses. Esto ofrece una vidriera de La Plata al mundo y genera mucho trabajo”.

La planificación de un evento gratuito de esta magnitud requiere meses de preparación. “El evento ya está todo bajo protocolos y nos lleva tres meses de trabajo y un mes y medio fuerte. Es bastante innovadora la manera de trabajar, muy sólida, sobre todo para mantener los estándares”, señaló. A su vez destacó que “desde el punto de vista de la gestión cultural se logra una muy buena sinergia y lo masivo no le quita la experiencia al usuario ni el estándar de calidad alto que este evento tiene a nivel internacional”.

La edición 2026 tendrá, además, un fuerte eje en el vínculo bilateral entre Argentina y China. “Oficialmente van a ser tres días de evento, porque el viernes 20 se hace una ronda de negocios, la primera binacional entre supermercadistas nucleados en el consorcio de cámaras comerciales chinas de la República Argentina”, adelantó Velázquez. Ya hay 173 empresarios y pymes bonaerenses inscriptos, en una iniciativa que busca generar trabajo, transparencia y lazos comerciales concretos.

UNA FIESTA CON MUCHA MAGIA

Uno de los grandes desafíos de este crecimiento fue mantener intacta la esencia cultural del festejo. “El perfil del público que viene al evento, que tiene entrada libre y gratuita, es desde familias con bebés hasta abuelos de 80 años. Tenés de todas las clases sociales, que es lo importante”, explicó Velázquez. Y agregó: “Tenemos variedad en todos los ámbitos, en la música, en lo culinario, y lo transformamos en una fiesta con mucha magia”.

 

La celebración platense nació hace más de 10 años y su primer escenario fue plaza Azcuénaga

 

Entre las novedades culturales de esta edición se destaca la presentación de la compañía internacional de tango de la Casa del Tango de La Plata. “Este año vamos a hacer la primera milonga binacional: se va a bailar en este evento y también en China de forma simultánea”, reveló el presidente de Pro Humanae Vitae.

Y para el cierre resaltó la característica más distintiva de esta edición que fue especialmente seleccionada por China. “Las imágenes oficiales de todos los festejos chinos del continente americano van a ser las de la Ciudad”, celebró Velázquez, que anticipó que un equipo técnico llegará a La Plata para tomar los registros oficiales que se transmitirán en el marco de la Fiesta de los Faroles de China, el 2 y 3 de marzo, y que será vista por 1400 millones de chinos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial

Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo

El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados

$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio

Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio

Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto

VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Últimas noticias de Espectáculos

El fenómeno Bad Bunny: el aluvión de Puerto Rico se siente con fuerza en la Argentina

Chismecito amoroso

¿Y vos, qué bicho sos?: ¿Therian? ¿Furry?

Los K-dramas conquistan Argentina: ¿A qué se debe el furor por las producciones coreanas?
Policiales
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
VIDEO. Otro descampado en llamas expuso una realidad que preocupa
Las “Damas de Rosa”: cuatro mujeres presas por vender tusi
Información General
Si te gustan los aniversarios redondos, ¡este es tu año!
Los números de la suerte del sábado 14 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Mundial del Soltero: ¿por qué se celebra en la víspera de San Valentín?
"Ojalá sea todo un éxito": desde la NASA, el ingeniero de la UNLP se expresó a poco del lanzamiento de Artemis II
ANMAT prohibió la venta de un jabón para ropa importado sin rotulado en español
La Ciudad
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Deportes
Un clásico con mucho en juego: buscar una revancha o ratificar el dominio
Todos los clásicos jugados en febrero: pasión y calor por igual
El regreso de Melluso es la novedad en el banco
Noche de fútbol en Córdoba y Rosario
Domínguez dio la lista con Cetré en los convocados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla