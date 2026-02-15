Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |El joven se había iniciado y proyectado en las divisiones juveniles de esas entidades de La Plata y Berisso

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

Tenía 20 años y era oriundo de Castelli. Perdió la vida tras un choque frontal a la altura del kilómetro 191. Profundo dolor y conmoción

Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos

Sebastián Traverso pasó por Estudiantes y Villa San Carlos / REDES

15 de Febrero de 2026 | 02:24
Edición impresa

La Ruta 2 volvió a teñirse de tragedia. Esta vez, a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli, el destino se cruzó de la peor manera con la vida de un joven que todavía estaba escribiendo su historia. Sebastián Traverso tenía 20 años, era oriundo de esa ciudad bonaerense, pero su nombre también había quedado ligado a la Región por su paso por las divisiones juveniles de Estudiantes de La Plata y por haber vestido la camiseta de Villa San Carlos. Como tantos chicos, soñó con llegar a Primera. La ruta, en cambio, le puso un final abrupto a ese camino.

El siniestro ocurrió en las primeras horas de ayer, en un tramo recto de la autovía y con buenas condiciones climáticas. Por causas que son materia de investigación judicial, la Ford EcoSport gris que conducía Traverso impactó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba en sentido hacia la Costa Atlántica. La primera hipótesis apunta a que el joven habría perdido el control del rodado, cruzado de carril y colisionado frontalmente con la camioneta.

El golpe fue devastador. Sebastián murió prácticamente en el acto. En la Hilux viajaban un hombre de 55 años y una mujer de 47, quienes fueron trasladados al Hospital de Castelli con lesiones de distinta consideración. En el lugar trabajaron bomberos, ambulancias y personal vial, mientras que los vehículos fueron removidos por grúas de AUBASA y el tránsito permaneció reducido durante varias horas.

La causa fue oficialmente caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la fiscalía descentralizada de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa, quien ordenó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la fatal maniobra.

De la ilusión a la tragedia

Pero detrás del expediente judicial y de los datos técnicos, asoma la dimensión humana de la tragedia. Sebastián no era solo una víctima más en las estadísticas viales. Era un pibe del interior bonaerense que había hecho del fútbol su pasión y su proyecto de vida. Sus primeros pasos los dio en la escuela Omar Lamas del Independiente Fútbol Club de Castelli. Allí empezó a destacarse, a soñar en grande y a llamar la atención.

Ese talento lo llevó a probarse y luego integrar durante algunas temporadas las inferiores de Estudiantes. Para un chico de su edad, vestir la camiseta albirroja implicaba mucho más que entrenar: era estar más cerca del sueño profesional. En City Bell compartió entrenamientos, viajes y la ilusión intacta de llegar.

Con el tiempo regresó a Castelli, donde continuó compitiendo en la Liga Chascomunense, pero su vínculo con la Región no se cortó. En 2023 se sumó a Villa San Carlos, el club de Berisso que milita en la Primera B, y jugó en la quinta división. Allí también dejó su huella. “Gran pibe”, lo recordaron en mensajes que se multiplicaron en las redes. “Siempre en nuestros corazones, Seba”, escribieron compañeros y allegados.

Las instituciones que lo vieron crecer lo despidieron con profundo dolor. Desde Independiente Fútbol Club lamentaron la pérdida de “un querido miembro de nuestra comunidad”, mientras que otras entidades deportivas de Castelli acompañaron a la familia Traverso en este duro momento. Incluso se suspendieron actividades deportivas en señal de duelo.

En la Región, donde supo entrenarse y competir, la noticia impactó con fuerza en los clubes. Porque detrás de cada camiseta hay historias, sacrificios y kilómetros recorridos para entrenar. Porque cada chico que llega a una prueba en un club grande carga con la ilusión de toda una familia.

Demoraron a un penitenciario

Un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense fue demorado en La Plata tras conducir alcoholizado y en contramano.

Agentes municipales iniciaron una persecución que terminó cuando el vehículo chocó contra un árbol en 1 y 66, cerca de Plaza Matheu. El test dio positivo y el auto fue secuestrado. Interviene la Justicia.

 

Multimedia

Sebastián Traverso pasó por Estudiantes y Villa San Carlos / REDES

La zona del choque

