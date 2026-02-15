Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Más que un corte: la nueva generación de barberos que hizo del sillón un espacio de confianza
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
“En el barro 2”: quién es quién en la serie de La China como rea
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La joven de 18 años volvía de cursar el ingreso a Derecho en la UNLP cuando fue embestida a menos de tres cuadras de su casa. La principal hipótesis es que fue atropellada y abandonada. Buscan al chofer acusado
La madrugada de ayer dejó una escena imposible de asimilar en la esquina de 3 y 96. En una zanja, con la mitad inferior del cuerpo sumergida en el agua y el torso recostado sobre la orilla, fue hallada sin vida Eugenia Cynthia Carril, de 18 años. A su lado, una mochila camuflada. A menos de tres cuadras, su casa. A siete, la parada donde se había bajado del colectivo tras regresar de cursar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
Eran las 7.08 cuando un llamado al 911 alertó sobre “un cuerpo femenino en una zanja”. Minutos después, efectivos que patrullaban la zona llegaron al lugar y constataron la presencia de la joven. A las 7.45, el médico del SAME confirmó el fallecimiento, pero el horros había comenzado antes.
Según relataron sus padres en la denuncia, Eugenia les avisó alrededor de las 22 horas del viernes que se había tomado el micro de la línea Este en el centro y que descendía en 7 y 96. Estaba haciendo el curso de ingreso a la carrera de Derecho. Este año había comenzado a transitar el sueño de convertirse en abogada. Volvía de una jornada de estudio. Caminó sola las siete cuadras que la separaban de su casa en 1 y 96. No llegó.
Las cámaras privadas de vecinos resultaron claves para reconstruir esos últimos minutos. En una filmación de 96 entre 2 y 3 se la observa a las 22.26 caminando por la calle, pegada al cordón, en dirección a su vivienda. En el mismo sentido, por 96 desde 7 hacia 1, circula una Chevrolet Meriva oscura. A las 22.27, el vehículo frena y realiza una maniobra de esquive en la intersección con 3. Tras ese movimiento, la figura de Eugenia deja de verse. Peritos levantaron en el lugar fragmentos plásticos compatibles con un impacto.
La principal hipótesis es que fue atropellada y abandonada. El cuerpo presentaba golpes. La causa, por el momento, está caratulada como homicidio culposo, mientras se esperan los resultados finales de la autopsia y se profundiza el análisis de las imágenes.
Durante toda la noche, su familia la buscó sin descanso. El celular sonaba, pero nadie atendía. Recién al amanecer, cuando retomaron el recorrido, fueron notificados de que había un cuerpo en 3 y 96 para reconocer. El trayecto que ella había hecho a pie horas antes se transformó en el camino más doloroso de sus vidas.
LE PUEDE INTERESAR
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
LE PUEDE INTERESAR
Kim Gómez: a 72 horas del juicio contra el adolescente imputado
Eugenia vivía con sus padres y sus cuatro hermanas. “Era un amor, una chica de su casa, tranquila, llena de proyectos”, dijo a EL DIA su tía María, todavía con la voz quebrada. “No era de salir de noche. Volvía de estudiar. Tenía 18 años. Le arruinaron la vida y nos quebraron a todos”, agregó. La familia insiste en que no se trató de un simple accidente: reclaman que, de haber existido un choque, hubo abandono. “No tuvo piedad. No llamó a nadie. La dejó ahí”.
La indignación se trasladó a la calle. Familiares y allegados cortaron ayer por la tarde 1 y 96 con gomas encendidas para exigir justicia y respuestas. El barrio, conmovido, acompañó el reclamo.
Eugenia había empezado a escribir su futuro en las aulas de la Facultad. Tenía por delante años de estudio, metas, sueños. Todo se apagó. Ahora, la investigación -que encabeza La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo del fiscal Fernando Padován, y la DDI de La Plata- busca determinar qué ocurrió en esos segundos captados por una cámara y encontrar al conductor del vehículo que aparece en las imágenes. Mientras tanto, una familia entera intenta entender cómo una caminata de siete cuadras terminó en tragedia.
La víctima volvía a pie por 96 tras bajar del micro / EL DIA
FAMILIARES RECLAMARON JUSTICIA EN 1 Y 96 / ROBERTO ACOSTA
Eugenia había cumplido 18 años en octubre de 2025 / REDES
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí