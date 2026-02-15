Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96

La madrugada de ayer dejó una escena imposible de asimilar en la esquina de 3 y 96. En una zanja, con la mitad inferior del cuerpo sumergida en el agua y el torso recostado sobre la orilla, fue hallada sin vida Eugenia Cynthia Carril, de 18 años. A su lado, una mochila camuflada. A menos de tres cuadras, su casa. A siete, la parada donde se había bajado del colectivo tras regresar de cursar en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.

Eran las 7.08 cuando un llamado al 911 alertó sobre “un cuerpo femenino en una zanja”. Minutos después, efectivos que patrullaban la zona llegaron al lugar y constataron la presencia de la joven. A las 7.45, el médico del SAME confirmó el fallecimiento, pero el horros había comenzado antes.

Según relataron sus padres en la denuncia, Eugenia les avisó alrededor de las 22 horas del viernes que se había tomado el micro de la línea Este en el centro y que descendía en 7 y 96. Estaba haciendo el curso de ingreso a la carrera de Derecho. Este año había comenzado a transitar el sueño de convertirse en abogada. Volvía de una jornada de estudio. Caminó sola las siete cuadras que la separaban de su casa en 1 y 96. No llegó.

Las cámaras privadas de vecinos resultaron claves para reconstruir esos últimos minutos. En una filmación de 96 entre 2 y 3 se la observa a las 22.26 caminando por la calle, pegada al cordón, en dirección a su vivienda. En el mismo sentido, por 96 desde 7 hacia 1, circula una Chevrolet Meriva oscura. A las 22.27, el vehículo frena y realiza una maniobra de esquive en la intersección con 3. Tras ese movimiento, la figura de Eugenia deja de verse. Peritos levantaron en el lugar fragmentos plásticos compatibles con un impacto.

La principal hipótesis es que fue atropellada y abandonada. El cuerpo presentaba golpes. La causa, por el momento, está caratulada como homicidio culposo, mientras se esperan los resultados finales de la autopsia y se profundiza el análisis de las imágenes.

El llamado que no esperaban

Durante toda la noche, su familia la buscó sin descanso. El celular sonaba, pero nadie atendía. Recién al amanecer, cuando retomaron el recorrido, fueron notificados de que había un cuerpo en 3 y 96 para reconocer. El trayecto que ella había hecho a pie horas antes se transformó en el camino más doloroso de sus vidas.

Eugenia vivía con sus padres y sus cuatro hermanas. “Era un amor, una chica de su casa, tranquila, llena de proyectos”, dijo a EL DIA su tía María, todavía con la voz quebrada. “No era de salir de noche. Volvía de estudiar. Tenía 18 años. Le arruinaron la vida y nos quebraron a todos”, agregó. La familia insiste en que no se trató de un simple accidente: reclaman que, de haber existido un choque, hubo abandono. “No tuvo piedad. No llamó a nadie. La dejó ahí”.

La indignación se trasladó a la calle. Familiares y allegados cortaron ayer por la tarde 1 y 96 con gomas encendidas para exigir justicia y respuestas. El barrio, conmovido, acompañó el reclamo.

Eugenia había empezado a escribir su futuro en las aulas de la Facultad. Tenía por delante años de estudio, metas, sueños. Todo se apagó. Ahora, la investigación -que encabeza La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo del fiscal Fernando Padován, y la DDI de La Plata- busca determinar qué ocurrió en esos segundos captados por una cámara y encontrar al conductor del vehículo que aparece en las imágenes. Mientras tanto, una familia entera intenta entender cómo una caminata de siete cuadras terminó en tragedia.