¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
La divisa cerró en $1.420 y el mayorista volvió a perforar los $1.400. La mayor oferta de dólares, las compras del BCRA y las tasas explican la extensa baja, aunque el mercado advierte sobre límites y tensiones latentes
Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
El dólar oficial alcanzó esta semana su valor más bajo en lo que va del año y consolidó una tendencia de retroceso que se viene repitiendo desde comienzos del verano. Este viernes, la cotización minorista cerró en $1.420 en las pantallas del Banco Nación, $30 menos que al inicio de la semana, mientras que el tipo de cambio mayorista operó por debajo de los $1.400 por primera vez desde noviembre y terminó en $1.399,50.
En paralelo, el Banco Central mantuvo su ritmo comprador. Solo este viernes adquirió U$S42 millones y acumuló compras por U$S932 millones en lo que va de febrero, una señal que refuerza la lectura de un mercado cambiario con mayor oferta de divisas que demanda privada. En lo que va del año, el tipo de cambio mayorista muestra una baja cercana al 4,5%, con una brecha de más del 11% respecto del techo de la banda cambiaria.
El movimiento no se limitó al mercado oficial. Las cotizaciones financieras también mostraron bajas: el dólar MEP cerró en torno a $1.423 y el contado con liquidación cerca de $1.473, ambos en mínimos de los últimos tres meses. Incluso el dólar blue se mantuvo estable, reflejando una calma generalizada en el frente cambiario.
La clave de esta dinámica está del lado de la oferta. Según el análisis de LCG, el mercado libre de cambios exhibe un ingreso de dólares elevado para esta época del año, impulsado por colocaciones de deuda corporativa y provincial y por el crecimiento de los préstamos en moneda extranjera, que deben liquidarse obligatoriamente en el mercado oficial. A eso se suma una demanda de pesos más firme de lo habitual, que el Banco Central convalida mediante compras de divisas.
En ese marco, el Gobierno apuesta a sostener un ritmo de acumulación de reservas cercano a los U$S1.000 millones mensuales como parte de su estrategia financiera para 2026. La lógica es clara: aprovechar la abundancia relativa de dólares para fortalecer el balance del Central sin generar presión sobre el tipo de cambio.
Un informe reciente del Club de Finanzas del Instituto de Economía (INECO) de la UADE aporta una mirada estructural sobre este proceso. El relevamiento destacó que enero cerró con una acumulación de reservas por U$S1.158 millones, en un contexto poco habitual en la historia reciente: el dólar se apreció cerca de 2% mientras el Central compraba divisas de manera sostenida.
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
El e-commerce creció más que la inflación
“El mes dejó señales financieras positivas, con una mejora clara en el frente cambiario y en los activos en dólares”, explicó a este diario Pablo Sallina, docente de Economía y coordinador del Club de Finanzas de UADE. Según el economista, la combinación de mayor liquidación del agro, emisiones de deuda en dólares por parte de empresas y un contexto internacional más favorable para los mercados emergentes permitió sostener ese equilibrio.
Sallina remarcó que el contexto externo también jugó a favor, con un dólar global más débil y flujos de inversión que buscaron rendimiento en economías con mayor riesgo. Ese escenario se reflejó en una baja del riesgo país, que perforó los 500 puntos básicos por primera vez desde 2018, y en una compresión de spreads en los bonos soberanos.
Sin embargo, el informe de INECO-UADE también advirtió sobre tensiones que conviven con esta calma cambiaria. El esquema obligó a equilibrar tres variables al mismo tiempo: sostener el tipo de cambio, acumular reservas y mantener las tasas en pesos bajo control. En enero, el ajuste se dio por el lado del costo del dinero, con tasas de caución que promediaron niveles cercanos al 37% nominal anual.
Esa suba de tasas es el combustible del carry trade, una estrategia que incentiva el desarme de posiciones en dólares para invertir en instrumentos en pesos, bajo la expectativa de una depreciación contenida. Para los analistas, este mecanismo funciona como un puente hasta el ingreso de los dólares de la cosecha gruesa en el segundo trimestre y refuerza la oferta financiera en el corto plazo.
Desde el mercado señalan que también inciden otros factores. La liquidación de bonos en dólares emitidos por empresas, el aporte del sector energético y la expectativa de un mayor ingreso de divisas del agro configuran un escenario que, al menos por ahora, apunta a sostener la estabilidad. No obstante, algunas consultoras mantienen una postura más cautelosa.
“En episodios previos siempre apareció demanda privada por debajo de los $1.400. Habrá que ver si ahora se repite”, señalaron desde Outlier, al tiempo que destacaron que la mejora de los precios internacionales de la soja y el petróleo le da margen al tipo de cambio en el corto plazo.
El foco del mercado ya no está solo en el precio, sino en la calidad de los flujos. La oferta actual depende en buena medida del ingreso financiero de empresas y del crédito en dólares. Si esos canales se mantienen activos, el equilibrio puede extenderse. Si se frenan, la presión podría reaparecer con rapidez.
En ese sentido, los analistas distinguen entre el flujo diario de compras del Central y el stock de reservas netas, una variable que sigue siendo observada con lupa por los inversores. Aunque las reservas brutas muestran una mejora, el margen real ante un shock externo o político continúa siendo acotado.
La conclusión que se impone es que el dólar oficial atraviesa una etapa de calma que responde a factores concretos y medibles. La oferta de divisas creció, el Banco Central aprovecha para recomponer reservas y el esquema de tasas sostiene la demanda de pesos. El interrogante es cuánto tiempo pueden alinearse todas esas variables sin que aparezcan nuevas tensiones en el mercado cambiario.
A esa lectura se suma el impacto que tuvo el cambio en el régimen de bandas cambiarias. La mayor flexibilidad otorgó margen al Banco Central para intervenir aun con el tipo de cambio lejos de los extremos, lo que permitió sostener las compras sin necesidad de convalidar una suba del dólar. En la práctica, el esquema alivió tensiones y reforzó la señal de control, aunque también diluyó el rol del tipo de cambio como ancla central del proceso anti inflacionario.
El informe de INECO-UADE advierte que esa recalibración comenzó a reflejarse en un leve corrimiento de las expectativas de depreciación, un factor que el mercado sigue de cerca. En ese punto, la estabilidad cambiaria depende tanto del ingreso efectivo de dólares como de la credibilidad del programa económico. La baja del riesgo país y la mejora en los activos en dólares ayudan, pero no alcanzan por sí solas para garantizar continuidad si el frente monetario pierde coordinación.
Otro elemento que aparece en el radar es el comportamiento de la demanda de pesos una vez finalizado el período estival. Febrero mostró una necesidad de moneda local más persistente que en otros años, pero los analistas coinciden en que marzo será una prueba clave, cuando la actividad recupere ritmo pleno y el mercado reevalúe tasas e inflación esperada.
