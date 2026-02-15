La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Otra empresa del sector textil pide el concurso preventivo de acreedores
HOY
Juncal.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Folclore.
Dos días de festejo, más de 50 shows, comida, cultura, dragones y leones
Ciclo infarto.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @a.pedazos_, @curvaluzz, @tamburomalato, @black
Fiesta Órbita.- A las 23 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Con @soyrhoma, @bigmike.benz y @psycho.dancers. Carnaval Intergaláctico.
Viejo desván.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Rock nacional. A la gorra.
Denis y las perlas.- A las 21 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.
Elicsir + Ale Acústicos + El peón rock.- A las 20.30 en C.C. Los Lobos, 13 entre 527 y 528, Tolosa. Gratis.
Música y posters.- A las 19 en Astor, 521 N733, con @yosoyvalentino y @santi.pozzi. Además, se presentará @cobrarod con un set 100% vinilos.
Quiroga y Batallan.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, en el marco del Ciclo de Stand Up.
Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.
The fox festival.- Desde las 18 en La Plata Rugby Club, Camino Centenario entre 495 y 496. Feria, foodtrucks, música.
Entramadas.- A las 16 en Club Aconcagua, 69 entre 4 y 5. Feria de emprendedores, diseño, sorteos.
Éramos tan flacos.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectará este corto de Carlos Castro, seleccionado por el Festival Festifreak.
MAÑANA
Ritual de expresión.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @inacayal.lp, @efectolunaroficial, @drogula__ y @sangredebarro_.
Red Hot Minute.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, tributo a Red Hot Chili Peppers.
Los Limones jaidefiniyon.- A partir de la 1 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Humorísimas: especial Carnaval.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.
Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Flor de Murgol (murga argentina), Flores del desierto (murga argentina), Lonjas 932 (candombe), Multiboom (samba reggae), Quillqi Jawira (sikuris), Batería Sudaka (escuela de samba), Tambores de Maracatú (bloco), La Prometea (murga uruguaya) y Conventillo Nacional (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.
La retro feria.- Desde las 17 en el Club Progresista La Loma, 35 entre 18 y 19. Música en vivo con @santifernandezenvivo, murga y baile con @pacto_denegros, Taller de máscaras, Carnaval de bombuchas. Además, muestra de objetos de carnaval, coleccionistas, feria de emprendimientos y buffet. Espacio pet friendly con correa. Gratis.
MARTES
Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Los vaguitos de Los Hornos (murga argentina), Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa (samba reggae), Altos Batuque (comparsa), Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe), Bloco das pibas (samba reggae), Ta Linda La Barriada (murga uruguaya) y Fulana de Tal (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.
