Espectáculos

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

Carnaval en Meridiano V

15 de Febrero de 2026 | 03:49
Edición impresa

 

HOY

MÚSICA

Juncal.- A las 18 en el Paseo de Compras Meridiano V, 18 y 71. Folclore.

Guía de cines

Dos días de festejo, más de 50 shows, comida, cultura, dragones y leones

Ciclo infarto.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @a.pedazos_, @curvaluzz, @tamburomalato, @black

Fiesta Órbita.- A las 23 en Guajira, 49 entre 4 y 5. Con @soyrhoma, @bigmike.benz y @psycho.dancers. Carnaval Intergaláctico.

Viejo desván.- A las 19 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Rock nacional. A la gorra.

Denis y las perlas.- A las 21 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. A la gorra.

Elicsir + Ale Acústicos + El peón rock.- A las 20.30 en C.C. Los Lobos, 13 entre 527 y 528, Tolosa. Gratis.

Música y posters.- A las 19 en Astor, 521 N733, con @yosoyvalentino y @santi.pozzi. Además, se presentará @cobrarod con un set 100% vinilos.

TEATRO

Quiroga y Batallan.- A las 21 en Puerta B, Montevideo y 18, Berisso, en el marco del Ciclo de Stand Up.

EVENTOS

Feria del playón.- Desde las 18 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores.

The fox festival.- Desde las 18 en La Plata Rugby Club, Camino Centenario entre 495 y 496. Feria, foodtrucks, música.

Entramadas.- A las 16 en Club Aconcagua, 69 entre 4 y 5. Feria de emprendedores, diseño, sorteos.

CINE

Éramos tan flacos.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, se proyectará este corto de Carlos Castro, seleccionado por el Festival Festifreak.

 

 

MAÑANA

MÚSICA

Ritual de expresión.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @inacayal.lp, @efectolunaroficial, @drogula__ y @sangredebarro_.

Red Hot Minute.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, tributo a Red Hot Chili Peppers.

Los Limones jaidefiniyon.- A partir de la 1 en Guajira, 49 entre 4 y 5.

TEATRO

Humorísimas: especial Carnaval.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de transformismo y humor.

EVENTOS

Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Flor de Murgol (murga argentina), Flores del desierto (murga argentina), Lonjas 932 (candombe), Multiboom (samba reggae), Quillqi Jawira (sikuris), Batería Sudaka (escuela de samba), Tambores de Maracatú (bloco), La Prometea (murga uruguaya) y Conventillo Nacional (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.

La retro feria.- Desde las 17 en el Club Progresista La Loma, 35 entre 18 y 19. Música en vivo con @santifernandezenvivo, murga y baile con @pacto_denegros, Taller de máscaras, Carnaval de bombuchas. Además, muestra de objetos de carnaval, coleccionistas, feria de emprendimientos y buffet. Espacio pet friendly con correa. Gratis.

 

 

MARTES

EVENTOS

Desfile de Carnaval en Meridiano V.- Desde las 16 en 17 y 71. Desfilarán: Los vaguitos de Los Hornos (murga argentina), Pacto de Negros, Batuque Villa Elisa (samba reggae), Altos Batuque (comparsa), Estación Batuque (escuela de samba), La Minga (candombe), Bloco das pibas (samba reggae), Ta Linda La Barriada (murga uruguaya) y Fulana de Tal (murga uruguaya). Además, habrá espacio de juegos con Juguemos piola, La Chicharra, La casita de los pibes, Biblio Del Otro lado del Árbol, El Obrero, Okupas del Andén, Kombi Juegoteca, Desviada del Andén y Villa China.

 

La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata

