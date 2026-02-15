El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina

Argentina le vende productos agroindustriales a más de 143 países, que equivale al 75% del mundo. Si se analiza el rol en los mercados globales, nuestro país es el primer vendedor de maní, aceite de soja y aceite y jugo de limón; el segundo con harina de soja y yerba mate y el tercero en maíz.

Así lo reveló Nicolle Pisani Claro, Economista Jefa de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), entidad que publicó su informe Monitor de Exportaciones Agroindustriales.

Este trabajo, desde hace años, analiza 20 complejos con 10 indicadores: 200 datos que permiten descubrir la gran diversidad productiva de nuestro país. Desde los limones del NOA y el té del NEA hasta las peras y manzanas de la Patagonia: “cada una de estas producciones genera trabajo, desarrollo y las divisas que necesitamos”, agregó Pisani Claro.

Argentina exportó por un total de U$S87.076 millones. La agroindustria aportó el 61% de esa cifra, un total de U$S52.900 millones. “En otras palabras, 6 de cada 10 dólares que ingresaron a nuestro país provienen de las cadenas agroindustriales”, explica Antonella Semadeni, economista FADA. “Si nos preguntamos de dónde vienen principalmente, el Monitor revela que el 69% se origina en los granos, el 14% de las economías regionales, 9% de las carnes, 3% de lácteos y 5% de otros”, completa Semadeni.

En cuanto a la balanza comercial argentina, para el 2025 alcanzó un superávit de U$S11.285 millones. Por rubro, las cadenas agroindustriales, energía y minería, son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de estos dos últimos es notablemente inferior. En el caso de la agroindustria fue de U$S42.196 millones, U$S6.663 millones para energía y U$S3.845 millones en minería.

En la región Pampeana predominan los complejos de granos carnes y lácteos

“Cada complejo presenta particularidades, por eso la riqueza de analizarlos uno a uno”, explica Fiorella Savarino, economista FADA. De los 20 complejos analizados, 13 aumentaron sus exportaciones tanto en dólares como toneladas: soja, trigo, girasol, lácteo, pesquero, maní, peras y manzanas, forestal, limón, arroz, legumbres, ovino y yerba.

“Desde el primer Monitor de Exportaciones en 2019 a hoy, 6 complejos presentaron récord en exportaciones, tanto en dólares como en toneladas: yerba, maní, girasol, arroz, lácteo y pesquero”, destaca Semadeni.

El complejo de la carne de vaca creció un 25% respecto al año anterior y es la tercera cadena generadora de dólares. “Si nos detenemos en las carnes, podemos ver que del total que producimos de vaca, el 73% es para nuestro consumo y el 27% lo exportamos. En el cerdo el 99% queda en Argentina y en el pollo el 93%”, comentan desde FADA.

“Si dividimos nuestros productos en grandes grupos, vemos que los granos van principalmente a Perú, Brasil, Arabia Saudita, india, Vietnam y China. Al considerar las carnes identificamos a China, EE.UU., Israel, Alemania y Países Bajos como los principales compradores. En el caso de las economías regionales, encabezan la lista Brasil, EE.UU., España, Italia y China”, resume Fiorella Savarino, economista FADA.

En la Región Pampeana predominan los complejos de granos, carnes y lácteos, que representan el 98% de las exportaciones agro-pampeanas. En el NEA y NOA se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba. En Cuyo, el complejo de la uva representa el 59% de las exportaciones de la región. En la Patagonia, las actividades de peras y manzanas y el complejo pesquero representan el 99% de las exportaciones agro-patagónicas.

En promedio, el 64% de las exportaciones se dirigieron a los principales cinco países de destino de cada complejo. “Si vemos cuánto de los que se produce se exporta y cuanto queda, el promedio de todos los complejos nos da que la mitad es para exportación, el 51%”, comenta Savarino.

“Es curioso conocer qué países eligen qué productos argentinos, es uno de los tantos datos que aporta el Monitor de Exportaciones Agroindustriales de FADA”, añaden las economistas. Por ejemplo, el maíz llega a más de 85 países, pero el top 5 de compradores lo integran Vietnam, Perú, Malasia, Argelia y Arabia Saudita. Si analizamos la carne de vaca, estamos en la mesa de más de 60 países y quienes mas nos eligen son China, Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos.