Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos

Con banderas, aplausos y reposeras desplegadas sobre la avenida, Los Hornos culminó ayer su 143° aniversario en una jornada que tuvo como epicentro la tradicional esquina de 60 y 137. El desfile cívico, tradicionalista e institucional fue el momento más convocante de una programación que, durante dos días, reunió a vecinos, entidades y artistas en torno a la historia y la identidad hornense.

Desde las 18 se desarrolló el acto central, del que participaron delegaciones escolares, entidades intermedias, organizaciones sociales y representantes de la comunidad. Cada paso frente al palco fue acompañado por el reconocimiento del público, en una postal que reflejó el fuerte sentido de pertenencia que distingue a la localidad.

Más temprano, a las 16, el Centro Cultural Casa Soberana había abierto sus puertas para una muestra fotográfica histórica y una charla a cargo de Ángel Valentini, quien repasó los orígenes del barrio y su crecimiento a lo largo de más de un siglo. La propuesta invitó a mirar hacia atrás para entender el presente de una comunidad que nació al calor del trabajo.

Ya entrada la tarde, el escenario montado sobre avenida 60 dio paso a los espectáculos culturales. Se presentaron Dibene–Vásquez junto a artistas invitados, Alquimia Danza, el Ballet El Estribo - que presentó “La Juana” - y Mario Panza con las Guitarras Platenses. El cierre estuvo a cargo de Los Leales, que hicieron cantar y bailar a una multitud hasta el anochecer.

Los festejos habían comenzado el viernes 13, fecha en la que se conmemoró formalmente la fundación de la localidad, ocurrida el 13 de febrero de 1883.

A las 9 se realizó el izamiento de la Bandera Nacional en 137 entre 61 y 62. Por la tarde tuvo lugar la misa aniversario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y, por la noche, una cena comunitaria en el patio de la iglesia, en 149 entre 62 y 64, donde vecinos y familias compartieron el tradicional encuentro.

Los Hornos nació como zona de hornos de ladrillo destinados a abastecer la construcción de la recientemente fundada ciudad de La Plata. Con el paso de los años, aquel perfil obrero y productivo fue dando lugar a una localidad con intensa vida comercial, cultural e institucional, que hoy supera ampliamente los límites de su origen fabril.

A 143 años de su fundación, el barrio volvió a reunirse en las calles para celebrar su historia, reafirmar sus tradiciones y proyectar su crecimiento, en una fiesta que combinó memoria y presente bajo el mismo sentimiento de pertenencia.