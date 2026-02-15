Una multitud celebró los 143 años de Los Hornos

Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
Kicillof, el paro docente y la necesidad política de que no escale el conflicto salarial
El precio de la victoria: del vamos por todo a ceder lo necesario para que avance la reforma laboral
Datos de la Universidad Nacional de La Plata: menos de un graduado por cada diez inscriptos en Medicina, tras la aplicación del ingreso irrestricto
Boxeo amateur en las plazas platenses: sueños, aprendizaje y comunidad
Más que un corte: la nueva generación de barberos que hizo del sillón un espacio de confianza
La Plata, una de las capitales de las medialunas por delivery
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
Año Nuevo Chino: un festejo que pondrá a La Plata en el mapa mundial
Yacoub Real Estate & Developers arranca el 2026 con dos entregas clave, expansión en CABA y novedades inminentes por ABES
VIDEO. Qué pasó con Eugenia Carril: la historia detrás de la tragedia en 3 y 96
Murió en la Ruta 2 un exjugador de Estudiantes y Villa San Carlos
WOW incorpora publicidad 3D y continúa innovando en la Ciudad
¿Le queda margen al dólar para seguir bajando o se viene pronto el rebote?
Hay dos petroleros de Venezuela que se oxidan sin uso en Ensenada
El 75% del mundo compra distintos productos de la agroindustria argentina
Kicillof comenzará a mostrar su discurso nacional en la Legislatura
$LIBRA, un año después: millones sin destino claro y el Gobierno en silencio
La rentabilidad de miles de pymes en jaque por múltiples factores
Cómo fue la operación secreta que liberó a dos argentinos de las garras de Hamás
El kit tecnológico escolar, variado y con una amplia gama de precios
Reforma laboral: la amenaza de paro general de la CGT y las dudas en el oficialismo
El protagonismo de Bullrich abre grietas internas y roces con aliados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Durante dos días hubo actos, misa, cena comunitaria, desfile y espectáculos culturales que reunieron al barrio
Con banderas, aplausos y reposeras desplegadas sobre la avenida, Los Hornos culminó ayer su 143° aniversario en una jornada que tuvo como epicentro la tradicional esquina de 60 y 137. El desfile cívico, tradicionalista e institucional fue el momento más convocante de una programación que, durante dos días, reunió a vecinos, entidades y artistas en torno a la historia y la identidad hornense.
Desde las 18 se desarrolló el acto central, del que participaron delegaciones escolares, entidades intermedias, organizaciones sociales y representantes de la comunidad. Cada paso frente al palco fue acompañado por el reconocimiento del público, en una postal que reflejó el fuerte sentido de pertenencia que distingue a la localidad.
Más temprano, a las 16, el Centro Cultural Casa Soberana había abierto sus puertas para una muestra fotográfica histórica y una charla a cargo de Ángel Valentini, quien repasó los orígenes del barrio y su crecimiento a lo largo de más de un siglo. La propuesta invitó a mirar hacia atrás para entender el presente de una comunidad que nació al calor del trabajo.
Ya entrada la tarde, el escenario montado sobre avenida 60 dio paso a los espectáculos culturales. Se presentaron Dibene–Vásquez junto a artistas invitados, Alquimia Danza, el Ballet El Estribo - que presentó “La Juana” - y Mario Panza con las Guitarras Platenses. El cierre estuvo a cargo de Los Leales, que hicieron cantar y bailar a una multitud hasta el anochecer.
Los festejos habían comenzado el viernes 13, fecha en la que se conmemoró formalmente la fundación de la localidad, ocurrida el 13 de febrero de 1883.
A las 9 se realizó el izamiento de la Bandera Nacional en 137 entre 61 y 62. Por la tarde tuvo lugar la misa aniversario en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y, por la noche, una cena comunitaria en el patio de la iglesia, en 149 entre 62 y 64, donde vecinos y familias compartieron el tradicional encuentro.
LE PUEDE INTERESAR
Tendencia urbana en la Ciudad: se duplicaron los viajes en motos por apps
LE PUEDE INTERESAR
Hipotecarios: qué hace falta para llegar a la casa propia
Los Hornos nació como zona de hornos de ladrillo destinados a abastecer la construcción de la recientemente fundada ciudad de La Plata. Con el paso de los años, aquel perfil obrero y productivo fue dando lugar a una localidad con intensa vida comercial, cultural e institucional, que hoy supera ampliamente los límites de su origen fabril.
A 143 años de su fundación, el barrio volvió a reunirse en las calles para celebrar su historia, reafirmar sus tradiciones y proyectar su crecimiento, en una fiesta que combinó memoria y presente bajo el mismo sentimiento de pertenencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí