Festejos que terminaron a las trompadas en Gorina

En otro episodio de violencia en la ciudad, un adolescente denunció haber sido brutalmente agredido durante los festejos de Carnaval en Joaquín Gorina, en un hecho que incluyó amenazas de muerte y golpes reiterados en plena vía pública. Según consta en la presentación realizada en sede policial, el ataque ocurrió el 20 de febrero alrededor de la medianoche, en la zona de 485 entre 134 y 135. La víctima, de 16 años, relató que se encontraba en el lugar cuando fue increpado por un joven que le preguntó: “¿Vos me mandaste mensaje?”, tras lo cual lo empujó y comenzó una discusión.
De acuerdo al relato, personal de seguridad intervino y logró apartar al denunciante, trasladándolo unos metros. Sin embargo, minutos después, otros dos jóvenes se habrían acercado para continuar con la agresión a golpes de puño. Cuando parecía que el conflicto había terminado, el primer implicado regresó acompañado por familiares y amigos. En ese contexto, siempre de acuerdo a su denuncia, una mujer le habría gritado: “Te voy a matar”. Finalmente, amigos de la víctima lograron separarlo y lo acompañaron hasta su vivienda. La investigación está en manos de la Justicia.
