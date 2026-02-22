Más motociclistas, víctimas del descontrol vial

La inseguridad vial vuelve a golpear en la Región y, otra vez, los motociclistas aparecen en el centro de la escena. En otra jornada marcada por siniestros viales en La Plata, un conductor pelea por su vida tras sufrir una fractura de cráneo y otro perdió piezas dentarias luego de un fuerte impacto. Todo ocurre en un contexto alarmante: en lo que va de 2026 ya se registraron 10 muertes en hechos de tránsito, 8 de ellas con víctimas que circulaban en moto.

El caso más grave se produjo en City Bell, en la intersección de 489 y Camino Belgrano. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208, un Chevrolet Spin y una motocicleta Gilera Smash. El conductor del rodado menor, un hombre de 33 años domiciliado en Ensenada, quedó atrapado bajo uno de los vehículos tras el impacto.

Personal del Comando de Patrullas Base Norte acudió al lugar y constató la violencia del choque. Una ambulancia del SAME lo trasladó de urgencia al hospital San Roque de Gonnet. Allí se confirmó que presentaba fractura de cráneo y que su estado es grave, con riesgo de vida. La escena fue preservada para las pericias y tomó intervención la UFIJ 14 del Departamento Judicial La Plata, bajo la carátula de “lesiones culposas”.

Horas más tarde, otro accidente volvió a involucrar a un motociclista. Esta vez ocurrió en avenida 25 y 69. En ese punto chocaron una moto Honda CB 190 y un Fiat Palio. El conductor del rodado menor, un joven de 21 años que presta servicio en la División de Capacitación UTOI y se encontraba franco, sufrió la pérdida de dos piezas dentarias producto del impacto. Fue trasladado al hospital Rossi. Según se informó, se encuentra fuera de peligro, aunque las lesiones dan cuenta de la violencia del choque.