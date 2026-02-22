Frustran un plan narco para asesinar a un juez

Un plan para asesinar al ministro de Seguridad de Entre Ríos, a un juez y a un fiscal fue desbaratado tras la confesión de un interno que alertó a las autoridades sobre un complot gestado dentro de una cárcel provincial.

Según reveló el diario El Argentino de Gualeguaychú y confirmaron fuentes oficiales, el presunto autor intelectual sería el capo narco Leonardo Airaldi, de 44 años, detenido en la Unidad Penal 9 de Diamante y próximo a ser juzgado por dos causas de narcotráfico. Entre los blancos figuraban el fiscal Ignacio Candioti, el juez Leandro Ríos y el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.

De acuerdo al testimonio, el detenido habría contratado a un sicario uruguayo por 40 mil dólares para ejecutar a Candioti y Ríos durante sus vacaciones en Punta del Este. El atentado contra Roncaglia iba a concretarse en Paraná, cuando se desplazara en moto hacia una quinta. El plan incluía dos vehículos y hasta cal para hacer desaparecer los cuerpos.

La denuncia fue presentada ante el fiscal federal Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri el allanamiento del penal. El operativo fue realizado por Gendarmería, con apoyo policial, y permitió secuestrar teléfonos, droga y documentación. La causa sigue en la Justicia Federal y se dispuso custodia especial para los funcionarios amenazados. La revelación del plan criminal provocó conmoción.