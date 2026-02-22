Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular

Desde encargar la cena y las cervezas del sábado hasta conseguir un antiácido si algo nos cayó mal, cada vez más decisiones de compras cotidianas se resuelven en aplicaciones que prometen rapidez y practicidad. Durante el último año la cantidad de personas que canalizaron sus consumos diarios a través de aplicaciones móviles pegó un salto significativo en el país.

Mientras que el consumo masivo mostró sólo una leve recuperación del 2% anual, algunos sondeos registraron un marcado crecimiento en el ecosistema digital. De acuerdo con la consultora Scentia, los pedidos realizados a través de una de las principales plataformas de delivery del país aumentaron a lo largo de 2025 un 22% interanual.

“Antes hacía la compra grande una vez por semana. Ahora pido lo que necesito en el día, aunque sea poco. Me resulta más práctico y comparo precios desde el teléfono”, cuenta Mariana Giraldo (38), una empleada administrativa que reconoce que cada vez sale menos a hacer las compras.

El cambio se nota especialmente en supermercados. Mientras el consumo en los locales físicos sufrió el año pasado una caída del 5,2% interanual y las órdenes a PedidosYa Markets se incrementaron un 21,6%, superando así por 7 puntos porcentuales el promedio del comercio electrónico a nivel nacional. Según Scentia, más del 50% de las compras online a supermercado ya se canalizan por esa plataforma digital.

“Tengo dos trabajos y salir al súper se me complica. Las compras las resuelvo en general desde el teléfono, donde muchas veces consigo mejores precios que en los comercios de mi barrio, lo que termina cubriendo el costo de envío”, explica Sofía (45), una docente que vive en el centro.

“QUICK-COMMERCE”

El avance del llamado quick-commerce, un modelo de venta digital que ofrece entregas en pocos minutos, se apoya en centros logísticos propios o comercios asociados que preparan pedidos pequeños y los envían de inmediato. El sistema incluye mercados digitales, farmacias, kioscos y tiendas especializadas, y apunta a resolver compras urgentes o de reposición rápida.

Casi una de cada cuatro órdenes realizadas en la app corresponde ya a esa modalidad. Y dentro de ese segmento, los mercados digitales concentran más de la mitad de las operaciones. El resto se distribuye entre supermercados tradicionales, kioscos, farmacias y tiendas de mascotas, además de carnicerías, verdulerías y librerías.

En ese contexto, la gastronomía, registró el año pasado un notable aumento con relación al 2024: los pedidos a restaurantes crecieron 18,5% interanual en 2025. El análisis de la consultora confirma la preferencia por la comida rápida y los clásicos locales.

El ranking de lo más pedido lo encabezan las hamburguesas, seguidas por helados, pizza, empanadas y productos de panadería. Completan el top diez los sándwiches, sushi, milanesas, cafetería y pastas. A nivel anual y por comercio, sobresalen especialmente los pedidos de helado —en presentaciones de un kilo, 500 y 250 gramos— y las hamburguesas con papas fritas.

Aunque las cifras muestran una tendencia en expansión, quizás sean las experiencias cotidianas las que explican el fenómeno. Lo cierto es que el carrito empieza a alejarse de las góndolas para llenarse cada vez más con el dedo sobre una pantalla y llegar a casa un rato después.

+22%

Crecieron las órdenes en plataformas de delivery durante 2025 .

+21,6%

Aumentaron los pedidos en mercados 100% online, superando en 7 puntos el promedio del e-commerce nacional (+14,1%).

-5,2%

Cayeron las ventas en supermercados físicos en 2025 (interanual).

+18,5%

Subieron los pedidos a restaurantes, con hamburguesas y helados al tope del ranking anual.

FUENTE: SCENTIA