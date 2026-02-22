Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El volumen de operaciones efectuadas en plataformas digitales aumentó un 22% durante el último año. Datos del fenómeno
Desde encargar la cena y las cervezas del sábado hasta conseguir un antiácido si algo nos cayó mal, cada vez más decisiones de compras cotidianas se resuelven en aplicaciones que prometen rapidez y practicidad. Durante el último año la cantidad de personas que canalizaron sus consumos diarios a través de aplicaciones móviles pegó un salto significativo en el país.
Mientras que el consumo masivo mostró sólo una leve recuperación del 2% anual, algunos sondeos registraron un marcado crecimiento en el ecosistema digital. De acuerdo con la consultora Scentia, los pedidos realizados a través de una de las principales plataformas de delivery del país aumentaron a lo largo de 2025 un 22% interanual.
“Antes hacía la compra grande una vez por semana. Ahora pido lo que necesito en el día, aunque sea poco. Me resulta más práctico y comparo precios desde el teléfono”, cuenta Mariana Giraldo (38), una empleada administrativa que reconoce que cada vez sale menos a hacer las compras.
El cambio se nota especialmente en supermercados. Mientras el consumo en los locales físicos sufrió el año pasado una caída del 5,2% interanual y las órdenes a PedidosYa Markets se incrementaron un 21,6%, superando así por 7 puntos porcentuales el promedio del comercio electrónico a nivel nacional. Según Scentia, más del 50% de las compras online a supermercado ya se canalizan por esa plataforma digital.
“Tengo dos trabajos y salir al súper se me complica. Las compras las resuelvo en general desde el teléfono, donde muchas veces consigo mejores precios que en los comercios de mi barrio, lo que termina cubriendo el costo de envío”, explica Sofía (45), una docente que vive en el centro.
El avance del llamado quick-commerce, un modelo de venta digital que ofrece entregas en pocos minutos, se apoya en centros logísticos propios o comercios asociados que preparan pedidos pequeños y los envían de inmediato. El sistema incluye mercados digitales, farmacias, kioscos y tiendas especializadas, y apunta a resolver compras urgentes o de reposición rápida.
LE PUEDE INTERESAR
El pozo, la otra opción para financiar el “local propio”
LE PUEDE INTERESAR
Peligro en la vereda: le puso pinches al cantero
Casi una de cada cuatro órdenes realizadas en la app corresponde ya a esa modalidad. Y dentro de ese segmento, los mercados digitales concentran más de la mitad de las operaciones. El resto se distribuye entre supermercados tradicionales, kioscos, farmacias y tiendas de mascotas, además de carnicerías, verdulerías y librerías.
En ese contexto, la gastronomía, registró el año pasado un notable aumento con relación al 2024: los pedidos a restaurantes crecieron 18,5% interanual en 2025. El análisis de la consultora confirma la preferencia por la comida rápida y los clásicos locales.
El ranking de lo más pedido lo encabezan las hamburguesas, seguidas por helados, pizza, empanadas y productos de panadería. Completan el top diez los sándwiches, sushi, milanesas, cafetería y pastas. A nivel anual y por comercio, sobresalen especialmente los pedidos de helado —en presentaciones de un kilo, 500 y 250 gramos— y las hamburguesas con papas fritas.
Aunque las cifras muestran una tendencia en expansión, quizás sean las experiencias cotidianas las que explican el fenómeno. Lo cierto es que el carrito empieza a alejarse de las góndolas para llenarse cada vez más con el dedo sobre una pantalla y llegar a casa un rato después.
Crecieron las órdenes en plataformas de delivery durante 2025 .
Aumentaron los pedidos en mercados 100% online, superando en 7 puntos el promedio del e-commerce nacional (+14,1%).
Cayeron las ventas en supermercados físicos en 2025 (interanual).
Subieron los pedidos a restaurantes, con hamburguesas y helados al tope del ranking anual.
FUENTE: SCENTIA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí