Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 

Ahora, Gran Hermano Generación Dorada tendrá su primera gala este lunes 23 de febrero desde las 22 en la pantalla de Telefe.

Según informaron en el evento de inauguración del reality, los participantes entrarán en dos tandas y se trata tanto de desconocidos como de famosos o muy conocidos. Así, se supo la lista completa de los ingresantes.

Hace días, se anunciaron algunos de los famosos que podrían ser parte de Gran Hermano Generación Dorada. Finalmente, una cuenta de X creada recientemente, publicó las fotos que los participantes se sacan antes de entrar para ser utilizadas en las placas de nominación.

Entonces, entre los famosos que formarían parte de esta temporada de Gran Hermano están algunos que ya habían sido nombrados por colegas: Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Emmanuel Di Gioia, ex participante de 2011, Manuel ex novio de Zoe Bogach, Kennys Palacios y Divina Gloria.

Entre otros famosos están Daniela De Lucía, periodista y ex panelista de A La Tarde, Solange Gómez, ex participante de GH 2011, Juanicar, actor de La Sociedad de la Nieve e influencer, Lolo Poggio, la hermana de Julieta, Franco, novio de Lizardo Ponce, La Pincoya, polémica finalista de GH Chile y Yanina Zilli, vedette de los 90'.

Por último, a horas del debut, Santiago del Moro tiró. "Va a haber famosos, pero no es GH Famosos, ni La Casa de los Famosos, ni GH VIP. El programa cumple 25 años, es la primera vez que Gran Hermano tiene la potestad de invitar a gente a participar del casting", cerró el conductor.